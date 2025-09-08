پوکمون لجندز: زد-آ حس یک قدم قوی رو به جلو برای این سری را دارد

سری پوکمون از زمان اولین نمایش خود در دهه 1990، قدرت ماندگاری داشته است، اما به لطف پوکمون گو و تجدید حیات بازی کارت های تجاری، در سال های اخیر محبوبیت ویژه ای پیدا کرده است. با توجه به اینکه طرفداران بیشتری از پوکمون راه های جدیدی را برای بازی تجربه می کنند، زمان مناسبی است که توسعه دهنده Game Freak این سری بازی ویدیویی را تازه کند. بازی آینده Pokémon Legends: Z-A به نظر می رسد که این کار را با تمرکز بیشتر مبتنی بر اکشن بر سفر یک مربی پوکمون انجام می دهد.

در یک نمایشگاه ویژه نینتندو در طول PAX West 2025 در سیاتل، من زمان محدودی را با Pokémon Legends: Z-A و سیستم نبرد اصلاح شده آن گذراندم که نبردهای نوبتی را با اکشن بی‌درنگ رها می‌کند. تا به امروز، این ورودی جدید در این سری طولانی مدت، نوید یک پیگیری را نشان می دهد که می تواند متا پوکمون را در جهت درست تکان دهد.

بازی Pokémon Legends: Z-A که در شهر لومیوز با الهام از پاریس جریان دارد، بر روی یک مربی جدید تمرکز دارد که در حال پیشرفت در مهارت های خود و گسترش لیست پوکمون های خود است. با این حال، شهر لومویز پس از اینکه نیرویی ناشناخته باعث می شود چندین پوکمون وارد یک حالت جنون آمیز شوند که به طور مرموزی باعث مگا تکامل آنها می شود، یک راز تاریک تر را در حال جوشیدن دارد. با بالا رفتن رتبه قهرمان، او به زودی متوجه خواهد شد که چه چیزی پشت ظهور پوکمون های سرکش قرار دارد.

من به عنوان یکی از طرفداران از دست رفته پوکمون که گهگاه برای ورودی های جالب تر خود به این سری سر می زنم، متوجه شده ام که بازی های پوکمون معمولاً بسیار آشنا هستند و چند قدم کوتاه تر از رسیدن به دامنه گسترده تری که بسیاری از بازیکنان از زمان تماشای نمایش های انیمیشن تصور می کردند، متوقف می شوند.

بازی‌های اخیر پوکمون مانند Legends: Arceus و Scarlet/Violet این سری را به روش‌های درستی به جلو برده‌اند، و Legends: Z-A با تمرکز بیشتر بر اقدامات لحظه به لحظه مربی بودن، این روند را ادامه می‌دهد.

نبرد بی‌درنگ یک تغییر دهنده مهم بازی در Legends: Z-A است، و این تغییری است که بسیاری از بازیکنان بازگشتی باید با آن سازگار شوند. Arceus پایه و اساس یک سبک بازتر از فعالیت بازیکن را بنا نهاد، اما همچنان زمانی که نبرد شروع می شد، به رویکرد تاکتیکی نوبتی باز می گشت. Legends: Z-A از این موضوع فاصله می گیرد.

این دمو با یک جلسه تمرینی شبانه شروع شد، که در آن من مجبور بودم در چندین نبرد پوکمون با مربیان در یک منطقه نبرد تعیین شده در کوچه پس کوچه های شهر شرکت کنم. این من را به این سوق داد که گوشه ها را دور بزنم و مربیانی را پیدا کنم که منتظر یک نبرد هستند، یا از یک رویکرد مستقیم یا روش های مخفیانه تری استفاده کنم.

در طول دمو، به من تیم چیکوریتا، ویدل، ماریپ و پوکمون پرنده فلچیلینگ داده شد. هنگامی که در یک نبرد شرکت می کنید، مربی شما روی پوکمون دشمن خود قفل می شود و جنگنده انتخابی شما درست در کنار شما قرار دارد. در طول این نبردها، شما در زمان واقعی حرکت می کنید و مهارت های فعالی دارید که در حال خنک شدن هستند. این برای بازی ها بسیار استاندارد به نظر می رسد، اما برای یک بازی پوکمون، این یک تنظیم کاملاً زیاد است، چیزی که من بعد از چند مسابقه واقعاً دوست داشتم.

