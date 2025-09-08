به آخرین خلاصه ما از آنچه در فضای بازیهای مستقل میگذرد خوش آمدید. دوستان، اینجاست. میدانید که اینجاست. بنابراین، ما به آن اشاره خواهیم کرد، اما به طور خلاصه. برخی از توسعهدهندگان و ناشران تصمیم گرفتند بازیهای خود را از این هفته به تعویق نیندازند (برخی دیگر این کار را انجام دادهاند تا کمی فضا برای تنفس از آنچه میدانید به دست آورند)، بنابراین چندین تازهوارد دیگر نیز برای برجسته کردن وجود دارد.
قبل از اینکه به آنجا برسیم، یک حراجی وجود دارد که ارزش ذکر کردن دارد در یک فروشگاه رایانههای شخصی که Hollow Knight: Silksong را ارائه نمیدهد. حراج پایان تابستان فروشگاه Epic Games تا 18 سپتامبر ادامه دارد و معاملات بسیار خوبی وجود دارد. Cyberpunk 2077 65 درصد برای بازی اصلی و 50 درصد برای نسخه نهایی تخفیف دارد که شامل DLC Phantom Liberty (که برای کسانی که قبلاً بازی اصلی را دارند نیز 30 درصد تخفیف دارد) میشود.
سایر تخفیفهای قابل توجه شامل Red Dead Redemption 2 (75 درصد تخفیف)، Grand Theft Auto V Enhanced (50 درصد تخفیف)، Assassin’s Creed Shadows (33 درصد تخفیف)، The Witcher 3: Wild Hunt - Complete Edition (80 درصد) و Alan Wake 2 (70 درصد تخفیف) است. تعدادی از بازیهای پلیاستیشن نیز در حراج هستند، از جمله Marvel's Spider-Man 2 (20 درصد)، The Last of Us Part 1 (50 درصد)، Ghost of Tsushima Director's Cut (33 درصد)، God of War (60 درصد تخفیف) و God of War Ragnarok (20 درصد). شما نیز 20 درصد در جوایز Epic برای خریدهای خود پس خواهید گرفت.
فروشگاه Epic Games هر هفته بازیهای کاملاً رایگان ارائه میدهد (نیازی به داشتن اشتراک برای آنها نیست!)، و وقتی یک حراج بزرگ در فروشگاه برگزار میشود، این هدایا معمولاً برای بازیهای شناخته شده هستند. در حال حاضر، میتوانید یک بازی تمام دوران را در Monument Valley دقیقاً با صفر دلار انتخاب کنید. شما تا ساعت 11 صبح به وقت ET در 11 سپتامبر فرصت دارید تا بازی پازلی کلاسیک را دریافت کنید. وقتی آن بازی به پایان برسد، Epic Games سه عنوان دیگر را به لیست خود اضافه میکند: Monument Valley 2، Ghostrunner 2 (که من خیلی از آن لذت میبرم اما در آن افتضاح هستم) و یک بازی استراتژیک به نام The Battle of Polytopia. باز هم، شما یک هفته فرصت خواهید داشت تا آنها را دریافت کنید.
در همین حال، اگر اشتراک Amazon Prime دارید، معمولاً انتخاب خوبی در کتابخانه Prime Gaming وجود دارد. بازیهایی که در اینجا دریافت میکنید برای همیشه مال شما هستند، حتی اگر عضویت Prime خود را حفظ نکنید. آمازون این هفته یک بازی بسیار خوشمزه را در قالب Into The Breach، یک بازی استراتژیک بسیار تحسین شده، ارائه کرد، اما بازیهای فراوان دیگری نیز برای بررسی وجود دارد. و صحبت از بازیهایی که میتوانید همین الان بازی کنید...
انتشارهای جدید
بله، Hollow Knight: Silksong بالاخره از راه رسید. این بازی برای کنسولها و رایانههای شخصی با قیمت 20 دلار عرضه شده است و شامل Game Pass Ultimate و PC Game Pass میشود. این بازی ویترین فروشگاهها و احتمالاً برخی از کنترلرهایی را که بازیکنان پس از مرگ بر اثر یک رئیس سرسخت به دیوار پرتاب کردهاند را خراب کرده است.
پس از هفت سال انتظار، Silksong با اختلاف بسیار زیاد، برجستهترین بازی مستقل است که تا به امروز در سال 2025 وارد شده است. شاید اگر شروع به نام بردن از یک بازی طولانی مدت دیگر کنیم — مثلاً Kingdom Hearts 4؟ Beyond Good and Evil 2؟ — ممکن است زودتر از اینها برسد. یا مثلاً در پنج سال دیگر.
من چند بار تلاش کردم Hollow Knight را بازی کنم، اما هر بار به سرعت آن را رها کردم. اما حتماً Silksong را به درستی امتحان خواهم کرد.
ممکن است اینطور باشد که Silksong دقیقاً مطابق میل شما نباشد. نگران نباشید، چیزهای جدید فراوان دیگری از این هفته برای شما وجود دارد که میتوانید وارد آن شوید.
