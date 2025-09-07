Tamagotchi Paradise معاوضه تربیت مجازی استرس‌زا برای طبیعت و آرامش

در یک شنبه تصادفی در ماه اوت، من به متصدی مطلق سیاره ای تازه شکل گرفته تبدیل شدم، سیاره ای که طبق lore، از عشق جمعی بشر به تاماگوچی های گذشته و حال متولد شده بود. تخم مرغی باز شد و سیاره ای به وجود آمد. سپس تخم مرغ دیگری روی سطح آن سیاره باز شد و موجودی ظاهر شد. در چند هفته گذشته، من بیش از نیم دوجین موجود را در سه زیستگاه مجازی مختلف پرورش داده ام و به آرامی اما مطمئناً سیاره خود را به یک مرکز پر جنب و جوش از حیات بیگانه دوست داشتنی تبدیل می کنم.

در حالی که دستگاه‌های تاماگوچی قبلی این احساس را به بازیکنان می‌دادند که یک چالش شخصی برای زنده نگه داشتن شخصیت‌های منفرد و مراقبت از آنها تا حد امکان به آن‌ها تحمیل می‌کنند، Tamagotchi Paradise تاکید بیشتری بر جمعیت‌پذیری دارد و به شما برای پرورش دری چرخشی از شخصیت‌های جدید پاداش می‌دهد که در نهایت آنها را در طبیعت آرام رها خواهید کرد. به یک معنا، Tamagotchi Paradise به طور کامل اسباب‌بازی کلاسیک را نه به عنوان یک تجربه نگهداری از حیوانات خانگی، بلکه چیزی شبیه به حفاظت از حیات وحش بازسازی می‌کند. واقعاً جالب است.

Tamagotchi Paradise همچنین طراحی جدیدی از تخم مرغ را معرفی می کند، با یک صفحه مدرج بیرون زده که دکمه ای شبیه کرنومتر دارد. این دستگاه بزرگ دیگری است و به جای شارژ از طریق USB-C، باتری های AAA را برمی گرداند. بالای پوسته پلاستیکی باز می شود تا یک درگاه اتصال را نشان دهد (یادآور طراحی دهه 90)، جایی که می توانید از نظر فیزیکی یک Tamagotchi Paradise دیگر را متصل کنید. و به‌روزرسانی‌ها به همین‌جا ختم نمی‌شوند، زیرا کل رابط کاربری بازنگری شده است. این یک تغییر زیاد به یکباره است، و برخی از قسمت ها بهتر از بقیه کار می کنند. من انتظار دارم که این یک مورد قطبی کننده در بین طرفداران تاماگوچی باشد، و یک نگاه اجمالی به برخی از بحث های آنلاین نشان می دهد که این اتفاق در حال حاضر افتاده است - اما من را در تیم Paradise در نظر بگیرید. من خیلی بهش علاقه دارم.

صفحه مدرج

صفحه مدرج یکی از بزرگترین ویژگی های جدید Tamagotchi Paradise است. هدف اصلی آن این است که به شما اجازه دهد روی سیاره زوم کنید تا همه اتفاقاتی را که در آنجا می افتد ببینید، اما می توان از آن برای پیمایش در گزینه های منو نیز استفاده کرد و در برخی از بازی ها نقش دارد. در حالی که بازی با آن در چند روز اول بسیار هیجان انگیز بود، اما تازگی آن تا حد زیادی در یک ماه گذشته از بین رفته است و اکنون فقط یک بخش عادی از استفاده از دستگاه است. چرخاندن و کلیک کردن صفحه مدرج حس خوبی دارد و من به عنوان کسی که دوست دارد با چیزها بازی کند، از این بابت قدردانی می کنم. اما صادقانه بگویم، این فقط یک آرامش بود که متوجه شدم بد نیست.

پس از ناامیدی دکمه های صاف و بدون دکمه روی Tamagotchi Pix، من کمی عصبی بودم که صفحه مدرج در نهایت تبدیل به ویژگی دیگری شود که بیشتر نمایشی از عملی است و باعث ایجاد یک دسته سردرد می شود. خوشبختانه، اینطور نیست که اوضاع پیش رفته است. عادت کردن به صفحه مدرج کمی طول کشید، به خصوص هنگام فهمیدن اینکه چقدر آن را بچرخانم تا به جایی که می خواهم بروم (سطح سیاره، سطح، رودررو با تاما و داخل سلول ها)، اما اکنون همه چیز به آرامی پیش می رود.

