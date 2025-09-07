انتشار بتای One UI 8 برای سری گلکسی S23 آغاز شد

لیست دستگاههایی که بهتازگی به برنامه بتای One UI 8 دسترسی پیدا کردهاند، شامل سری گلکسی S23، گلکسی A36، گلکسی A35، گلکسی A55 و گلکسی A54 میشود. کاربران سری گلکسی S23، از جمله مدلهای S23، S23 پلاس و S23 اولترا در کشور هند، هماکنون میتوانند این نسخه را نصب کنند. بر اساس گزارش وبسایت SamMobile، این بهروزرسانی با شماره ساخت S91xBXXU8ZYHB، حجم دانلودی برابر با 3.1 گیگابایت دارد و شامل بسته امنیتی سپتامبر 2025 نیز میشود. برای سایر دستگاههای میانرده، حجم فایل و محدودیتهای منطقهای متفاوت است. به عنوان مثال، نسخه بتای گلکسی A36 حجمی حدود 2.1 گیگابایت دارد و در کشورهای آمریکا، بریتانیا، کره جنوبی و هند در دسترس قرار گرفته است. نسخه مخصوص گلکسی A55 نیز با حجم 1.9 گیگابایت در همین مناطق عرضه میشود.
برای شرکت در این برنامه، کاربران باید ابتدا از طریق اپلیکیشن Samsung Members ثبتنام کنند. پس از تایید درخواست، بهروزرسانی جدید در بخش Software Update تنظیمات گوشی نمایش داده خواهد شد. انتظار میرود سامسونگ در ماه جاری دسترسی به این نسخه بتا را برای دستگاههای بیشتری از جمله گلکسی زد فولد 5 و زد فلیپ 5 نیز فراهم کند، هرچند هنوز اطلاعات دقیقی در این باره منتشر نشده است. گفتنی است که تست اولیه One UI 8 امسال روی سری گلکسی S25 آغاز شد و نسخه پایدار آن در ماه ژوئیه همراه با گلکسی زد فولد 7 و زد فلیپ 7 به بازار آمد. این نرمافزار علاوه بر اندروید 16، شامل زبان طراحی جدید، رابط کاربری بهروزشدهی Quick Share و ادغام گستردهتر هوش مصنوعی است. سری S23 که از نظر بسیاری بهترین گوشی سامسونگ در زمان عرضه خود بود، از جمله اولین دریافتکنندگان این بهروزرسانی مهم است. با توجه به اینکه این نسخه یک نرمافزار آزمایشی است، احتمال وجود باگ، مشکلات عملکردی و ناسازگاری با برخی اپلیکیشنها وجود دارد.
