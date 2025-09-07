Kirby Air Riders یک بازی مسابقه‌ای زیبا و پرهرج‌ومرج است

Kirby یک شخصیت کاملاً سالم نینتندو است، اما بازی‌های او اغلب یک رگه بدجنسانه عجیب‌وغریب دارند. همه چیز در مورد این است که به بازیکنان اجازه دهید دشمنان را جذب کنند و قدرت‌های وحشیانه‌ای را به دست آورند تا مراحل پرجنب‌وجوش را با بی‌احتیاطی فراوان از بین ببرند. این امر به‌ویژه در مورد Kirby Air Riders، دنباله طولانی‌مدت بازی مسابقه‌ای کلاسیک GameCube، Kirby Air Ride صادق است. درست مانند نسخه اصلی، این یک بازی مسابقه‌ای سریع است که در آن Kirby و دوستانش در حالی که در مکان‌های دیدنی مسابقه می‌دهند، حضور دارند – این یکی از پرهرج‌ومرج‌ترین بازی‌های مسابقه‌ای است که اخیراً بازی کرده‌ام.

در PAX West 2025 در سیاتل، یک ساعت را صرف بازی Kirby Air Riders کردم و دوباره با مکانیک‌های در دسترس اما به‌طرز شگفت‌آوری عمیق بازی مسابقه‌ای محبوب سال 2003 آشنا شدم. قطعاً جالب است که می‌بینیم Masuhiro Sakurai کارگردان بازی پس از Super Smash Bros. Ultimate یک بازی مسابقه‌ای Kirby را دنبال می‌کند. با این حال، پس از بازی Air Riders، این مسابقه‌دهنده آن انرژی مشابه "به آخر خط برو" را دارد که در بازی‌های قبلی او ریشه دوانده است.

مانند بازی اصلی، شما در مراحل مختلفی که از مجموعه Kirby الهام گرفته شده‌اند، مسابقه می‌دهید. این دنباله با فهرست گسترده‌تری از شخصیت‌های Kirby، مانند Meta Knight و King Dedede، که هر کدام مهارت‌ها و آمارهای منحصربه‌فرد خود را به‌عنوان مسابقه‌دهنده دارند، اوضاع را بیشتر پیش می‌برد. در حالی که شما در مسیرهای سنتی مسابقه می‌دهید، Air Riders – درست مانند نسخه اصلی – مراحل اکشن و مینی‌بازی‌های رایگان را نیز باز می‌کند که مهارت‌های شما را در دریفت، سر خوردن و توانایی کلاسیک مکیدن برای به دست آوردن قدرت‌های جدید آزمایش می‌کند.

Kirby Air Riders کاملاً روی چیزی که نسخه اصلی را بسیار منحصربه‌فرد کرده بود، سرمایه‌گذاری می‌کند و این چیزی است که آن را به چنین برداشت فوق‌العاده عجیب‌وغریبی از یک بازی مسابقه‌ای تبدیل می‌کند. به طرق مختلف، Air Riders با بازی‌های مسابقه‌ای همان کاری را انجام می‌دهد که Smash Bros برای ژانر مبارزه‌ای انجام داد – تزریق سیستم‌ها و مفاهیم غیرمتعارف که ممکن است برای نوع بازی که می‌خواهد باشد، نامناسب به نظر برسند.

با این حال، بازی کردن Kirby Air Riders می‌تواند مدتی طول بکشد تا به آن عادت کنید، به‌خصوص با در نظر گرفتن طرح کنترلی نسبتاً محدود آن. درست مانند نسخه اصلی، شتاب به‌طور خودکار اتفاق می‌افتد و بازی در عوض شما را متمرکز می‌کند تا حرکت و تکانه را با اهرم کنترل و یک دکمه برای فعال کردن تقویت‌کننده‌ها مدیریت کنید – و این تمام چیزی است که برای کنترل وسیله نقلیه مسابقه‌دهنده انتخابی خود نیاز دارید. اما در اینجاست که ظرافت بازی نهفته است؛ با مدیریت تکانه و سرعت، می‌توانید دریفت‌ها و حملات چرخشی قدرتمند را برای غلبه بر رقبای خود در مسیر انجام دهید.