اگر بازیای ظاهر شود که از نظر ظاهری من را به یاد The Legend of Zelda: A Link to the Past (بهترین بازی تمام دوران) بیندازد، موظفم آن را ذکر کنم. خوشبختانه، به نظر میرسد Rogue Labyrinth نیز میتواند سرگرمکننده باشد. این بازی اکشن-روایتی روگلایت از Tea Witch Games و ناشر indie.io این هفته به Steam راه یافت. معمولاً 15 دلار قیمت دارد، اما با تخفیف راهاندازی محدود 20 درصد تخفیف دارد.
یکی دیگر از چیزهایی که به شدت به نفع Rogue Labyrinth است این است که سلاح شما یک چوب ضربتی است که میتوانید از آن برای تبدیل اشیاء (از جمله دشمنان شکست خورده) به پرتابه استفاده کنید. مبارزه ترکیبی از جاخالی دادن گلولهها و اکشن هک اند اسلش است. از آنجایی که یک بازی روگلایک است، تصادفیسازی در مورد چیزهایی مانند عرصه ها، دشمنان و قدرتهایی که در هر دور با آنها روبرو میشوید وجود دارد. گفته میشود که این بازی دارای سیستمهای روایی پویا نیز هست و شما در تلاش برای زنده ماندن در یک نمایش واقعیت کشنده، با شخصیتهای دیگر اتحاد برقرار خواهید کرد.
اگرچه بسیاری از بازیهای مستقل دیگر برای فرار از سر راه Silksong تلاش کردند، Hirogami به تاریخ انتشار 3 سپتامبر خود پایبند بود. وقتی یک بیانیه مطبوعاتی با عنوان "پلتفرمر اریگامی سه بعدی Hirogami از تا شدن امتناع میکند" به صندوق ورودی من رسید، خندهام گرفت. یک جناس آسان، اما قدردان آن بودم.
به هر حال، این واقعاً یک پلتفرمر سه بعدی با تمرکز بر اریگامی است. شما میتوانید شخصیت خود را به یک ورقه کاغذ تبدیل کنید تا یک تندباد بتواند شما را به سکوی مرتفعی بفرستد. شما میتوانید به یک آرمادیلو تبدیل شوید تا از بین دشمنان عبور کنید، یک میمون برای کاوش در بالای درختان و یک قورباغه برای پرش بالاتر. به نظر میرسد که این یک جشن واقعی از گزینههای تبدیل حیوانات است. Hirogami اکنون در Steam، Epic Games Store و PS5 در دسترس است.
Fling to the Finish مدتی است که در رایانههای شخصی عرضه شده است و اکنون این بازی مسابقهای پلتفرمی تعاونی از SplitSide Games و ناشر Daedalic Entertainment به کنسولها منتقل شده است. شما و یک دوست با یک طناب الاستیک به هم متصل هستید که به طور اجتناب ناپذیری به قسمتهایی از محیط گیر میکند. اما شما واقعاً میتوانید از این به نفع خود استفاده کنید تا هم تیمی خود را به لبهای تاب دهید یا هر دوی شما را در هوا پرتاب کنید.
دورههای پر از موانع بازی Fall Guys را به ذهن متبادر میکند، در حالی که آیتمهایی که بازیکنان میتوانند برای کند کردن رهبران مسابقه مستقر کنند، کمی من را به یاد بازیهای Mario Kart میاندازد. Fling to the Finish از بازی انفرادی و همچنین چند نفره محلی و آنلاین پشتیبانی میکند، جایی که ارتباط کلیدی خواهد بود (بازی متقابل نیز در دسترس است). همانطور که در مورد Overcooked وجود داشت، شما و دوستتان میتوانید بازی را با به اشتراک گذاشتن یک کنترلر انجام دهید، که ممکن است بازی را در صفحه تقسیم شده آسانتر کند اگر با تعدادی از دوستانتان هستید.
Jetrunner یک پلتفرمر اکشن به سبک Ghostrunner و Neon White از Riddlebit Software و ناشر Curveball Games است. سازندگان آن میگویند که این بازی "یک حلقه گیمپلی دارد که میتوان آن را به بهترین شکل به عنوان Trackmania همراه با Titanfall توصیف کرد." بنابراین، مقایسههای زیادی برای انجام دادن در اینجا وجود دارد. در نهایت، شما در حال پارکور کردن در دورههای مختلف خواهید بود در حالی که به اهداف شلیک میکنید، به نقاط قلاب گیر میزنید و به دنبال میانبرها میگردید.
یافتن مسیر بهینه — و البته، در واقع تکمیل آن با کمترین اشتباه ممکن — راه رسیدن به صعود به تابلوهای امتیازات جهانی است. شما میتوانید با تکرارهای شبحوار از اجراهای قبلی خود مسابقه دهید تا یک مقایسه بصری واضح داشته باشید. علاوه بر این، یک حالت داستانی وجود دارد که در آن شخصیت شما نینا (با صدای سارا سکورا) در تلاش است تا به یک جترانر افسانهای تبدیل شود، با مفسر میک آکاستر (متیو مرسر) که پیشرفت او را ترسیم میکند. من از تصاویر اینجا هم خوشم میآید.
