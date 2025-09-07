پادکست انگجت: آرامش کنجکاوانه قبل از طوفان آیفون 17

ما فقط چند روز با رویداد آیفون 17 اپل در 9 سپتامبر فاصله داریم و به نظر می رسد که تبلیغات عملاً وجود ندارد. آیا این همه (بسیاری) از نشت ها آب سردی روی اشتیاق ریخت، یا اینکه ما صرفاً از رویدادهای سالانه آیفون خسته شده ایم؟ در این قسمت، ناتان اینگرام، معاون سردبیر، به دونیندرا می پیوندد تا در مورد اینکه چرا حتی آیفون ایر شایعه شده هم واقعاً حس های عجیب و غریب گجت ما را قلقلک نمی دهد، بحث کند. همچنین، ما به پیامدهای نهایی دادگاه ضد انحصار ایالات متحده علیه گوگل می پردازیم: معلوم شد گوگل مجبور نیست کروم را بفروشد یا از چیزهای دیگر زیادی دست بکشد.

مشترک شوید!

iTunes

Spotify

Pocket Casts

Stitcher

Google Podcasts

موضوعات

آیفون 17 تقریباً اینجاست، آیا کسی اهمیت می دهد؟ - 1:36

قاضی ضد انحصار ایالات متحده حکم می دهد که گوگل مجبور نخواهد بود کروم را بفروشد - 23:24

محصولات خانه هوشمند مبتنی بر Gemini بیشتر در 1 اکتبر رونمایی خواهند شد - 30:02

فروش The Browser Company به شرکت مادر Jira، Atlassian نشان می دهد که مرورگرهای نوپا چقدر مشکل دارند - 33:15

پس از 15 سال، اینستاگرام بالاخره یک برنامه iPad دریافت می کند - 40:41

Dolby از Dolby Vision 2 با دسته ای از ویژگی های هوش مصنوعی که مفید به نظر می رسند، رونمایی می کند - 44:25

هوش مصنوعی در فر پیتزای شما وجود دارد: Volt V2 Ooni یک پای را در 90 ثانیه با استفاده از یادگیری ماشین می پزد - 49:02

اطراف انگجت: حرکت قابل توجه Paper Pro، Acer Chromebook 14 Spin Plus، و Samsung Galaxy Tab S11 - 52:51

در حال کار بر روی - 56:55

گزینه های فرهنگ عامه - 57:20

اعتبارات

میزبانان: دونیندرا هاردوار

مهمان: ناتان اینگرام

تهیه کننده: بن المن

موسیقی: دیل نورث و ترنس اوبرایان