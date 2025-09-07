بهترین کامپیوترهای جدید برای جایگزینی کامپیوتر قدیمی ویندوز 10 شما

با توجه به اینکه مایکروسافت رسماً پایان پشتیبانی از ویندوز 10 در 14 اکتبر، هر کسی که یک کامپیوتر قدیمیتر دارد، با یک دوراهی مواجه است. مطمئناً، شما میتوانید با ثبتنام برای بهروزرسانیهای امنیتی توسعهیافته 12 ماهه رایگان، از این مسئله فرار کنید. اما حتی اگر رایانه شما حداقل سیستم مورد نیاز برای ارتقاء رایگان ویندوز 11 را داشته باشد، هر چیزی که قدیمیتر از یک سال باشد نمیتواند از ویژگیهای Copilot+ AI PC مایکروسافت مانند Windows Recall یا Studio Effects برای چتهای ویدیویی بهره ببرد. بنابراین اگر از قبل احساس میکردید که رایانه قدیمی فعلی شما در آستانه مرگ است - عملکرد کند، فنهای ناله کننده، باتریهایی که به سختی شارژ نگه میدارند - احتمالاً زمان آن رسیده است که جایگزینی آن را با یک سیستم جدید در نظر بگیرید.
ما قبلاً زحمت تحقیق و انتخاب سختافزار جدید را در بهترین لپتاپ و بهترین راهنمای نوت بوک ویندوز انجام دادهایم (ما همچنین سیستمهای بازی و کار درسی قدرتمندتر را پوشش دادهایم)، اما در اینجا چند پیشنهاد وجود دارد اگر فقط به دنبال این هستید که چیزی را به سرعت به دست آورید.
بهترین جایگزین های لپ تاپ ویندوز 10
لپ تاپ سرفیس 13.8 اینچی
از بسیاری جهات، لپ تاپ سرفیس مجهز به اسنپدراگون نمادی از مسیری است که رایانههای ویندوز به آن سو میروند. این دستگاه فوقالعاده سبک، به طرز شگفتآوری برای چیزی که دارای یک تراشه موبایل است، قدرتمند است و باتری آن در آزمایش ما بیش از 17 ساعت و نیم دوام آورد. در حالی که اگر برنامههای قدیمی ویندوز را اجرا میکنید، ممکن است با برخی مشکلات سازگاری مواجه شوید، اما برای اکثر مردم، Surface Laptop یکی از بهترین تجربههایی است که امروزه میتوانند در رایانه شخصی داشته باشند. اگر به دنبال چیزی کوچکتر و ارزانتر هستید، یک مدل 13 اینچی 700 دلاری نیز وجود دارد و نسخه 15 اینچی 1200 دلاری اگر به صفحه نمایش بزرگتری نیاز دارید، ارزشش را دارد. (بررسی کامل ما از لپ تاپ سرفیس 13.8 اینچی را بررسی کنید.)
Dell 14 Premium
ما XPS 14 سال گذشته را دوست داشتیم، و اکنون که به نام Dell 14 Premium تغییر نام داده است، هنوز یک دستگاه فوق العاده است. ظاهری لوکس دارد و یکی از بهترین صفحه نمایش ها را دارد. فقط ممکن است مدتی طول بکشد تا به ترک پد نامرئی آن (که با قسمت استراحت دست ترکیب شده است) و ردیف کلید عملکرد خازنی آن عادت کنید. (بررسی کامل انتخاب سردبیر ما از Dell 14 Premium را بررسی کنید.)
ASUS ZenBook S 14
ZenBook S14 با سخت افزار قدرتمند، عمر باتری عالی (بیش از 16 ساعت) و ساختار محکم خود ما را شگفت زده کرد. این نشانه ای از میزان پیشرفت ASUS از کپی برداری ساده از اپل است. S14 همچنین از MacBook Air سبکتر است و دارای پورتهای مفیدتری است (دو USB-C، یک USB-A، HDMI و یک جک هدفون). قاب Ceraluminum (یک ماده سرامیکی منحصر به فرد) آن نیز به طرز شگفت انگیزی صیقلی به نظر می رسد و صفحه نمایش OLED آن به سادگی شگفت انگیز به نظر می رسد. (بررسی کامل ما از ASUS ZenBook S 14 را بررسی کنید.)
اپل مک بوک ایر
به من گیر ندهید - رایانه های جدید اپل آنقدر خوب هستند که کاربران ویندوز باید به طور جدی به مهاجرت به مک ها فکر کنند. در حالی که ممکن است مدتی طول بکشد تا به نرم افزار عادت کنید، اما این تقلا برای سرعت و عمر باتری باورنکردنی از تراشه های سری M اپل ارزشش را دارد. مک بوک ایر همچنان یکی از بهترین رایانه های موجود است، با یک قاب فوق العاده نازک و بدون فن و قدرت بسیار بیشتر از آنچه فکر می کنید. و اگر از کاربران آیفون هستید، به ویژگی هایی مانند انعکاس تلفن دسترسی خواهید داشت که تکرار آن در ویندوز دشوار است. (بررسی کامل ما از M4 MacBook Air را بررسی کنید.)
بهترین جایگزین های دسکتاپ ویندوز 10
دسکتاپ باریک دل
اگر فقط به دنبال یک جایگزین دسکتاپ اولیه هستید، اشتباه کردن با Dell Slim سخت است. در حالی که ما این مدل خاص را بررسی نکردهایم، مشخصات حتی پیکربندی سطح پایه نیز تمام قدرتی را دارد که برای محاسبات اولیه به آن نیاز دارید، علیرغم اینکه همه چیز را در فریمی جای داده است که بهطور قابلتوجهی کوچکتر از رایانههای برج قدیمیتر است. و اگر به عملکرد کمی بیشتر نیاز دارید، Dell Pro کمی گرانتر را در نظر بگیرید که میتواند تا 32 گیگابایت رم و تعدادی کارت گرافیک اختصاصی را در خود جای دهد.