Jetrunner اکنون در Steam و Epic Games Store با قیمت 20 دلار در دسترس است (یک تخفیف 10 درصدی راهاندازی در Steam وجود دارد). یک مسابقه سرعتدویدن وجود دارد که تا 11 سپتامبر با جایزه 2000 دلاری برگزار میشود. اگر بتوانید تمام سطوح کمپین را به طور پیوسته به اندازه کافی سریع در حالت ماراتن کامل کنید و به قوانین پایبند باشید، میتوانید سهمی را به دست آورید. همچنین به نظر میرسد که خروج سایر بازیها در این هفته به دلیل Silksong به Jetrunner کمک کرده است تا دید بیشتری در Steam به دست آورد.
در راه
یک RPG ریتمیک که در آن میتوانید از موسیقی خود استفاده کنید و به صورت دستی BPM را تنظیم کنید به اندازه کافی جالب است. اما رباتهای غولپیکر تغییر کاربری داده شده را به این ترکیب اضافه کنید، و اکنون واقعاً در حال پخت و پز هستیم. در Steel Century Groove، شما در نبردهای رقص رباتیک به رقابت خواهید پرداخت تا یک قهرمانی را به دست آورید. این جانوران مکانیکی مدتها پیش در جنگ استفاده میشدند. اکنون آنها فقط ماشینهای گروو واقعی هستند.
Steel Century Groove، که از Sloth Gloss Games است، در 28 ژانویه به Steam میآید. یک نسخه نمایشی اکنون در دسترس است، و پیشرفت شما به بازی کامل منتقل میشود.
وقتی داشتم لیست بازیها را برای گنجاندن در خلاصه این هفته جمعآوری میکردم، یک یادداشت تک کلمهای و دو کلمهای برای خودم در مورد The Legend of Baboo گذاشتم: "پشم بزرگ". پشم مورد نظر سگ بزرگ و دارای عنوان است که همراه با Sepehr قهرمان انسانی در این بازی اکشن ماجراجویی سوم شخص از Permanent Way و ناشر Midwest Games است.
شما به عنوان هر دو شخصیت بازی خواهید کرد در حالی که با دشمنان روبرو میشوید، پازلها را حل میکنید و در سرزمینهای خائنانه حرکت میکنید. وقتی باسها را شکست میدهید، حملات جادویی قدرتمندی را یاد خواهید گرفت. مهمتر از همه، میتوانید Baboo را با لباسها و زیورآلاتی که در سفر خود کشف میکنید، آراسته کنید. او بهترین پسر است و سزاوار این است که ظاهر و احساس خوبی داشته باشد. همچنین توجه به این نکته بسیار مهم است که، به عنوان Sepehr، میتوانید Baboo را نوازش کنید، سوار شوید و با او دست بدهید.
هنوز تاریخ انتشار (یا حتی یک پنجره انتشار) برای The Legend of Baboo اعلام نشده است. این بازی برای Steam، Xbox One و Xbox Series X/S عرضه میشود.
Dreams of Another کاملاً بر خلاف هر بازی است که قبلاً دیدهام. این بازی از فناوری رندرینگ نقطه ابری برای تصاویر بسیار زیبای خود استفاده میکند. این بازی اکتشافی فانتزی از Q-Games (تحت رهبری Baiyon، کارگردان PixelJunk Eden) در دنیایی رویایی جریان دارد که در آن با شلیک به آن، جهان را خلق میکنید.
Dreams of Another در 9 اکتبر برای PS5، PS VR2 و Steam عرضه میشود، و ممکن است من را ترغیب کند تا دوباره هدست VR خود را راهاندازی کنم. یک نسخه نمایشی این هفته در Steam منتشر شد، اما فقط تا 16 سپتامبر در دسترس است.
Tombwater تا حدودی شیک به نظر میرسد. این یک بازی وسترن سولزلایک دو بعدی با هنر پیکسلی از Moth Atlas و ناشر Midwest Games است. توسعهدهندگان (یک) برگ دیگر از دفترچه راه FromSoftware برداشتند و شما را در برابر وحشتهای الدریچ خزنده قرار دادند. این یکی در 12 نوامبر برای Steam عرضه میشود.
من همیشه وقتی یک کار پر از عشق به ثمر میرسد قدردانی میکنم. جان لنسینگ، مهندس سابق Uber، MapQuest و Microsoft گفت که، نه سال پیش، "من یک نمونه اولیه فوتبال الهام گرفته از Final Fantasy Tactics ساختم، و 691 کامیت بعد، مفتخرم که نسخه نمایشی Fantasy Football Tactics را ارائه دهم!" این یک RPG نوبتی است که هدف آن به ثمر رساندن امتیاز بیشتر از حریفان به جای از بین بردن آنها در نبرد است.
نسخه نمایشی این هفته به Steam راه یافت. هنوز هیچ تاریخ انتشاری برای بازی کامل وجود ندارد.