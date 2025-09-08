اتحادیه اروپا گوگل را به دلیل نقض قوانین ضد انحصار در زمینه فناوری تبلیغات 3.5 میلیارد دلار جریمه کرد

کمیسیون اروپا اعلام کرده است که گوگل را 2.95 میلیارد یورو، یا حدود 3.5 میلیارد دلار، به دلیل نقض قوانین ضد انحصار اتحادیه اروپا و "تحریف رقابت در صنعت فناوری تبلیغات" جریمه خواهد کرد. این تصمیم به دنبال اعلام شده است که آن را جریمه خواهد کرد در اوایل سال 2025، یک قاضی فدرال ایالات متحده به این نتیجه رسید که گوگل انحصار در فناوری تبلیغات آنلاین را حفظ می کند.

گوگل تبلیغات را در نتایج جستجو نمایش می دهد، اما همچنین به عنوان یک ارائه دهنده نرم افزار برای تبلیغ کنندگان و ناشران آنلاین که به دنبال فروش فضای تبلیغاتی و قرار دادن تبلیغات هستند، موقعیت غالبی دارد. مسئله اصلی کمیسیون نحوه تعامل ابزارهای خرید تبلیغات گوگل (Google Ads و DV 360) با نرم افزار تبادل تبلیغات (AdX) و سرورهای ناشر تبلیغات (DFP) به روش های ظاهراً ترجیحی است. به گفته کمیسیون، به نظر می رسد گوگل با "اطلاع دادن به AdX از قبل از ارزش بهترین پیشنهاد رقبا که باید برای برنده شدن در حراج آن را شکست می داد" به تبادل تبلیغات AdX خود ارجحیت می دهد. همچنین دریافت که "تبلیغات گوگل از تبادلات تبلیغاتی رقیب اجتناب می کرد و عمدتاً پیشنهادات خود را در AdX قرار می داد" و سلطه تبادل تبلیغات گوگل را حتی اگر جایگزینی برای تبلیغ کنندگان گزینه بهتری باشد، حفظ می کرد.

کمیسیون به گوگل 60 روز فرصت می دهد تا نحوه برنامه ریزی خود برای رسیدگی به این مسائل را به اشتراک بگذارد یا با "درمان مناسب" برای نقض قانون ضد انحصار روبرو شود. این می تواند فقط جریمه باشد، اما ممکن است شامل فروش اجباری برخی یا تمام تجارت فناوری تبلیغات گوگل نیز باشد.

لی-آن مالهلند، رئیس امور نظارتی جهانی گوگل، به اشتراک گذاشت که این شرکت به این تصمیم در بیانیه زیر ارائه شده به انگجت اعتراض خواهد کرد:

"تصمیم کمیسیون اروپا در مورد خدمات فناوری تبلیغات ما اشتباه است و ما به آن اعتراض خواهیم کرد. این یک جریمه غیرموجه را تحمیل می کند و تغییراتی را می طلبد که با سخت تر کردن کسب درآمد، به هزاران کسب و کار اروپایی آسیب می زند. هیچ چیز ضد رقابتی در ارائه خدمات برای خریداران و فروشندگان تبلیغات وجود ندارد و گزینه های جایگزین بیشتری برای خدمات ما نسبت به همیشه وجود دارد."

3.5 میلیارد دلار مبلغ هنگفتی است، اما از نظر فنی بیشترین مبلغی نیست که گوگل به دلیل نقض قوانین اتحادیه اروپا جریمه شده است. در سال 2018، این شرکت به دلیل مجبور کردن اپراتورهای شبکه تلفن همراه به نصب برنامه های گوگل به صورت پیش فرض بر روی تلفن ها، جریمه شد. اگرچه گوگل در دهه گذشته به دلیل شیوه های تجاری خود تحت نظارت فزاینده ای قرار داشته است، اما تاکنون با راه حل های ساختاری زیادی برای آنچه رفتار ضد رقابتی نامیده شده است، روبرو نشده است.

به عنوان مثال، یک دادگاه آمریکایی دریافت که گوگل در سال 2024 انحصارگر در جستجوی آنلاین بود، اما یک قاضی اخیراً حکم داد که این شرکت مجبور به فروش کروم یا متوقف کردن پرداخت به اپل برای تبدیل گوگل به موتور جستجوی پیش فرض آیفون نخواهد بود. ناظران اتحادیه اروپا از نظر تاریخی پایدارتر از همتایان آمریکایی خود بوده اند و کمیسیون اروپا ظاهراً در حال بررسی گوگل برای حداقل یک موضوع دیگر مرتبط با تبلیغات است، اما باید دید که آیا مجازاتی وجود دارد که واقعاً شرکت را آشفته کند یا خیر.