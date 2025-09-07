گزارش شده است که OpenAI از سال آینده تراشه های هوش مصنوعی خود را تولید می کند

به گزارش فایننشال تایمز، OpenAI در حال آماده شدن برای شروع تولید انبوه تراشه های هوش مصنوعی خود در سال آینده است تا بتواند قدرت محاسباتی عظیمی را که کاربرانش نیاز دارند فراهم کند و وابستگی خود را به NVIDIA کاهش دهد. گزارش شده است که این شرکت تراشه هوش مصنوعی سفارشی را با شرکت سازنده نیمه هادی آمریکایی Broadcom طراحی کرده است، که مدیرعامل آن اخیراً اعلام کرد که مشتری جدیدی دارد که 10 میلیارد دلار سفارش داده است. او نامی از مشتری نبرد، اما منابع تایمز تایید کردند که آن OpenAI است که ظاهراً برنامه ای برای فروش تراشه ها ندارد و فقط از آنها به طور داخلی استفاده خواهد کرد.

رویترز در سال 2023 گزارش داد که OpenAI قبلاً در حال بررسی امکان ساخت تراشه های هوش مصنوعی خود است، پس از اینکه سم آلتمن کمبود GPU را دلیل سرعت و قابلیت اطمینان API این شرکت دانست. این سازمان خبری همچنین قبلاً گزارش داده بود که OpenAI با Broadcom و شرکت تولید نیمه هادی تایوان (TSMC) برای ایجاد محصول خود همکاری می کند. تایمز نگفت که آیا OpenAI هنوز مشارکت مداومی با TSMC دارد یا خیر.

پس از انتشار GPT-5، آلتمن تغییراتی را که OpenAI برای همگام شدن با "افزایش تقاضا" در حال اجرا است، اعلام کرد. او علاوه بر اولویت دادن به کاربران پولی ChatGPT، گفت که OpenAI قصد دارد ناوگان محاسباتی خود را "طی 5 ماه آینده دو برابر کند". ساخت تراشه های خود، هرگونه کمبود احتمالی GPU را که ممکن است شرکت در دو برابر کردن ناوگان خود با آن مواجه شود، برطرف می کند و همچنین می تواند باعث صرفه جویی در هزینه های شرکت شود. تایمز می گوید تراشه های هوش مصنوعی سفارشی به نام "XPU" مانند تراشه ای که گزارش شده است OpenAI در حال توسعه آن است، در نهایت سهم بزرگی از بازار هوش مصنوعی را به خود اختصاص می دهند. در حال حاضر، NVIDIA همچنان نام پیشرو در این صنعت است. این شرکت اخیراً فاش کرد که درآمد آن برای سه ماهه دوم منتهی به 27 جولای در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 56 درصد افزایش یافته است و حتی مجبور نبوده هیچ تراشه H20 به چین ارسال کند.