Lenovo Legion Go 2 hands-on: Powerful upgrades but with an even higher price

در ابتدای سال، لنوو یک پیش‌نمایش زودهنگام از طراحی کنسول بازی دستی پرچمدار بعدی خود را به ما ارائه داد — نسخه دوم Legion Go. امروز، در نمایشگاه IFA 2025، این شرکت در حال تکمیل بقیه سیستم با جزئیات بیشتر در مورد مشخصات، قیمت و در دسترس بودن آن است.

از نظر ظاهر کلی، تغییر چندانی در نمای بیرونی Legion Go 2 ایجاد نشده است. این دستگاه همان شکل کلی و کنترلرهای جداشدنی مدل پیش‌نمایش را دارد، به همراه یک صفحه نمایش 8.8 اینچی OLED با نرخ تازه‌سازی متغیر 144 هرتز و گواهینامه VESA HDR TrueBlack 1000. لنوو توانایی استفاده از کنترلر سمت راست به عنوان یک ماوس عمودی (معروف به حالت FPS) را هنگام جفت شدن با پایه/استند موجود در کنسول دستی حفظ کرده است. و مثل قبل، شما همچنان جوی استیک های Hall Effect، یک تاچ پد و پایه داخلی و دو پورت USB 4 دریافت می کنید.

Sam Rutherford for Engadget

تنها تغییر عمده نسبت به آنچه در ژانویه دیدیم، رنگ‌های رنگ‌آمیزی کمی متفاوت در عناصری مانند دکمه‌های شانه‌ای آن است. با این حال، من قدردانی می کنم که بر خلاف بسیاری از رقبای خود (به غیر از Steam Deck)، Legion Go 2 هنوز هم با یک کیف همراه است، درست مانند مدل قبلی خود. از طرف دیگر، یکی از مواردی که آرزو می کردم لنوو تغییر داده بود، روند جدا کردن کنترلرهای Legion Go 2 بود. مانند قبل، می توانید قبل از اینکه هر جوی پد را از یک ریل کوچک پنهان بیرون بکشید، یک دکمه را در پشت فشار دهید. و در حالی که کار می کند، پس از استفاده از سیستم مغناطیسی جدید برای Joy-Con سوئیچ 2، انجام همین کار روی Legion Go 2 فقط دست و پا گیر به نظر می رسد.

در همین حال، قسمت های داخلی Legion Go 2 جایی است که بیشتر ارتقاءها در آن انجام شده است. این کنسول دستی اکنون می تواند به یک تراشه AMD Ryzen Z2 Extreme، 32 گیگابایت رم و 2 ترابایت حافظه PCIe Gen 4 مجهز شود. و اگر این کافی نیست، یک کارت خوان microSD نیز وجود دارد. اما شاید وسوسه انگیزترین پیشرفت، عمر باتری آن باشد، زیرا Legion Go 2 دارای یک باتری 74Whr است که 50 درصد بزرگتر از سلول 49.2 Whr در نسخه اصلی است.

متأسفانه، من فقط زمان کوتاهی را با واحد نمایشی گذراندم و از آنجایی که بازی‌های زیادی از قبل نصب نشده بود (به‌ویژه بازی‌هایی که به منابع بیشتری نیاز دارند)، واقعاً نمی‌توانستم ارزیابی کنم که عملکرد آن در مقایسه با مدل اصلی چقدر بهتر است. با این حال، متوجه شدم که برنامه Legion Space لنوو بسیار سریعتر و اصلاح شده تر به نظر می رسد، اگرچه احتمالاً به اندازه یکپارچه سازی بازی های بومی و رابط کاربری جدیدی که در ROG Xbox Ally ارائه می شود، یکپارچه نخواهد بود.

در مجموع، Legion Go 2 در حال تبدیل شدن به یک دنباله اصلاح شده تر، قدرتمندتر و با ماندگاری بیشتر است، در حالی که تقریباً هر ویژگی اصلی خوب از مدل قبلی خود مانند صفحه نمایش بزرگ OLED، کنترلرهای جداشدنی و اتصال قوی را حفظ می کند. البته، این دستگاه هنوز هم بسیار حجیم است، حتی با طراحی منحنی تر و ساده تر خود، اما با در نظر گرفتن صفحه نمایش بزرگ 8.8 اینچی آن، همیشه اینطور بود. بنابراین اگر می‌توانید با یک کنسول دستی مبتنی بر ویندوز (متاسفم برای طرفداران SteamOS) که در سمت سنگین‌تر قرار دارد، کنار بیایید، این کنسولی است که ارزش زیر نظر داشتن را دارد.

Sam Rutherford for Engadget

اما در اینجا یک مشکل احتمالی وجود دارد: Legion Go 2 ممکن است به طور قابل توجهی گران تر نیز باشد. انتظار می‌رود که فروش آن در حوالی اکتبر با قیمت 1049 دلار شروع شود، که جهشی قابل توجه نسبت به قیمت پایه 700 دلاری نسخه اصلی است (چه برسد به آنچه که اکنون برای آن پرداخت می‌شود، که بسته به تخفیف‌ها می‌تواند تا 550 دلار کاهش یابد). و این رقم احتمالاً برای مدلی با تراشه Ryzen Z2 است، به این معنی که هرکسی که مدلی با پردازنده Z2 Extreme قدرتمندتر می‌خواهد، باید مقداری فضا در بودجه خود نگه دارد. بنابراین در حالی که من از اینکه لنوو به دنبال عملکرد بالا در یک دستگاه بازی قابل حمل است قدردانی می کنم، قیمت Legion Go 2 باعث می شود که از رقبای ارزان قیمت تر مانند Steam Deck حتی بیشتر از قبل قدردانی کنم.

به روز رسانی: 5 سپتامبر ساعت 9:30 صبح به وقت ET ما اکنون لیست های رسمی Legion Go 2 را در ایالات متحده از Best Buy داریم و این چیز قطعا ارزان نیست. مدل پایه با قیمت 1100 دلار به فروش می رسد در حالی که نسخه ارتقا یافته با تراشه Ryzen Z2 Extreme، 32 گیگابایت رم و 1 ترابایت فضای ذخیره سازی با قیمت 1350 دلار در دسترس است.