Nintendo

تهاجمی بودن در Kirby Air Riders سودمند است، زیرا با فرود موفقیت‌آمیز حملات به دشمنان، سرعت خود را افزایش خواهید داد. یک مسابقه‌دهنده خاص که اغلب از آن استفاده می‌کردم، Magolor از Return to Dream Land بود که می‌توانست پس از فرود از پرش‌ها، سنبله‌های زمینی را بیرون بزند. این دنباله حتی ماهیت تهاجمی Air Riders را با یک دکمه توانایی ویژه جدید گسترش می‌دهد، که پس از پر شدن یک متر، حملات خاص شخصیت را فعال می‌کند.

من واقعاً از این که مسابقات چقدر سریع و پرهرج‌ومرج می‌توانند شوند، شگفت‌زده شدم و متوجه شدم که چقدر رقبای دیگر می‌توانند شیطانی شوند و حملات خود را آغاز کنند و پیروزی را در یک لحظه به دست آورند، من را غافلگیر می‌کند. در واقع، من دو مسابقه را پشت سر هم در رتبه دوم در ثانیه آخر به پایان رساندم، زیرا King Dedede در زمان مناسب تقویت‌کننده‌های وسیله نقلیه خود را فعال کرد. از این نظر، مدتی طول کشید تا با سرعت سریع بازی و اینکه چگونه اوضاع می‌تواند به سرعت علیه شما تغییر کند، کنار بیایم.

این امر به‌ویژه در مورد حالت بازگشتی City Trial صدق می‌کرد، که اساساً برداشت Kirby Air Riders از حالت نبرد کلاسیک kart-racer در رگه‌های Mario Kart 64 یا Twisted Metal است. در City Trial، بازیکنان و شخصیت‌های CPU وارد یک هجوم دیوانه‌وار برای جمع‌آوری power-upها و ارتقاء وسایل نقلیه خود در یک منطقه باز بزرگ می‌شوند، که در مینی‌بازی‌های موضوعی برای تعیین برنده نهایی به اوج خود می‌رسد.

مدتی طول کشید تا هدف بزرگ‌تر City Trial را درک کنم، زیرا به نظر می‌رسید که در یک گودال پر جنب‌وجوش رنگارنگ گرفتار شده‌اید – جایی که بازیکنان دیگر می‌توانند وسایل نقلیه شما را بقاپند. این حالت نبرد به سرعت بسیار پرهیاهو می‌شود و رویدادهای پویا منجر به سناریوهای واقعاً عجیبی می‌شوند، مانند بمب‌هایی که بر روی عرصه می‌بارند، که می‌توانند بازیکنان را به تکاپو بیاندازند. City Trial یک دنیای کوچک باز سرگرم‌کننده برای کاوش است که مجموعه‌ای از اسرار برای یافتن دارد و من واقعاً از این که چقدر در این رویدادها گنجانده شده است، خوشم آمد.

مدتی طول کشید تا واقعاً وارد حال و هوای Kirby Air Riders و رویکرد کاملاً بی‌رحمانه آن به مسابقات اکشن شوم – و این بعد از 20 دقیقه اجرای آموزش‌های سخاوتمندانه بود که سیستم‌های در حال کار را توضیح می‌داد. من هنوز از تماشای صرف همه چیز خوشم می‌آمد.

هنگامی که جریان خود را در هرج‌ومرج پیدا کردم، واقعاً به من کمک کرد تا Kirby Air Riders را برایم متمرکز کند و من واقعاً از نمایش بیش از حد آن به عنوان یک بازی مسابقه‌ای قدردانی کردم. این نوع بسیار متفاوتی از مسابقه است که خود را از Mario Kart World و سایر بازی‌های مشابه جدا می‌کند. در واقع، جنبه‌هایی از Kirby Air Riders وجود دارد که من هنوز کاملاً درک نمی‌کنم. مشکلی با آن ندارم زیرا من فقط خیلی خوش گذراندم که سعی کنم با جریان همراه شوم.

Kirby Air Riders در 20 نوامبر 2025 در Nintendo Switch 2 منتشر خواهد شد.