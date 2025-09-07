تولید انبوه عینک هوشمند گوگل به HTC سپرده شد

این اقدام گوگل در شرایطی انجام می‌شود که بازار عینک‌های هوشمند، پتانسیل بالای خود را به نمایش گذاشته است. آمار منتشر شده توسط Counterpoint Research نشان می‌دهد که فروش جهانی این دستگاه‌ها در نیمه‌ی اول سال 2025 با افزایشی 110 درصدی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده است. بخش بزرگی از این موفقیت به نام عینک‌های Ray-Ban Meta ثبت شده که سهم خود از محموله‌های بازار را از 46 درصد در نیمه‌ی اول 2024 به 78 درصد در نیمه‌ی اول 2025 افزایش داده‌اند. در حال حاضر، متا با داشتن 73 درصد از سهم کلی بازار، قدرت بی‌چون‌وچرای این صنعت است، اما این رشد سریع، فرصت‌های بزرگی را برای شرکت‌هایی مانند گوگل فراهم می‌کند تا بتوانند جایگاه خود را پیدا کنند.

سلاح اصلی گوگل در این رقابت، پلتفرم نرم‌افزاری قدرتمند آن یعنی Android XR خواهد بود. این پلتفرم با هدف ارائه‌ی تجربه‌ای یکپارچه و روان طراحی شده است که به کاربران اجازه می‌دهد بدون نیاز به یادگیری مجدد، از دستگاه پوشیدنی خود همانند گوشی هوشمندشان استفاده کنند. حفظ «حافظه‌ی عضلانی» کاربران اندروید، فرآیند پذیرش این فناوری را ساده‌تر کرده و انعطاف‌پذیری بیشتری را به ارمغان می‌آورد. با ورود گوگل، انتظار می‌رود رقابت در بازار عینک‌های هوشمند شدت گرفته و این شرکت با تکیه بر اکوسیستم اندروید، بتواند به سرعت به یکی از بازیگران اصلی این حوزه تبدیل شده و سلطه‌ی چندین ساله‌ی متا را به طور جدی به چالش بکشد.

