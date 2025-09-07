OnePlus و Hasselblad به همکاری پنج ساله خود پایان می دهند

OnePlus و Hasselblad بر اساس یک پست وبلاگ رسمی، پنج سال همکاری خود را به همکاری پنج ساله خود پایان می دهند. این تولیدکننده تلفن هوشمند شروع به توسعه سیستم دوربین خود کرده است که آن را موتور DetailMax نامیده است.

هیچ دلیلی برای این جدایی ذکر نشد، اگرچه OnePlus در آن پست وبلاگ، ستایش فراوانی از Hasselblad کرد. این شرکت از "وسواس در مورد دقت و جزئیات" این سازنده دوربین تمجید کرد و در مورد "شب های آزمایشگاه برای دستیابی به تعادل کامل نور و سایه" ابراز نظر کرد. این شرکت همچنین گفت که "حس زیبایی شناسی تصفیه شده Hasselblad اکنون بخشی از DNA تصویربرداری ما است که در هر دوربین OnePlus آینده بافته شده است."

OnePlus

در مورد هر دوربین OnePlus آینده، سیستم تصویربرداری اختصاصی هنوز در مراحل اولیه است. مدیرعامل OnePlus، پیت لاو گفت که او در حال حاضر یک نمونه اولیه اولیه را آزمایش می کند که "از ابتدا طراحی شده است تا واضح ترین و واقعی ترین عکس ها را در یک تلفن هوشمند ارائه دهد."

این دو شرکت برای اولین بار برای گوشی‌های هوشمند پرچمدار OnePlus 9 و 9 Pro با هم همکاری کردند و لوگوی Hasselblad از آن زمان تاکنون جزء اصلی دستگاه‌های رده بالای OnePlus بوده است. The Verge گزارش می دهد که احتمالا این لوگو با عرضه OnePlus 14 آینده ناپدید می شود، که ممکن است برای جلوگیری از عدد بدشانس "4" در چین، OnePlus 15 نامیده شود.

یک پیچیدگی نهایی در این داستان وجود دارد. Oppo، که شرکت مادر OnePlus است، در حال حاضر به Hasselblad پایبند است. در واقع، این شرکت رسماً همکاری را در ماه جولای تمدید کرد و هر دو شرکت وعده یک سیستم تصویربرداری موبایل جدید در آینده نزدیک را دادند.