Valerion پروژکتور ممتاز جدید با فناوری ضد اثر رنگین کمان را عرضه می‌کند

بعد از یک کمپین موفق کیک استارتر، Valerion رسماً پروژکتور ممتاز جدید خود، VisionMaster Max، را در IFA 2025 معرفی می‌کند. این پروژکتور کوچک جعبه‌ای کنتراست و روشنایی بهبود یافته‌ای ارائه می‌دهد، اما ویژگی‌ای که باید برای علاقه‌مندان به سینمای خانگی جالب‌تر باشد، این است که چگونه سعی می‌کند اثر "رنگین کمان" رایج در برخی از پروژکتورهای ارزان‌تر را برطرف کند.

پروژکتورهای DLP ارزان‌تر گاهی اوقات رنگ‌های ناپایدار و لرزان را هنگام جابجایی سریع چرخ رنگ پروژکتور بین رنگ‌ها در صحنه‌های سریع نشان می‌دهند. در حالی که این لزوماً مانع تماشای فیلم یا برنامه تلویزیونی نمی‌شود، اثر رنگین کمان می‌تواند صاحبان پروژکتورهای حساس را آزار دهد. VisionMaster Max تلاش می‌کند این مشکل را با آنچه Valerion "فناوری Anti-RBE" می‌نامد که "اثرات رنگین کمان را تا 99.9 درصد کاهش می‌دهد" برطرف کند. این شرکت با استفاده از نرم افزار برای ترکیب توالی‌های رنگی جداگانه هر چیزی که تماشا می‌کنید سریع‌تر از آن چیزی که چشم انسان بتواند درک کند، این کار را انجام می‌دهد و چیزی را ایجاد می‌کند که شبیه یک تصویر بدون درز به نظر می‌رسد.

Valerion می‌گوید VisionMaster Max همچنین دارای نسبت کنتراست اصلی ارتقا یافته 5000:1 و کنتراست "سطح سیاه پیشرفته (EBL)" با کمک هوش مصنوعی 50000:1 برای بهبود عمق و جزئیات در سایه‌ها است. سیستم "موتور میدان تاریک NoirScene" نام‌گذاری‌شده به‌طور چشمگیری Valerion، درخشندگی پایدار را از دیافراگم عنبیه ثابت و الگوریتم EBL ترکیب می‌کند تا سیاه‌های عمیق‌تری را با نیاز کمتری به کالیبراسیون ارائه دهد. این قابلیت همراه با روشنایی 3500 لومن VisionMaster Max، استفاده از پروژکتور را حتی در طول روز یا شب آسان‌تر می‌کند.

VisionMaster Max همچنین سیستم لنز قابل تنظیم را از برخی از پروژکتورهای دیگر Valerion به ارث برده است، از اترنت گیگابیتی و Wi-Fi 6E پشتیبانی می‌کند و Google TV را اجرا می‌کند. با وجود طرفداری از سیستم‌عامل سینمای خانگی گوگل، Valerion تضمین می‌کند که می‌توانید VisionMaster Max را به‌طور کامل با سیستم‌های خانه هوشمند Google Home، Apple HomeKit، Amazon Alexa، Control4 و Crestron ادغام کنید.

اگر همه اینها خوب به نظر می‌رسد، فقط مطمئن شوید که برای پرداخت هزینه یک تجربه ممتاز راحت هستید. Valerion می‌گوید VisionMaster Max در اکتبر 2025 با قیمت اولیه 4999 دلار در دسترس خواهد بود.