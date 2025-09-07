بی ام و و کوالکام از سیستم کمک راننده مشترکاً توسعه یافته خبر دادند

سیستم کمک راننده کوالکام، Snapdragon Ride Pilot، اولین حضور خود را در خودروی الکتریکی BMW iX3 نشان خواهد داد که رانندگی بدون دست در بزرگراه، تغییر خطوط خودکار و کمک پارک را ارائه می دهد. پشته نرم‌افزاری که به‌طور مشترک توسعه یافته و امروز اعلام شد، توسط سیستم روی تراشه‌های Snapdragon Ride تغذیه می‌شود و اولین حضور رسمی خود را در IAA Mobility 2025 خواهد داشت.

Snapdragon Ride Pilot یک سیستم کمک راننده سطح 2+ است، نه خودران، به این معنی که رانندگان همچنان مسئول نظارت بر حرکات خودرو و توجه به جاده در حین استفاده از این ویژگی ها خواهند بود.

پشته نرم افزاری به مجموعه ای از لایه ها تقسیم شده است که با هم ویژگی های خودکار را تغذیه می کنند. اولین مورد، درک 360 درجه است که از یک پشته بینایی مبتنی بر دوربین برای تشخیص اشیاء، تفسیر علائم راهنمایی و رانندگی و ارائه کمک پارک در میان سایر عملکردها استفاده می کند. یک لایه رانندگی پیشرفته آگاه از زمینه، از ترکیبی از مدل‌های مبتنی بر قانون و مبتنی بر هوش مصنوعی برای برنامه‌ریزی و پیش‌بینی رفتار در طول سناریوهای رانندگی پیچیده استفاده می‌کند.

این پشته همچنین از رویکردی استفاده می‌کند که کوالکام آن را رویکردی ایمنی-محور می‌نامد، که شامل ویژگی‌های امنیت سایبری است و قوانین سخت‌گیرانه ایمنی خودرو در سطح جهانی مانند سطوح یکپارچگی ایمنی خودرو ISO و استانداردهای ایمنی عملکردی را اعمال می‌کند.

Snapdragon Ride Pilot اکنون توسط کوالکام به همه خودروسازان جهانی ارائه می شود و این شرکت سازنده تراشه می گوید که این سیستم در حال حاضر در 60 کشور در سراسر جهان اعتبارسنجی شده است، با هدف در دسترس بودن در بیش از 100 کشور تا سال 2026.

این همکاری جدید جدیدترین محصول با فناوری پیشرفته برای خودروها از این شرکت نیمه هادی است. سال گذشته آنها شروع به همکاری با گوگل در زمینه سیستم های صوتی هوش مصنوعی برای وسایل نقلیه کردند. آنها همچنین با ولوو در سیستم های اطلاعات و سرگرمی این خودروساز کار کرده اند.

کوالکام تنها بازیکنی نیست که روی خودران شرط بندی می کند، شرکت هایی مانند NVIDIA و Mobileye نیز در حال توسعه تراشه ها و نرم افزار برای تامین انرژی سیستم های پیشرفته کمک راننده هستند.