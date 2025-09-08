قلب تپندهی هواوی Mate XTs، تراشهی Kirin 9020 است که عملکردی بهتر از Kirin 9010 در مدل قبلی ارائه میدهد. این گوشی با سیستمعامل اختصاصی Harmony OS 5 در چین عرضه شده و از قابلیت اتصال ماهوارهای پشتیبانی میکند. از نظر ظاهری، علاوه بر رنگهای مشکی و قرمز که در نسل قبل نیز موجود بودند، اکنون رنگهای سفید و بنفش نیز به گزینهها اضافه شدهاند.
بخش بزرگی از مشخصات فنی این دستگاه از نسل قبلی به ارث رسیده است. باتری ۵۶۰۰ میلیآمپر ساعتی همچنان وظیفهی تأمین انرژی را بر عهده دارد و از شارژ سیمی ۶۶ وات، شارژ بیسیم ۵۰ وات و شارژ بیسیم معکوس ۷.۵ وات پشتیبانی میکند. در زمینهی دوربین نیز تغییری مشاهده نمیشود؛ دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی با دیافراگم متغیر و لرزشگیر اپتیکال، در کنار لنز اولتراواید ۱۲ مگاپیکسلی و لنز تلهفوتوی پریسکوپی ۱۲ مگاپیکسلی با زوم اپتیکال ۵.۵ برابر، مجموعهی کاملی را تشکیل میدهند. دوربین سلفی نیز ۸ مگاپیکسلی است. امکاناتی نظیر حسگر اثر انگشت در لبهی کناری، Wi-Fi 6، بلوتوث ۵.۲ و فرستندهی IR نیز حفظ شدهاند.
با این حال، نقطهی قوت اصلی این محصول، نمایشگر تاشوی آن است. این پنل ۱۰.۲ اینچی OLED LTPO در حالت باز، فضایی وسیع برای کار و سرگرمی فراهم میکند. با دو بار تا شدن، دستگاه به یک گوشی ۶.۴ اینچی تبدیل میشود و حالت میانی ۷.۹ اینچی نیز برای کاربریهای خاص در دسترس است. پشتیبانی کامل از قلم استایلوس در هر سه حالت، آن را به ابزاری قدرتمند برای تولید محتوا بدل میسازد. هواوی Mate XTs فعلاً در چین عرضه شده و قیمت آن از ۱۷,۹۹۹ یوان (حدود ۲۵۲۰ دلار) برای نسخهی پایه آغاز میشود. با توجه به عرضهی نسل قبلی در بازارهای اروپایی، امید میرود این مدل نیز در آینده به صورت جهانی عرضه شود.
