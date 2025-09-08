توسعه‌دهندگان یونیتی اکنون می‌توانند از ابزارهای صفحه‌خوان سیستم در macOS و Windows بهره ببرند

یونیتی در حال به‌روزرسانی موتور بازی‌سازی خود برای پشتیبانی از صفحه‌خوان‌های بومی در macOS و Windows است. این ویژگی اکنون در نسخه آلفای Unity 6000.3.0a5 در دسترس است و باید فرآیند دسترس‌پذیر کردن بازی‌ها برای بازیکنان نابینا را برای توسعه‌دهندگان ارزان‌تر کند، Can I Play That? می‌نویسد.

صفحه‌خوان‌ها منوهای روی صفحه را روایت می‌کنند تا بازیکنان نابینا و کم‌بینا بتوانند بدون کمک اضافی در یک بازی یا یک قطعه نرم‌افزار پیمایش کنند. به طور معمول، نرم‌افزار صفحه‌خوانی به طور سفارشی برای هر بازی ساخته می‌شود، که می‌تواند اجرای آن‌ها را برای توسعه‌دهندگان پرهزینه کند. استیو سیلور، مشاور دسترسی‌پذیری و خالق، به اشتراک گذاشت در Bluesky: "ساختن چیزی شبیه به آن از ابتدا باید در اوایل توسعه تصمیم‌گیری شود تا زمان/منابع لازم برای ساخت درست آن را داشته باشید." "داشتن آن در موتور می‌تواند به این معنی باشد که کارهای سنگین برای شما انجام شده است و هزینه زمان/منابع اکنون به طور قابل توجهی کمتر است."

یونیتی قبلاً APIهایی را برای صفحه‌خوان‌های داخلی Android و iOS در نسخه Unity 6.0 خود ارائه کرده بود، اما هنوز از Windows Narrator یا macOS VoiceOver پشتیبانی نکرده بود. با این نسخه آلفای جدید و انتشار نهایی آن به عنوان Unity 6.3، توسعه‌دهندگانی که بازی‌ها را با یونیتی می‌سازند، به یک صفحه‌خوان بومی در تمام پلتفرم‌های اصلی موتور دسترسی خواهند داشت. با توجه به اینکه یونیتی چقدر به عنوان یک موتور بازی‌سازی محبوب است، این می‌تواند دسترسی‌پذیری بازی‌های آینده را به شدت بهبود بخشد.