فروش ویژه Sonos با 20 درصد تخفیف برای بلندگوی Era 300

مهم نیست چقدر پیر می شوید، فصل بازگشت به مدرسه همیشه میل به خرید را به همراه خواهد داشت. بنابراین، فروش در این زمان از سال همیشه بسیار خوشایند است - به خصوص زمانی که روی برخی از دستگاه های مورد علاقه ما باشد. مانند تخفیف 20 درصدی روی بلندگوی Sonos Era 300 است.

این بلندگوی صوتی فضایی در حال حاضر با قیمت 359 دلار به فروش می رسد، در حالی که قیمت اصلی آن 449 دلار است. این بخشی از یک فروش بزرگتر است که هم برای روز کارگر و هم برای بازگشت به مدرسه است، که بلندگوها، ساندبارها و موارد دیگر را تا 20 درصد تخفیف می دهد. همین قیمت در آمازون نیز موجود است، و همچنین تخفیف های بیشتری بر روی محصولات Sonos وجود دارد.

Sonos بلندگوی Era 300 را در سال 2023 به عنوان محصول اصلی صوتی فضایی خود عرضه کرد و ما دریافتیم که کیفیت صدای عالی، فرآیند تنظیم ساده و تنظیم Trueplay فوق‌العاده آسانی دارد. این بلندگو با تقریباً هر سرویس پخش موسیقی که ممکن است داشته باشید کار می کند، و اگر صرفاً باید پشتیبانی از صدای فضایی را در بلندگوی بعدی خود داشته باشید، به سختی می توانید گزینه بهتری پیدا کنید.

شایان ذکر است که هدفون‌های Sonos Ace نیز با قیمت 299 دلار به فروش می‌رسند، در حالی که قیمت اصلی آن 399 دلار است - 25 درصد تخفیف. هدفون‌ها از زمان عرضه اولیه راه طولانی را طی کرده‌اند، از جمله معرفی TrueCinema که با یک ساندبار Sonos کار می‌کند تا بهترین تجربه صدای فضایی را ایجاد کند.

