شاید جدیدترین لپ‌تاپ مفهومی لنوو، بهترین دستگاه برای اسکرول کردن بی‌پایان باشد

لنوو در ساخت لپ‌تاپ با نمایشگرهای عجیب و غریب غریبه نیست. این شرکت یک نوت‌بوک با یک نمایشگر سه‌لایه ، یک نمایشگر رول‌شدنی و چندین سیستم با نمایشگرهای انعطاف‌پذیر ساخته است. اما امسال در IFA، لنوو در حال آزمایش یک طراحی جدید دیگر با آخرین لپ‌تاپ مفهومی خود است و این بار ممکن است بهترین دستگاه برای اسکرول کردن بی‌پایان را ساخته باشد.

نام رسمی آن ThinkBook Vertiflex Concept است و هنگامی که بسته است، تقریباً دقیقاً شبیه یک لپ‌تاپ صدفی 14 اینچی سنتی به نظر می‌رسد. اما اگر دقیق‌تر نگاه کنید، متوجه خواهید شد که صفحه نمایش آن یک ویژگی مخفی دارد: توانایی چرخش 90 درجه به حالت عمودی. این بدان معناست که می توانید برای کارهایی مانند کدنویسی، ویرایش عکس و فیلم، یا به سادگی مرور برنامه رسانه اجتماعی مورد علاقه خود که به صورت عمودی طراحی شده است، به نسبت ابعاد بلندتر بروید.

به طور طبیعی، لنوو برای افزایش قابلیت‌های حالت عمودی، پشتیبانی از جفت کردن لپ‌تاپ با تلفن شما از طریق برنامه Smart Connect خود را نیز در نظر گرفته است، که به شما امکان می‌دهد نمایشگر دومی را روی یک صفحه بزرگتر منعکس یا گسترش دهید یا به سرعت فایل‌ها را تنها با کشیدن و رها کردن انتقال دهید. از بسیاری جهات، Vertiflex Concept مانند نسخه لپ‌تاپی یکی از آخرین تلفن‌های LG است - LG Wing - در حالی که شباهت‌های زیادی با تلویزیون‌هایی مانند Samsung Sero چرخشی دارد. و با توجه به افزایش مداوم محبوبیت عکس ها و فیلم های عمودی در رسانه های اجتماعی، در واقع جای تعجب است که یک سازنده اصلی رایانه شخصی اینقدر طول کشیده تا لپ تاپی مانند این ایجاد کند.

در سطح عملی‌تر، من واقعاً قدردانی می‌کنم که حتی با وجود یک نمایشگر چرخشی، به نظر نمی‌رسد که هنگام اضافه شدن وزن یا ضخامت، مجازات زیادی وجود داشته باشد. Vertiflex Concept تنها سه پوند وزن دارد و 0.7 اینچ ضخامت دارد که با یک فوق قابل حمل 14 اینچی معمولی تفاوت چندانی ندارد. و در حالی که لنوو مشخصات سخت افزاری زیادی ارائه نکرده است (به هر حال این یک دستگاه مفهومی است)، متوجه شدم که لپ تاپ دارای تعداد مناسبی از گزینه های اتصال است، از جمله دو پورت USB-C، یک کانکتور USB-A، یک جک HDMI تمام اندازه، صدای 3.5 میلی متری و کارت خوان microSD.

اکنون، لنوو دستگاه های مفهومی بیشتری نسبت به تقریباً هر OEM بزرگ دیگری در تاریخ اخیر به نمایش گذاشته است، بنابراین البته Vertiflex تنها نمونه اولیه ای نبود که این شرکت برای IFA 2025 به نمایش گذاشت. Smart Motion Concept نیز وجود داشت، اما این احساس کمتری داشت زیرا به جای اینکه یک محصول مستقل باشد، این چیز صرفاً یک پایه لپ تاپ است. از حسگرهای موجود در هر آنچه به آن متصل است استفاده می کند تا صورت شما را ردیابی کند و به طور خودکار صفحه نمایش لپ تاپ شما را در موقعیت مناسب قرار دهد.

The Lenovo Smart Motion Concept and the case for its optional gesture control ring. Sam Rutherford for Engadget

ایده این است که اگر در حال ارائه یک ارائه هستید، پایه به لپ تاپ شما اجازه می دهد تا بهتر صورت شما را در قاب نگه دارد و در عین حال مطمئن شود که میکروفون ها و بلندگوهای آن در جهت بهینه قرار دارند. از طرف دیگر، اگر ترجیح می دهید خودتان پایه را کنترل کنید، دستگاه می تواند به یک حلقه با پشتیبانی از حرکات جفت شود. در نهایت، لنوو می گوید که مفهوم Smart Motion همچنین دارای برخی ویژگی ها برای انجام کارهایی مانند کمک به شما در حفظ حالت های ارگونومیک دوستانه است.

با این حال، از آنجایی که هر دو محصول دستگاه های آزمایشی هستند، هیچ حرفی در مورد اینکه آیا لنوو اینها را به محصولات خرده فروشی مناسب تبدیل می کند یا خیر وجود ندارد. اما اگر هر یک از مفاهیم Vertiflex یا Smart Motion مورد پسند شما قرار گرفت، ممکن است بخواهید چیزی بگویید (شاید در رسانه های اجتماعی برای لپ تاپ متمرکز بر رسانه های اجتماعی) تا لنوو را کمی بیشتر تشویق کنید.