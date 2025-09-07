تصویر جدید وب تشکیل ستاره را به صورت قله‌های درخشان و ناهموار نشان می‌دهد

اگر "هرج و مرج یک نردبان است"، پس ستارگان درخشانی که از گاز و غبار ناموزون شکل می‌گیرند، بهترین مثال برای آن هستند. تلسکوپ جیمز وب یکی از دراماتیک‌ترین مهدکودک‌های ستاره‌ای در کهکشان به نام Pismis 24 را تصویربرداری کرده و گرد و غبار چرخنده و ستارگان نوزاد را با جزئیات بی‌سابقه‌ای نشان می‌دهد.

این صحنه درخشان از تولد ستاره توسط تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا/ESA/CSA گرفته شده است. آنچه که به نظر می رسد قله کوهستانی ناهموار و ستاره‌نشان است که توسط ابرهای نازک بوسیده شده است، در واقع منظره گرد و غبار کیهانی است که توسط بادها و تشعشعات سوزان ستارگان نوزاد عظیم الجثه در نزدیکی خورده می شود. این خوشه جوان ستاره‌ای به نام Pismis 24 در هسته سحابی خرچنگ در فاصله تقریباً 5500 سال نوری از زمین در صورت فلکی عقرب قرار دارد. Pismis 24 به عنوان خانه یک مهدکودک ستاره ای پر جنب و جوش و یکی از نزدیکترین مکان های تولد ستاره های عظیم، بینش نادری را در مورد ستارگان بزرگ و عظیم ارائه می دهد. این منطقه یکی از بهترین مکان ها برای کشف خواص ستارگان جوان داغ و نحوه تکامل آنها است. [توضیحات تصویر: در آنچه که به نظر می رسد یک منظره رویایی آسمانی است، یک آسمان آبی و سیاه پر از ستاره های درخشان حدود دو سوم تصویر را پوشانده است. ستارگان از نظر اندازه و سایه های سفید، بژ، زرد و نارنجی روشن متفاوت هستند. در امتداد یک سوم پایین صحنه، منظره ای کوهستانی و ناهموار با قله های مناره مانند و دره های عمیق و به ظاهر مه آلود وجود دارد. این کوه های به اصطلاح در سایه های مختلف نارنجی، زرد و قهوه ای ظاهر می شوند. بالای مناره های سر به فلک کشیده آنها، ابری سفید و اثیری و نازک وجود دارد که به صورت افقی در سراسر صحنه کشیده شده است. به نظر می رسد بخار از بالای کوه ها بلند می شود و به این ابر می پیوندد. در گوشه بالا سمت راست تصویر، نواری از ساختار نارنجی و قهوه ای به صورت مورب از آسمان عبور می کند.]
این تصویر در نور فروسرخ توسط NIRCam (دوربین فروسرخ نزدیک) وب گرفته شده است و جزئیات رنگی کاذب بعداً اضافه شده است. این تصویر خوشه ستاره ای Pismis 24 را نشان می دهد که در سحابی خرچنگ در حدود 5500 سال نوری از زمین، بخشی از صورت فلکی عقرب واقع شده است. قلب این خوشه ستاره Pismis 24-1 در بالای تصویر است که بلندترین مناره در سحابی مستقیماً به سمت آن اشاره دارد. در واقع از دو ستاره تشکیل شده است که توسط تلسکوپ ها قابل تشخیص نیستند و در مجموع حدود 140 برابر جرم خورشید هستند.

در زیر در منطقه غبارآلود، ستاره های فوق العاده داغ تا هشت برابر دمای خورشید در داخل سحابی زندگی می کنند و طبق گفته ESA "تشعشعات سوزان و بادهای مجازات آمیز" را منفجر می کنند. این تشعشع در واقع غاری را در دیوار سحابی حک می کند و جریان هایی از گاز یونیزه داغ از روی پشته ها جاری می شود. خطوط سفید و درخشان در امتداد بلندترین قله ها، پوشش های نازکی از گاز و غبار هستند که توسط نور ستارگان روشن شده اند.

در سحابی ها، گاز، غبار و سایر مواد تحت تأثیر گرانش به هم می پیوندند تا مناطق متراکم تری را تشکیل دهند که در نهایت به اندازه کافی جرم پیدا می کنند تا ستارگان را تشکیل دهند. هنگامی که آن ستارگان تحت همجوشی مشتعل می شوند و به اندازه کافی از آنها تشکیل می شود، به نوبه خود با یونیزه کردن گاز هیدروژن و ایجاد بادهای خورشیدی عظیم، بر سحابی تأثیر می گذارند، غبار را فشرده می کنند و ستارگان بیشتری ایجاد می کنند.

این سحابی فراتر از میدان دید NIRCam امتداد دارد و برای ارائه ایده ای از مقیاس، بلندترین مناره از نوک تا پایین تصویر 5.4 سال نوری امتداد دارد. بیش از 200 منظومه شمسی ما می توانند در عرض نوک آن جای بگیرند.

