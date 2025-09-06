لنوو به تازگی تعدادی محصولات جدید گیمینگ در IFA، از جمله لپتاپ Legion Pro 7، معرفی کرد. مشخصات اینجا چشمگیر است. این لپتاپ با جدیدترین پردازندههای سری Ryzen 9 9000 HX AMD عرضه میشود و گزینهها تا Ryzen 9955HX3D میرسند.
این کامپیوتر ویندوز 11 همچنین دارای پردازندههای گرافیکی NVIDIA GeForce RTX است و خریداران میتوانند تا RTX 5080 را انتخاب کنند. یک پنل 16 اینچی 240 هرتزی OLED با زمان پاسخگویی 0.08 میلیثانیه وجود دارد که باید جلسات گیمینگ باشکوهی را رقم بزند.
میتوان آن را تا 2 ترابایت حافظه ذخیرهسازی و تا 32 گیگابایت رم مجهز کرد. همچنین از فناوری حرارتی Coldfront شرکت برای خنک نگه داشتن قطعات استفاده میکند که به نوبه خود به گیمرها این امکان را میدهد تا "سنگینترین بازیها را با بالاترین تنظیمات اجرا کنند." Legion Pro 7 در ماه نوامبر در دسترس خواهد بود و قیمتها از 2400 دلار شروع میشود.
این شرکت همچنین دسکتاپ LOQ Tower 26ADR10 را معرفی کرد. مشخصات اینجا چشمگیر است، زیرا این کامپیوترها توسط پردازندههای سری AMD Ryzen 8000 و پردازندههای گرافیکی سری NVIDIA 50 پشتیبانی میشوند. میتوان آن را با حداکثر 64 گیگابایت رم و 4 گیگابایت حافظه SSD تکمیل کرد. این محصول در اواخر این ماه با قیمت اولیه 1000 دلار در دسترس خواهد بود.
لنوو حتی تعدادی مانیتور گیمینگ جدید را در IFA معرفی کرد که همه آنها گزینههای اتصال چندگانه و نرخ تازهسازی سریع را ارائه میدهند. بسته به مدل انتخابی، در ماه اکتبر یا نوامبر در دسترس خواهند بود و قیمتها از 700 تا 1100 دلار متغیر است.