حداقل از یک جهت، حتی پیشرفت نیز محسوب می شود. به لطف صفحه مدرج، بالاخره می توانید به یک نماد منو یا عدد/حرفی که تصادفاً از آن رد شده اید برگردید، برخلاف فشار دادن بقیه گزینه ها برای رسیدن دوباره به ابتدا. همچنین هنوز هم می توان همه کارها را با یک دست انجام داد، البته کمتر راحت تر از زمانی که تنها چیزی که باید با آن سروکار داشتید سه دکمه بود.

بیشتر اوقات، صفحه مدرج همانطور که در نظر گرفته شده است کار می کند، و من قطعاً از لمس هوس بازی که به تعاملات من با دستگاه اضافه می کند متنفر نیستم.

مراقبت

Tamagotchi Paradise رویکرد بازی‌سازی‌تری را برای بزرگ کردن تاماها نسبت به مدل‌های دیگر در پیش می‌گیرد، و این باعث می‌شود وقتی برای اولین بار شروع به کار می‌کنید، همه چیز به کندی پیش برود، زیرا بیشتر چیزهایی که ارائه می‌دهد تا زمانی که سیاره خود را با رسیدن به نقاط عطف معین ارتقا ندهید، قفل هستند. شما در ابتدا چند بازی خواهید داشت، هم از بخش Mini Games (برای به دست آوردن امتیاز Gotchi) و هم از منوی "Play" (برای افزایش شادی تاما)، و همچنین چند گزینه خرید، اما بیشتر محتوا در ابتدا مسدود شده است.

صرف نظر از اینکه دستگاه Land، Sky یا Water دارید، در نهایت به هر سه این محیط ها و شخصیت هایی که می توانند از آنها پشتیبانی کنند دسترسی خواهید داشت. این مناطق به عنوان "فیلدهای" مختلف در سیاره تاماگوچی شما وجود دارند. اما تا زمانی که به سطح 6 نرسید، هر سه فیلد را باز نخواهید کرد و این امر مستلزم بزرگ کردن دو تاما تا بزرگسالی است. از آنجایی که این فرآیند هر بار چند روز طول می کشد، ممکن است تقریباً یک هفته طول بکشد تا به آنجا برسید.

هنگامی که به سطح 10 رسیدید، در آن زمان روی ششمین تامای بالغ خود هستید، همه چیز در دسترس است. این یک کمی کار سخت و کند است، اما من واقعاً از نحوه فاصله گذاری کشف چیزهای جدید لذت بردم. این کمی من را به یاد مناطق بازشدنی Tamagotchi On انداخت.

اما این سیستم تراز بندی نیز مرا وادار کرد کارهایی را متفاوت از آنچه معمولاً انجام می دهم انجام دهم. در تمام تاماگوچی های رنگی اخیر دیگر، که به شما اجازه می دهند تا زمانی که آنها را نکشید، به مراقبت از شخصیت ها به طور نامحدود ادامه دهید، من معمولاً هر یک را با این هدف بزرگ می کنم که تا زمانی که احساس خوبی داشته باشم، به آن پایبند باشم، خواه هفته ها باشد یا ماه ها یا بیشتر. Tamagotchi Paradise، از طرف دیگر، باعث شد من پشت سر هم شخصیت های جدید را بزرگ کنم. فقط اکنون که از سطح 10 عبور کرده ام، شروع به هدف قرار دادن شخصیت هایی کرده ام که احساس می کنم می خواهم مدتی با آنها بنشینم.

علیرغم گردش مالی زیاد، من متوجه شده ام که Tamagotchi Paradise شاید کمترین نیاز را در بین تمام مدل های تاماگوچی دارد که اجرا کرده ام. فراتر از مرحله نوزادی، احساس نمی کنم که مجبور باشم فوق العاده مراقب باشم تا تامای خود را زنده و شاد نگه دارم. این ممکن است یک نکته منفی برای کسانی باشد که چیزی فعال تر و سخت گیرتر می خواهند، اما برای من، ماهیت نسبتاً آسان این یکی بسیار تازه کننده بوده است.

