فقط یکی از مدل‌های سری آیفون ۱۷ افزایش قیمت پیدا می‌کند

بر اساس این گزارش، مدل آیفون ۱۷ پرو با افزایشی 100 دلاری نسبت به نسل قبل عرضه خواهد شد. با این حال، این افزایش قیمت یک دلیل منطقی دارد؛ اپل قصد دارد حافظه‌ی پایه‌ی این مدل را از 128 گیگابایت در آیفون 16 پرو به 256 گیگابایت ارتقا دهد. در نتیجه، اگر قیمت این مدل را با نسخه‌ی 256 گیگابایتی آیفون 16 پرو مقایسه کنیم، عملاً هیچ تفاوتی وجود نخواهد داشت. این رویکرد به اپل اجازه می‌دهد تا ضمن افزایش ارزش محصول، به طور رسمی قیمت پایه‌ی بالاتری را اعلام کند.

خبر بهتر برای اکثر خریداران این است که سایر مدل‌ها از افزایش قیمت در امان مانده‌اند. پیش‌بینی می‌شود آیفون 17 استاندارد با همان قیمت پایه‌ی 799 دلاری نسل قبل خود به فروش برسد. مدل آیفون 17 ایر که جایگزین نسخه‌ی پلاس خواهد شد، ممکن است با قیمت 899 دلار (مشابه آیفون 16 پلاس) یا با 50 دلار افزایش، یعنی 949 دلار، عرضه شود. این افزایش احتمالی به هزینه‌های تحقیق و توسعه‌ی گسترده برای دستیابی به طراحی بسیار باریک این مدل نسبت داده می‌شود.

در نهایت، مهم‌ترین خبر برای طرفداران بزرگ‌ترین و قدرتمندترین آیفون، ثابت ماندن قیمت آیفون 17 پرو مکس است. این مدل پرچمدار بدون هیچ‌گونه افزایش قیمتی، با همان قیمت پایه‌ی 1,199 دلار و با حافظه‌ی داخلی 256 گیگابایت در دسترس قرار خواهد گرفت. این ثبات قیمت می‌تواند به حفظ جایگاه رقابتی اپل در بازار گوشی‌های هوشمند پرمیوم کمک شایانی کند.

لازم به ذکر است که تمامی این قیمت‌ها صرفاً برای بازار ایالات متحده پیش‌بینی شده‌اند و هنوز مشخص نیست که آیا اپل در سایر مناطق جهان نیز چنین استراتژی‌ای را دنبال خواهد کرد یا به دلیل نوسانات ارزی و تعرفه‌ها، شاهد افزایش قیمت خواهیم بود. با این وجود، این گزارش نشان می‌دهد که نگرانی‌ها از یک جهش قیمتی بزرگ در نسل بعدی آیفون‌ها چندان دقیق نبوده و اپل رویکردی متعادل‌تر را انتخاب کرده است. این استراتژی می‌تواند رضایت خاطر کاربران را در بازارهای کلیدی جلب کند و فروش پایدار این محصولات را تضمین نماید.

منبع: GSMArena

