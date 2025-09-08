متا در حال رفع مشکلات تردز در تردز است

متا بالاخره در حال رفع نحوه عملکرد رشتهها در شبکه اجتماعی خود، تردز، است. پیش از این، هیچ راه واقعی برای دانستن طول یک رشته یا حتی این که یک پست بخشی از یک بحث طولانیتر بود وجود نداشت.
این شرکت "تغییرات متعددی را اعمال کرده است که پستهای رشتهای را واضحتر نمایش میدهد." این موارد شامل برچسب جدید "مشاهده بیشتر" است که نشان میدهد یک پست بخشی از یک رشته طولانیتر است. این یک راه آسان برای اطلاع فوری از این است که آیا افکار کسی فراتر از یک پست اولیه ادامه دارد یا خیر.
همچنین یک عنصر طراحی جدید وجود دارد که هنگام کلیک کردن روی یک سری، پستها را به طور خودکار پشت سر هم قرار میدهد. هر یک از این پستها اکنون شمارهای را نشان میدهد که جایگاه آن را در رشته، همراه با تعداد کل پستها در یک رشته معین، نشان میدهد. این بسیار آسانتر از افزودن دستی چیزی مانند "بخش یک از ۱۲" به هر پست به نظر میرسد. این ابزارها به زودی برای کاربران موبایل و وب عرضه میشوند.
این پلتفرم اخیراً به نقطه عطف مهم ۴۰۰ میلیون کاربر فعال ماهانه رسیده است. متا مشغول افزودن ویژگیهای جدید برای تطبیق با مخاطبان رو به رشد بوده است، مانند قابلیت بارگذاری اسناد متنی طولانی تا ۱۰۰۰۰ کاراکتر.