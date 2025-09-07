رویداد سرعتزنی تماماً زنانه و فمینه Games Done Quick، Flame Fatales از 7 سپتامبر آغاز میشود و تا 14 سپتامبر ادامه دارد. میتوانید ماراتن را در کانال GDQ Twitch از ساعت 11:30 صبح به وقت ET تماشا کنید.
این یک رویداد یک هفتهای است، بنابراین برنامه رسمی مملو از بازیهای جالب است. در مجموع، بیش از 50 سرعتزنی وجود خواهد داشت. اینها شامل بازیهای پرطرفدار اخیر مانند Blue Prince و Hades 2، علاوه بر کلاسیکهایی مانند The Legend of Zelda: Twilight Princess خواهد بود. همچنین یک سرعتزنی تکدستی از Hollow Knight اصلی وجود خواهد داشت که با توجه به اینکه دنباله آن بهتازگی منتشر شده، زمانبندی عالیای دارد.
آن سرعتزنی تکدستی Hollow Knight تنها ورودی عجیب و منحصربهفرد در این ترکیب نیست. سرعتزنی Blue Prince شامل یک تابلوی بینگو خواهد بود و سایرین بر روی یورشهای باس تمرکز خواهند کرد. به نظر میرسد که اوقات خوبی برای همه رقم خواهد خورد.
I'm excited to announce that be raising money the next 2 weeks for the Malala Fund as a Flame Fatales Ambassador! ???? I'll be doing 2 charity streams over the next 2 weeks! See you there!— Sakura Tsubasa (@SakuraTsubasa)
رویداد Flame Fatales امسال در حمایت از صندوق ملاله برگزار میشود، که یک سازمان غیرانتفاعی است که به ارائه منابع آموزشی به دختران در سراسر جهان کمک میکند. این بخشی از سازمان Games Done Quick است، که در طول 15 سال گذشته به جمعآوری بیش از 57 میلیون دلار برای خیریه در جریان استریمهای متعدد کمک کرده است. همچنین یک رویداد سرعتزنی تماماً زنانه و فمینه زمستانی به نام Frost Fatales وجود دارد.