نحوه جمع آوری و تغذیه غذا در Tamagotchi Paradise نیز بخشنده تر به نظر می رسد. تغذیه رایگان تامای شما بسیار آسان است (بدون اینکه چیزی را که دوست ندارد مجبور به خوردن آن کنید). شما می توانید تاما های خود را برای شکار تخم مرغ روزانه بفرستید تا برای خودشان غذا پیدا کنند. شما می توانید غذاهای از پیش آماده شده را از مغازه بخرید، اما می توانید از موادی که جمع آوری کرده اند نیز برای پختن وعده غذایی استفاده کنید که آنها را کاملاً سیر می کند. یا، آنها می توانند فقط مواد اولیه را مصرف کنند. این عالی است، همانطور که این واقعیت است که بالاخره می توانید بیش از سه مورد از یک ماده غذایی مشخص را در موجودی خود به طور همزمان داشته باشید.

البته مهمترین چیز در مورد تاماگوچی شخصیت هایی است که می توانید بزرگ کنید و Paradise در این زمینه خیلی به نفع خود کار می کند. طرفداران چندین شخصیت دوست داشتنی از دستگاه های قدیمی تر را تشخیص خواهند داد، اما تعداد زیادی نیز وجود دارد که قبلاً هرگز ندیده ایم، و آنها بسیار خوب هستند. حتی آنهایی که فقط یک سنگ صاف و ساده هستند به قدری ناز است که باعث می شود بخواهم فریاد بزنم.

و برای اولین بار، فاکتورهای مراقبتی مختلف - که تعیین می کنند در نهایت با کدام بزرگسال به پایان می رسید - به صورت بصری نمایش داده می شوند و با نمادهایی به شما می گویند دقیقاً چند اشتباه مراقبتی مرتکب شده اید، چند بار سنجش شادی را پر کرده اید و موارد دیگر. حدس و گمان را از بین می برد، و همچنین ناامیدی احتمالی از نگرفتن شخصیتی که می خواستید و مطمئن نبودن دلیل آن را نیز از بین می برد.

وقتی آماده رفتن و باز کردن تخم مرغ دیگری هستید، باید تامای فعلی خود را در Field رها کنید، جایی که تا پر شدن فضا در پس زمینه باقی می ماند. شما می توانید چهار تامای رها شده در هر Field داشته باشید. پس از آن، تاماهای قدیمی‌تر ناپدید می‌شوند و یکی یکی با تازه‌واردها جایگزین می‌شوند.

این یک لذت است که تاما های قدیمی من پس از اتمام زمانشان در اطراف می مانند و می توانم آنها را در طبیعت وحشی مجازی در حال بازی ببینم. اما این مرا به بزرگترین گلایه من از Tamagotchi Paradise می رساند. در حالی که سه Field شما ممکن است مملو از تاماها باشد، شما فقط می توانید یک شخصیت فعال برای مراقبت در یک زمان داشته باشید. این یک فرصت از دست رفته بزرگ به نظر می رسد، و کمی ناامید کننده بود که متوجه شدم - بر اساس مواد تبلیغاتی - که Tamagotchi Paradise به شما امکان می دهد همزمان از یک شخصیت در هر Field مراقبت و پرورش دهید. اگر این درست بود، این بهترین تاماگوچی یا نزدیک به آن بود.

من همچنین دوست داشتم ترکیبات ژنی پیچیده تری را ببینم مانند آنچه در دستگاه های دیگر داشته ایم، جایی که می توانید دو شخصیت را پرورش دهید تا فرزندانی ایجاد کنید که یک آمیختگی لذت بخش یا کمی آزاردهنده از ویژگی های والدین باشند. ترکیب ژنی در Tamagotchi Paradise فقط به رنگ بدن و طراحی چشم می رسد که سپس روی بدن یکی از شخصیت های موجود از این جفت قرار می گیرند. این هنوز هم نتایج سرگرم کننده ای را به همراه دارد، اما ای کاش کمی بیشتر به قلمرو دانشمند دیوانه می رفت.

سفارشی سازی خود تاماها بسیار محدود است. شما نمی توانید آنها را نامگذاری کنید. شما می توانید محیط آنها را با وسایل تزئینی تزئین کنید و می توانید سیاره را با لوازم جانبی تزئین کنید، اما نمی توانید تاماها را بپوشانید. با این حال، می توانید با خرید میان وعده های خاص با امتیاز Gotchi، رنگ و حالت شخصیت های خود را تغییر دهید، که من واقعاً آن را دوست دارم. انجام این کار به من کمک کرد تا یک نسخه صورتی و زرد عالی از Elizardotchi درست کنم که یکی از شخصیت های جدید مورد علاقه من است.

آیا ارزشش را دارد؟

Tamagotchi Paradise چیزهای زیادی برای ارائه دارد. این شامل مقدار مناسبی بازی است و آنها بازی های خوبی هستند، با ترکیبی از بازی های قدیمی و جدید. همه بازی های Mini دارای گزینه های دشواری متعددی هستند، بنابراین اگر مایل باشید می توانید کمی چالش را افزایش دهید. قرار دادن بازی در حالت سخت‌تر، پاداش احتمالی شما از امتیاز Gotchi را بالاتر می‌برد، که همیشه یک مزیت است.

هر بار که به اندازه کافی مدفوع برداشت می کنید تا سوخت یک موشک را تامین کنید (بله، این یک چیز است)، می توانید به سیارات تاماگوچی با تم های مختلف سفر کنید. هفت دنیای دیگر برای بازدید وجود دارد و در هر کدام به شما چند مورد ویژه هدیه داده می شود. در حالی که بهتر بود اگر این مناطق کمی بیشتر برای انجام دادن ارائه می دادند، مانند یک بازی با تم و یک فروشگاه، اما هنوز هم یک راه خوب برای باز کردن قفل موارد جدید برای مدتی است.

رویدادهای اضطراری وجود دارد که ناگهان ظاهر می شوند و به طور خلاصه خطرات را افزایش می دهند. هشدار را از دست بدهید و سیاره شما مورد اصابت شهاب سنگ ها یا پرندگان در حال فرار قرار می گیرد. در مقایسه با آرامش کلی بازی در غیر این صورت، این شرایط اضطراری هیجان واقعی و تپش قلب را ایجاد می کند. من آن را دوست دارم - حتی اگر خیلی احساس بدی داشته باشم وقتی حالت غم انگیز و کتک خورده تامای کوچکم را پس از عبور گله Dododotchi دیدم.

Paradise همچنین تقریباً دو دوجین "ماموریت" را برای تکمیل به شما اختصاص می دهد، که دستاوردهایی برای موفقیت در کارهای مختلف در تعداد معینی از دفعات هستند، مانند تمیز کردن 500 مدفوع. مشابه نمادهای مراقبتی که در Tamagotchi Uni دیدیم، اینها به شما چیزی می دهند که حتی پس از باز کردن همه چیزهایی که دستگاه ارائه می دهد، به کار خود ادامه دهید. شما حتی می توانید یک کمال گرا در مورد تاماگوچی باشید.

ویژگی اتصال، که به دستگاه دوم نیاز دارد، راهی سرگرم کننده برای تبادل موارد و آزمایش با ترکیب ژن ها یا فقط مشاهده نحوه تعامل دو تاما است. و در حالی که هیچ اتصال Wi-Fi در این دستگاه وجود ندارد، همچنان می توانید موارد جدید را از راه های دیگر، از خارج از دستگاه تا استفاده از کدهای دانلود، دریافت کنید. وب سایت رسمی Tamagotchi در حال حاضر تعدادی از اینها را منتشر کرده است و با توجه به اینکه ما دو سال مواد جدید مستمر برای Tamagotchi Uni دریافت کرده ایم، امیدوارم شاهد همین مورد برای Paradise نیز باشیم.

با Tamagotchi Paradise، Lab Tama یا تأسیسات داخل فروشگاهی نیز عرضه شد که در آن طرفداران می توانند به بازی ها و آیتم های انحصاری دسترسی داشته باشند. با این حال، به نظر نمی رسد که اینها به طور خاص گسترده باشند، بنابراین متاسفانه به نظر می رسد این تجربه ای است که اکثر دارندگان Paradise نمی توانند در آن شرکت کنند. (به قهرمانانی که این کدهای دانلود را به صورت آنلاین پست می کنند، از خدمات شما سپاسگزاریم).

به طور کلی، Tamagotchi Paradise پرتر از Uni سال 2023 به نظر می رسد، به خصوص که دومی در زمان عرضه خود قبل از شروع ورود تمام محتوای قابل دانلود وجود داشت. با قیمت 45 دلار (اگر بتوانید آن را در انبار و با قیمت خرده فروشی پیدا کنید)، Tamagotchi Paradise نیز در ایالات متحده ارزان تر از Uni، Pix و On است، که یک تحول شگفت آور اما خوشایند است. تا زمانی که پذیرای کمی تغییر باشید (خب، تغییر زیاد)، سرگرمی زیادی با این یکی وجود دارد.