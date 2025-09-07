در بخش عکاسی، این گوشی با یک نوآوری بزرگ همراه خواهد بود: استفاده از لنز زوم پریسکوپی. این اولین باری است که یک دستگاه از سری ردمی به چنین قابلیتی مجهز میشود؛ ویژگیای که پیش از این تنها در پرچمداران اصلی شیائومی دیده میشد و امکان زوم اپتیکال باکیفیت را فراهم میکند. علاوه بر این، منابع خبری به بهبود الگوریتمهای پردازش تصویر اشاره میکنند که میتواند عملکرد کلی دوربین اصلی و سلفی را بهبود بخشد. همچنین گفته میشود سختافزار صوتی دستگاه نیز ارتقا خواهد یافت. نمایشگر اما بدون تغییر باقی مانده و همچنان از یک پنل 2K OLED، مشابه نسل قبل، استفاده خواهد کرد.
قلب تپنده ردمی K90 پرو، پردازنده نسل بعدی کوالکام، یعنی اسنپدراگون 8 الیت 2 خواهد بود. این تراشه، افزایش چشمگیری در قدرت پردازشی و بهینگی مصرف انرژی را به ارمغان میآورد و تجربه کاربری روانتری را در بازیها و multitasking تضمین میکند. در کنار این پردازنده قدرتمند، ظرفیت باتری نیز با یک جهش بزرگ از 6000 به 7000 میلیآمپر ساعت رسیده است. این افزایش ظرفیت، شارژدهی طولانیتری را برای کاربران فراهم میکند، هرچند که توان شارژ سیمی از 120 وات در نسل قبل به 100 وات کاهش یافته است. قابلیتهایی مانند شارژ بیسیم 50 واتی و حسگر اثر انگشت زیر نمایشگر از نوع اولتراسونیک همچنان پابرجا خواهند بود. این ترکیب از سختافزار قدرتمند، این مدل را به یکی از مدعیان عنوان بهترین گوشی شیائومی در بازار تبدیل میکند. اطلاعات بیشتر در هفتههای آینده منتشر خواهد شد.
منبع: Gizmochina
نوشته اولین جزئیات از گوشی ردمی K90 پرو (پوکو F8 اولترا) منتشر شد اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala