گلکسی S25 FE با طراحی تکراری و قیمت ۶۵۰ دلار معرفی شد

یکی از پیشرفتهای کلیدی گلکسی S25 FE در بخش انرژی، استفاده از یک باتری با ظرفیت 4900 میلیآمپر ساعت است که از شارژ سریع سیمی 45 واتی پشتیبانی میکند. این ارتقا به کاربران اجازه میدهد تا در مدت زمان کوتاهتری دستگاه خود را شارژ کنند. قابلیتهای شارژ بیسیم و شارژ بیسیم معکوس نیز برای این مدل در نظر گرفته شده است. در بخش جلویی، یک نمایشگر خیرهکنندهی 6.7 اینچی از نوع Dynamic AMOLED 2X LTPS با رزولوشن +Full HD قرار دارد. این صفحهنمایش با نرخ نوسازی 120 هرتز و روشنایی چشمگیر 1900 نیت، محتوا را با کیفیتی بینظیر به تصویر میکشد. برای امنیت، حسگر اثر انگشت اپتیکال در زیر نمایشگر تعبیه شده و دوربین سلفی نیز به یک سنسور 12 مگاپیکسلی ارتقا یافته است.
مجموعه دوربینهای پشتی این گوشی، ساختاری سهگانه دارد که به نظر میرسد از سنسورهای مشابه نسل قبل استفاده میکند. دوربین اصلی 50 مگاپیکسلی با دیافراگم f/1.8 و لرزشگیر اپتیکال (OIS)، دوربین اولتراواید 12 مگاپیکسلی با میدان دید 123 درجه و یک دوربین تلهفوتو 8 مگاپیکسلی با زوم اپتیکال 3 برابر و OIS، این مجموعه را تشکیل میدهند. گلکسی S25 FE با اندروید 16 و رابط کاربری One UI 8 عرضه میشود و سامسونگ تضمین کرده است که تا هفت سال بهروزرسانیهای نرمافزاری و امنیتی را برای آن منتشر کند. این دستگاه همچنین از مجموعهی کاملی از ویژگیهای هوش مصنوعی مانند Gemini Live، Circle to Search و Generative Edit بهره میبرد.
از نظر طراحی، این گوشی با بدنهی باریک 7.4 میلیمتری و استاندارد مقاومت IP68، در برابر آب و گردوغبار مقاوم است. استفاده از شیشهی Gorilla Glass Victus+ در دو طرف و فریم آلومینیومی مستحکم، دوام آن را تضمین میکند. این محصول در چهار رنگ آبی یخی، مشکی، سرمهای و سفید با قیمت پایهی 650 دلار برای مدل 128 گیگابایتی عرضه میشود.
منبع: GSMArena