Apple Mac Mini
Mac mini اپل یکی از قدرتمندترین مینی دسکتاپ های موجود است، فوق العاده کوچک است و قیمت آن فقط از 599 دلار شروع می شود (به تخفیف های مکرری که قیمت را تا 100 دلار کاهش می دهد، توجه کنید). درست همانطور که در بالا برای MacBook Air استدلال کردم، صرفاً به این دلیل که سختافزار اپل اکنون بسیار چشمگیر است، ارزش این را دارد که به MacOS بپرید. و نگران نباشید، می توانید هر مانیتوری را به آن متصل کنید و نیازی به تعویض صفحه کلید و ماوس رایانه شخصی موجود خود نخواهید داشت.
Geekom A6 Mini
در حالی که من Geekom A6 Mini را هنوز آزمایش نکردهام، اما بهطور گستردهای بهعنوان یکی از بهترین مینیدسکتاپهای ویندوزی با قیمت حدود 400 تا 500 دلار در نظر گرفته میشود. A6 Mini دارای یک پردازنده AMD Ryzen 7 6800H بسیار توانمند با کمی قدرت بازی، 16 گیگابایت رم و یک SSD 512 گیگابایتی است. شما صادقانه برای کارهای اولیه بهره وری به چیز بیشتری نیاز ندارید.
سوالات متداول
آیا اگر کامپیوتر ویندوز 10 فعلی من هنوز به خوبی برای من کار می کند، نیاز به ارتقاء به یک کامپیوتر جدید دارم؟
رایانه شما پس از پایان پشتیبانی مایکروسافت از ویندوز 10 در 14 اکتبر، همچنان به کار خود ادامه خواهد داد، اما این یک استراتژی بلندمدت عاقلانه نیست. به روز رسانی های امنیتی توسعه یافته رایگان، یک سال دیگر به شما فرصت می دهد، اما این در واقع یک پشتیبانی محدود است: پس از آن، رایانه های شخصی ویندوز 10 هیچ به روز رسانی امنیتی یا هیچ نوع پیشرفتی را دریافت نخواهند کرد، بنابراین در برابر هک و بدافزار آسیب پذیر خواهند بود. و اگر هنوز یک دستگاه ویندوز 10 قدیمی دارید، این احتمال وجود دارد که اجزای آن به زودی از بین بروند. اگر تصمیم دارید به استفاده از رایانه شخصی ویندوز 10 ادامه دهید، حتماً از داده های مهم خود پشتیبان گیری کنید و سعی کنید برای کارهای مهم به آن تکیه نکنید.
آیا مک می تواند نرم افزار بومی ویندوز را اجرا کند؟
نرم افزارهای مجازی سازی مانند VMWare و Parallels می توانند به شما اجازه دهند برنامه های ویندوز را در داخل macOS اجرا کنید، اما آگاه باشید که این کار همچنین شامل خرید یک نسخه از ویندوز و اختصاص دادن بخش بزرگی از فضای دیسک برای آن است. این روزها، اکثر برنامه های اصلی در هر دو پلتفرم در دسترس هستند، بنابراین مطمئن شوید که آیا نسخه Mac برنامه Windows مورد علاقه شما وجود دارد یا خیر.
آیا کروم بوک یا آیپد می تواند جایگزین رایانه شخصی ویندوز 10 شود؟
کروم بوک ها و آیپدها هر دو اهداف بسیار خاصی دارند: کروم بوک ها ماشین های مقرون به صرفه عالی برای دسترسی به وب و اجرای برنامه های آنلاین هستند. آیپدها راهی مفید برای ارتقای تجربیات اینترنت موبایل شما هستند، زیرا صفحه نمایش بزرگ آنها برای مرور وب، اجرای برنامه ها و تماشای رسانه بهتر است. اما هیچکدام جایگزین ایده آلی برای رایانه شخصی ویندوز 10 نیستند که می تواند علاوه بر وب به وسعت کامل نرم افزار ویندوز دسترسی داشته باشد. اگر یکی از آنها برای شما کار می کند، عالی است. اما ما فکر می کنیم گزینه های ذکر شده در بالا جایگزین های رایانه شخصی تمام سرویس بهتری هستند.
من یک تن بازی رایانه شخصی دارم. بهترین گزینه ارتقاء من چیست؟
امروزه به راحتی می توانید یک دسکتاپ بازی مناسب از یک سازنده رایانه قابل اعتماد پیدا کنید، فقط مطمئن شوید که حداقل به 32 گیگابایت رم مجهز هستید (عناوین جدید می توانند بسیار حافظه فشرده باشند) و NVIDIA RTX 40-series یا AMD Radeon RX 9000-series GPU.
در مورد CPU، من توصیه می کنم حداقل به تراشه های نسل سیزدهم اینتل یا پردازنده های سری Ryzen 8000 AMD پایبند باشید. از لپتاپهای گیمینگ غافل نشوید، زیرا در طول دهه گذشته راه زیادی را طی کردهاند. یافتن یک نوت بوک گیمینگ که قدرتمند، قابل حمل و برای چند رسانه ای و کارهای بهره وری نیز مفید باشد، کار سختی نیست.