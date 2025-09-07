The Morning After: دستگاه جوهر الکترونیکی جدید reMarkable به اندازه یک دفترچه یادداشت است

reMarkable در حال حرکت به دور از لوح غول‌پیکر جوهر الکترونیکی خود است. Paper Pro Move یک تکرار کوچکتر با صفحه نمایش 7.3 اینچی به اندازه یک دفترچه یادداشت خبرنگار است. ایده این است که یک دستگاه eink باشد که بتوانید در حین حرکت روی آن بنویسید و ویرایش کنید. از این رو نام.

با این حال، برخی معایب وجود دارد. با Move، تنها راه نوشتن و ویرایش متن تایپ شده، صفحه کلید روی صفحه است. دستگاه های بزرگتر reMarkable می توانند به یک صفحه کلید همراه متصل شوند. دنیل کوپر از Engadget مدتی را با لوح جدید گذراند. چیزهای زیادی برای دوست داشتن وجود دارد، اما این یک پیشنهاد متفاوت نسبت به مقالات reMarkable گذشته است.

Paper Pro Move برای سفارش امروز در دسترس است و قیمت آن با قلم 449 دلار است. در همین حال، قیمت دفترچه یادداشت های کاغذی یک و نیم دلار است. آنها با صفحه کلید نیز سازگار نیستند.

— مت اسمیت

اخبار که ممکن است از دست داده باشید

تلویزیون‌های Hisense ابتدا این فناوری را دریافت خواهند کرد.

درست زمانی که اکثر ما فهمیدیم تلویزیون‌ها و بیشتر گوشی‌های هوشمند جدید ما از رزولوشن دینامیکی بالا (سفیدهای روشن‌تر، سیاه‌های تیره‌تر، شما متوجه منظور من می‌شوید) پشتیبانی می‌کنند، Dolby اینجاست تا آن را شبیه به آشغال کند. این شرکت به تازگی Dolby Vision 2 را با مجموعه‌ای از ویژگی‌های جدید معرفی کرده است.

Content Intelligence از هوش مصنوعی برای تطبیق خودکار تلویزیون شما با آنچه تماشا می‌کنید استفاده می‌کند.

به عنوان مثال، Precision Black به قابل مشاهده نگه داشتن صحنه‌های تیره‌تر کمک می‌کند، و Light Sense نور محیط را برای ایجاد بهترین تصویر تشخیص می‌دهد — اگر برای شب فیلم‌برداری یک یا دو چراغ روشن نگه دارید، عالی است. Authentic Motion. این ابزار چیزی است که Dolby آن را "اولین ابزار کنترل حرکت مبتنی بر خلاقیت در جهان برای ایجاد حس سینمایی معتبرتر در صحنه‌ها" می‌نامد. من نمی‌دانم این به چه معناست.

اما فقط robovacهای خودش.

MarsWalker یوفی robovac را بین طبقات حمل می‌کند و در صورت نیاز آن را در ایستگاه پایه رها می‌کند. این دستگاه از چهار بازوی کنترلی همراه با یک سیستم درایو آهنگ‌دار استفاده می‌کند که "هر مرحله را محکم می‌گیرد".

چند نکته وجود دارد. هنوز قیمتی وجود ندارد، و فقط با چند مدل Eufy کار خواهد کرد - و robovacهای هیچ شرکت دیگری. با این حال، نگران نباشید، Eufy مدل جدیدی دارد که یک ماژول رایحه درمانی خود را بسته بندی می‌کند و 1600 دلار قیمت دارد.

دیر رسیدن بهتر از هرگز نرسیدن است؟

چه هفته‌ای برای تأخیرهای طولانی! Hollow Knight: Silksong منتشر شد (هنوز به دنبال سومین Mossberry در اینجا هستم...) و توسعه دهندگان اینستاگرام، به دلایلی، تصمیم گرفتند سپتامبر 2025 زمانی است که بالاخره یک برنامه اختصاصی iPad را راه اندازی کنند. با تشکر از صفحه نمایش بزرگتر، نظرات در Reels درست در کنار ویدیوها ظاهر می شوند، و صفحه DM ها شامل صندوق ورودی در کنار چت واقعی خواهد بود. چیزی که آن را فوق العاده گیج کننده می کند این است که آدام موسری، رئیس اینستاگرام، گفت که پلت فرم iPad به اندازه کافی بزرگ نیست که بتواند تسریع در ساخت یک برنامه را تضمین کند. او این را در سال 2023 گفت.

این گران ترین مجموعه تا کنون است.

Lego

LEGO به تازگی مجموعه Star Wars Ultimate Death Star را رونمایی کرد، بزرگترین مجموعه LEGO Star Wars که تا به حال ساخته شده است. این مجموعه همچنین گران ترین مجموعه LEGO تا کنون است. جدا از آجرها، این مجموعه دارای 38 مینی فیگور، از جمله شخصیت هایی مانند لوک اسکای واکر، دارت ویدر و امپراتور پالپاتین است. همچنین دارای یک فیگور سرباز طوفانی در یک وان آب گرم است - ادای احترامی به بازی های ویدیویی.

