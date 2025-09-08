آمازون با اقتباس از سریال Life is Strange موافقت کرد

با افزایش اقتباسهای هالیوودی از بازیهای ویدیویی، فقط مسئله زمان بود که Life is Strange هم به این جرگه بپیوندد. به هر حال، حتی اقتباسهایی از بازیهای سکو بازی و بازی جهان باز هم در این دوره جدید (به طرز شگفتانگیزی) موفقیت کسب کردهاند. به نظر میرسد یک بازی ماجراجویی خوشساخت گامی بسیار کوتاهتر باشد. آمازون اعلام کرد روز جمعه که پرایم ویدیو یک سریال بر اساس بازی سال 2015 سفارش داده است.
مانند اثر کلاسیک Don't Nod ، این سریال عناصر واقعگرایانه نوجوانانه غمانگیز را با عناصر ماوراء الطبیعه و انتخابهای اخلاقی ترکیب میکند. و خلاصه تیزر آمازون به یک داستان آشنا اشاره دارد. در این اطلاعیه آمده است: «داستان درباره مکس، دانشجوی عکاسی است که متوجه میشود میتواند زمان را به عقب برگرداند و در عین حال زندگی بهترین دوست دوران کودکیاش، کلویی را نجات دهد.» «همانطور که او در تلاش است تا این مهارت جدید را درک کند، این دو نفر در مورد ناپدید شدن مرموز یکی از دانشجویان تحقیق میکنند و جنبه تاریکی از شهر خود را کشف میکنند که در نهایت آنها را مجبور میکند تا یک انتخاب غیرممکن بین مرگ و زندگی انجام دهند که برای همیشه بر آنها تأثیر خواهد گذاشت.»
نویسنده و بازیگر بریتانیایی، چارلی کوول (پایان دنیای F***ing، KAOS) مسیر خلاقانه سریال را ترسیم خواهد کرد. او به عنوان خالق، تهیهکننده اجرایی و مجری برنامه فعالیت خواهد کرد. دیمیتری ام. جانسون، مایک گلدبرگ و تیموتی آی. استیونسون از Story Kitchen تهیهکنندگان اجرایی این سریال خواهند بود. Square Enix و LuckyChap نیز همگی بخشی از این پروژه هستند. Amazon MGM Studios آن را تولید خواهد کرد.
کوول میخواهد که این سریال هم برای تازهواردها و هم برای طرفداران بازیها جذاب باشد. او در بیانیه مطبوعاتی آمازون گفت: «این افتخار بزرگی است که Life Is Strange را برای Amazon MGM Studios اقتباس میکنم.» «من یکی از طرفداران پر و پا قرص این بازی هستم و از همکاری با تیمهای فوقالعاده Square Enix، Story Kitchen و LuckyChap هیجانزده هستم. بیصبرانه منتظرم تا داستان مکس و کلویی را با سایر بازیکنان و مخاطبان جدید به اشتراک بگذارم.»
آمازون یکی از شرکتکنندگان مشتاق در این دوران جدید "اقتباس های بازی های ویدیویی که بد نیستند" بوده است. اوایل این هفته، اعلام کرد که سوفی ترنر بازی تاج و تخت پا به کفش لارا کرافت می گذارد برای سریال آینده Tomb Raider خود. فصل دوم Fallout تحسین شده Prime Video در اواخر سال جاری از راه می رسد. اولین تریلر آن اولین حضور این سریال را از Deathclaws های وحشتناک بازی نشان می دهد.
در همین حال، در دنیای بازی، Square Enix همچنان در حال تولید عناوین Life is Strange است. در سال 2024، مکس در Double Exposure بازگشت ، اولین دنباله مستقیم داستان بازی اصلی. Don't Nod دنباله معنوی خود را برای این سریال، Lost Records: Bloom & Rage، در اوایل سال جاری منتشر کرد.