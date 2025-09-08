Anthropic مبلغ بی‌سابقه 1.5 میلیارد دلار برای حل و فصل دعوی حقوقی با نویسندگان پرداخت خواهد کرد

Anthropic مبلغ بی‌سابقه 1.5 میلیارد دلار برای حل و فصل دعوی دسته‌جمعی دزدی دریایی که توسط نویسندگان مطرح شده بود، پرداخت خواهد کرد. این توافق، بزرگترین پرداخت برای یک پرونده حق تکثیر در ایالات متحده است.

شرکت هوش مصنوعی پشت ربات گفتگو Claude هفته گذشته به یک توافق رسید در این پرونده، اما شرایط توافق در آن زمان فاش نشد. اکنون، The New York Times گزارش می‌دهد که 500,000 نویسنده درگیر در این پرونده به ازای هر اثر 3,000 دلار دریافت خواهند کرد.

وکیل جاستین ای. نلسون، نماینده نویسندگان، در بیانیه‌ای گفت: این توافق "اولین نوع خود در عصر هوش مصنوعی است." این توافق‌نامه تاریخی از هرگونه بازپرداخت شناخته شده حق تکثیر فراتر می‌رود. این توافق غرامت معناداری برای هر اثر کلاسی ارائه می‌دهد و یک رویه ایجاد می‌کند که شرکت‌های هوش مصنوعی را ملزم به پرداخت به صاحبان حق تکثیر می‌کند. این توافق یک پیام قدرتمند برای شرکت‌های هوش مصنوعی و سازندگان می‌فرستد مبنی بر اینکه برداشتن آثار دارای حق تکثیر از این وب‌سایت‌های دزد دریایی اشتباه است.

این پرونده از نزدیک زیر نظر بوده است زیرا شرکت‌های برتر هوش مصنوعی به طور فزاینده‌ای با بررسی قانونی در مورد استفاده از آثار دارای حق تکثیر روبرو هستند. در ماه ژوئن، قاضی پرونده حکم داد که استفاده Anthropic از مطالب دارای حق تکثیر برای آموزش مدل زبان بزرگش استفاده منصفانه است که یک پیروزی قابل توجه برای این شرکت بود. با این حال، او حکم داد که نویسندگان و ناشران می‌توانند ادعاهای دزدی دریایی را علیه این شرکت پیگیری کنند، زیرا کتاب‌ها به طور غیرقانونی از سایت‌هایی مانند Library Genesis (که به عنوان "LibGen" نیز شناخته می‌شود) دانلود شده‌اند.

به عنوان بخشی از این توافق، Anthropic همچنین موافقت کرده است که هر چیزی را که به طور غیرقانونی دانلود شده است حذف کند و "طبق گفته The New York Times، گفته است که از هیچ اثر دزدیده شده‌ای برای ساختن فناوری‌های هوش مصنوعی که به طور عمومی منتشر شده‌اند استفاده نکرده است." این شرکت هیچ تخلفی را نپذیرفته است.

آپرنا سریدهار، معاون مشاور عمومی Anthropic در بیانیه‌ای گفت: «در ماه ژوئن، دادگاه منطقه حکم تاریخی در مورد توسعه هوش مصنوعی و قانون حق تکثیر صادر کرد و دریافت که رویکرد Anthropic به آموزش مدل‌های هوش مصنوعی، استفاده منصفانه است. حل و فصل امروز، در صورت تصویب، ادعاهای میراث باقی‌مانده مدعیان را حل و فصل خواهد کرد. ما همچنان متعهد به توسعه سیستم‌های هوش مصنوعی ایمن هستیم که به افراد و سازمان‌ها کمک می‌کنند تا توانایی‌های خود را گسترش دهند، اکتشافات علمی را پیش ببرند و مشکلات پیچیده را حل کنند.»