چیزی که در مورد Pokémon Legends: Z-A جالب است این است که پوکمون را به یک بازی اکشن RPG تبدیل کرده است، کم و بیش شبیه به یک Xenoblade Chronicles در مقیاس کوچکتر. علاوه بر اینکه مجبور بودم مهارت های مناسب را در زمان مناسب درگیر کنم، باید از حملات دشمن نیز جاخالی می دادم تا از آسیب دیدن شدید پوکمون خود جلوگیری کنم. این رویکرد متمرکز بر اکشن گزینه های بسیار بیشتری را در نحوه تعامل با دشمنان در اختیار شما قرار می دهد، و حتی فرصت هایی برای دزدکی حرکت کردن به سمت مربیان ناآگاه وجود دارد تا در یک حمله غافلگیرانه شرکت کنید تا نبرد را به خوبی شروع کنید. در ابتدا عجیب به نظر می رسد، اما دیدن اینکه مربیان توسط حملات یک پوکمون مورد اصابت قرار می گیرند، بسیار خنده دار است.

نینتندو

فاز بعدی دمو بر یکی دیگر از نوآوری های Pokémon Legends: Z-A متمرکز بود - مبارزات رئیس با پوکمون های سرکش. همانطور که شروع به ردیابی آنها می کنید، در نهایت در نبرد با آنها روبرو خواهید شد و آنها حتی فرم های مگا تکامل یافته خود را فعال می کنند. نبرد رئیس که من با Rogue Mega Absol با آن مواجه شدم، درست مانند سایر بازی‌های نقش‌آفرینی، مانند Final Fantasy یا Nier: Automata بود، و Legends: Z-A آنها را به عنوان برخوردهای چشمگیر ارائه می‌کند که در آن باید این دشمنان قدرتمند را در یک منطقه نبرد ویژه مهار کنید. چیزی که نبرد را به ویژه هیجان انگیز کرد، اضافه شدن پوکمون لوساریو به نبرد بود. من همچنین می توانستم مگا تکامل خود را برای یک باف موقت فعال کنم - مانند محدودیت های نهایی فانتزی، اما برای پوکمون.

Pokémon Legends: Z-A، درست مانند نسخه قبلی خود Arceus، رویکرد جدیدی را برای یک ماجراجویی سنتی پوکمون اتخاذ می‌کند و بر کاوش تعاملی و تعامل با جهان تمرکز دارد. من دوست داشتم که چگونه شبیه یک JRPG سبک‌دار بود، با اضافه شدن شخصیت‌های جانبی عجیب و غریب و یک نبرد رئیس حماسی برای پاکسازی. بازی کردن یک بازی RPG پوکمون بدون نبرد نوبتی بسیار عجیب است، اما رویکرد آرام تر آن را منصفانه و جذاب یافتم.

اغلب در بین طرفداران پوکمون این خواسته وجود داشته است که این سری نیاز به تکان خوردن دارد تا به ارتفاعات بیشتری برسد، اما مشخص شده است که این یک فرآیند مداوم است و همه چیز یکباره اتفاق نخواهد افتاد. Pokémon Legends: Z-A به پیش فرض آشنای سفر یک مربی در دنیای پوکمون می پردازد، اما رویکردی مبتنی بر اکشن بیشتر برای فرماندهی پوکمون شما نوید خوبی را نشان می دهد و می تواند یک گام قوی رو به جلو برای این سری باشد. و به عنوان یکی از طرفداران از دست رفته پوکمون، این قطعاً چیزی است که من به آن توجه خواهم کرد.

Pokémon Legends: Z-A در 16 اکتبر 2025 برای نینتندو سوییچ و سوییچ 2 عرضه خواهد شد.