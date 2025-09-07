فایراکس، توسعهدهنده قدیمی سری بازیهای استراتژیک Civilization، در حال تعدیل تعدادی نامشخص از کارکنان است، Game Developer گزارش میدهد. "ما میتوانیم تأیید کنیم که امروز تعدیل نیرویی در Firaxis Games انجام شد، زیرا استودیو در حال بازسازی و بهینهسازی فرآیند توسعه خود برای سازگاری، همکاری و خلاقیت است،" سخنگوی ناشر و مالک استودیو، 2K به Engadget گفت. این تعدیل نیرو پس از آشفتگی در یکی دیگر از استودیوهای 2K، Cloud Chamber، که قرار است بازی بعدی Bioshock را توسعه دهد، رخ میدهد.
برخی از کارکنان سابق که روی Civilization VII و Marvel's Midnight Sons کار کردهاند، قبلاً در رسانههای اجتماعی به اشتراک گذاشتهاند که اخراج شدهاند. منبع Game Developer ادعا میکند که "دهها کارگر" در این کاهشها گرفتار شدهاند. سخنگوی 2K گفت که این سیاست شرکت است "که تعداد خاصی از کارمندان مربوط به اخراجها و بازسازی را فاش نکند."
این اخراجها تنها به این دلیل تعجبآور است که Take-Two Interactive، شرکت مادر فایراکس و 2K، همچنان انتظار رشد مالی برای نیمه دوم سال 2025 را داشت. Take-Two علیرغم به تعویق انداختن گاو شیرده مورد انتظار خود، Grand Theft Auto VI، در ماه مارس اعلام کرد که انتظار دارد پنج درصد رشد در درآمد و رزروهای خالص برای بقیه سال داشته باشد، به گزارش Game Developer. در حالی که این ممکن است نشان دهد که شغلها باید امن باشند، اما اخراجها به طور فزایندهای به یکی از ویژگیهای استراتژیهای عادی تجاری شرکتهای بازیسازی تبدیل شدهاند. یک بازی میتواند یک شکست یا یک موفقیت باشد، اما به نظر میرسد در هر صورت منجر به اخراج میشود.
آخرین بازی فایراکس، Civilization VII، در فوریه 2025 منتشر شد. این بازی رویکرد جدیدی را برای گیمپلی نوبتی این سری ارائه میدهد و به بازیکنان این امکان را میدهد تا رهبران و تمدنهای جهان را برای سود استراتژیک خود ترکیب و مطابقت دهند. در حالی که با تحسین جهانی منتشر نشد، فایراکس از زمان انتشار Civilization VII به روز رسانی آن با محتوای جدید و رفع اشکالات نرم افزاری ادامه داده است.
بهروزرسانی، 5 سپتامبر 2025، 9:17 صبح به وقت ET: یک بیانیه از 2K اضافه شد.