هیئت مدیره تسلا به ایلان ماسک: به این نقاط عطف برس، تا تو را یک تریلیونر کنیم

سپتامبر 2025 است و اوضاع خیلی خوب به نظر می رسد. مطمئنا، بازار کار ایالات متحده یک سقوط آزاد داشته است. و بله، فقط یک نفر از هر چهار آمریکایی باور دارد که شانس خوبی برای بهبود سطح زندگی خود دارند. اما هی، هیئت مدیره تسلا بسته پرداختی را پیشنهاد کرده است که می تواند ایلان ماسک را به اولین تریلیونر جهان تبدیل کند. چیزی که واقعاً مهم است این است که یک نفر دارد خوش می گذراند، درست است؟

هیئت مدیره تسلا روز جمعه بزرگترین بسته جبران خسارت مدیر عامل در تاریخ را تعیین کرد. این طرح مانند یک هویج آویزان نهایی برای رهبری است که هم با ثروت و قدرت رانده می شود و هم مستعد حواس پرتی است.

طرح جبران خسارت بر اساس معیارهای عملکردی است که حداقل در حال حاضر دور از ذهن به نظر می رسند. اول، رهبر تسلا باید به مدت هفت سال و نیم در این شرکت بماند تا هر سهمی را نقد کند. برای دریافت کل پرداخت، او باید یک دهه کامل بماند. ماسک همچنین یک شرکت موشکی و یک شرکت هوش مصنوعی را اداره می کند (که همچنین توییتر سابق، با نام X را اداره می کند). بنابراین، بالاتر از همه، این پیشنهاد به گونه ای طراحی شده است که توجه او را به شرکتی که او را به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل کرد، معطوف کند.

برای اینکه ماسک کل پرداخت حدود 900 میلیارد دلار را دریافت کند، ماسک باید ارزش بازار تسلا را به 8.5 تریلیون دلار افزایش دهد. ارزش آن امروز حدود 1.1 تریلیون دلار است. سایر الزامات عملکردی شامل استقرار یک میلیون تاکسی رباتیک تسلا و یک میلیون ربات هوش مصنوعی است. ماسک همچنین انگیزه خواهد داشت تا در برنامه های جانشینی مدیر عامل شرکت در بلندمدت شرکت کند. این بسته همچنین شامل محافظت‌های ساختاری برای به حداقل رساندن نوسانات قیمت سهام است که شرکت در سال 2025 به خوبی با آن آشنا شده است.

تسلا در اوایل سال جاری تقریباً تمام سایبرتراک ها را فراخواند. تسلا

"ما معتقدیم که دیدگاه منحصر به فرد ایلان برای پیمایش در این نقطه عطف حیاتی بسیار مهم است،" رابین دنholm و کاتلین ویلسون-تامپسون، رهبران هیئت مدیره تسلا در نامه سهامداران نوشتند. "ما همچنین ماهیت مهیب این کار را تشخیص می دهیم و در نتیجه، اهمیت داشتن رهبری که نه تنها مایل و قادر باشد، بلکه مشتاق رویارویی با این چالش باشد. به عبارت ساده، حفظ و ایجاد انگیزه در ایلان برای دستیابی تسلا به این اهداف و تبدیل شدن به با ارزش ترین شرکت در تاریخ اساسی است."

دنholm و ویلسون-تامپسون اشاره کردند که این بسته حداقل تا حدی با تهدید مدیر عامل به ترک کشتی انگیزه گرفته است. "آقای ماسک همچنین این احتمال را مطرح کرد که اگر چنین تضمین هایی دریافت نکند، ممکن است منافع دیگری را دنبال کند که ممکن است تأثیر بیشتری به او بدهد،" آنها نوشتند. "در نهایت، کمیته ویژه معتقد بود که برای تسلا بسیار مهم است که تعهد و تمرکز آقای ماسک را برای رهبری تسلا تضمین کند."

سهامداران تسلا باید بسته پرداختی را تایید کنند. انتظار می رود آنها در 6 نوامبر در مورد آن رای دهند. یک قاضی دلاور یک بسته 2018 را لغو کرد و تسلا درخواست تجدید نظر کرد. اگر طرح جدید تایید شود، در صورت عدم موفقیت تجدیدنظر، جایگزین طرح قدیمی می شود.

اگر ماسک به تمام معیارهای مورد نیاز برسد، سهم او در تسلا از 13 درصد به 29 درصد افزایش می یابد. چه کسی می گوید رویای آمریکایی زنده و سالم نیست؟