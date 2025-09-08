دو نویسنده علیه اپل شکایتی تنظیم کردهاند و این شرکت را متهم به نقض حقتکثیر خود از طریق استفاده از کتابهایشان برای آموزش مدل هوش مصنوعی خود بدون رضایت آنها کردهاند. شاکیان، Grady Hendrix و Jennifer Roberson، ادعا کردهاند که اپل از مجموعه دادهای از کتابهای دارای حقتکثیر دزدیده شده استفاده کرده است که شامل آثار آنها برای آموزش هوش مصنوعی است. آنها در شکایت خود گفتند که Applebot، خزنده این شرکت، میتواند به «کتابخانههای سایه» متشکل از کتابهای دارای حقتکثیر بدون مجوز، از جمله (بر اساس اطلاعات) آثار خودشان، دسترسی پیدا کند. این دادخواست در حال حاضر به دلیل تعداد زیاد کتابها و نویسندگانی که در کتابخانههای سایه یافت میشوند، به دنبال وضعیت اقدام دستهجمعی است.
شاکیان اصلی این دادخواست Grady Hendrix و Jennifer Roberson هستند که هر دو دارای کتابهای متعددی به نام خود هستند. آنها گفتند که اپل، یکی از بزرگترین شرکتهای جهان، تلاشی برای پرداخت هزینه به آنها برای "سهم آنها در این سرمایهگذاری بالقوه پرسود" نکرده است. اپل "آثار دارای حقتکثیر" شاکیان را "برای آموزش مدلهای هوش مصنوعی که خروجیهای آنها با بازار این آثار رقابت میکند و آن را رقیق میکند، کپی کرده است - آثاری که بدون آنها هوش اپل ارزش تجاری بسیار کمتری خواهد داشت." آنها در پرونده خود نوشتند: "این رفتار، کنترل Plaintiffs و Class را بر کارشان سلب کرده، ارزش اقتصادی کار آنها را تضعیف کرده و اپل را در موقعیتی قرار داده است تا از طریق ابزارهای غیرقانونی به موفقیت تجاری عظیمی دست یابد."
این تنها یکی از بسیاری از دادخواستهای ثبت شده علیه شرکتهای توسعهدهنده فناوریهای هوش مصنوعی مولد است. OpenAI با چند دادخواست از جمله دادخواستهایی از نیویورک تایمز و قدیمیترین اتاق خبر غیرانتفاعی در ایالات متحده مواجه است. قابل توجه است که Anthropic، شرکت هوش مصنوعی پشت ربات چت Claude، اخیراً توافق کرده است که ۱.۵ میلیارد دلار برای حل و فصل شکایت دزدی دریایی اقدام دستهجمعی که توسط نویسندگان نیز مطرح شده بود، پرداخت کند. مشابه این پرونده، نویسندگان همچنین این شرکت را متهم به برداشتن کتابهای دزدی شده از کتابخانههای آنلاین برای آموزش فناوری هوش مصنوعی خود کردند. بر اساس گزارشها، ۵۰۰۰۰۰ نویسنده درگیر در این پرونده به ازای هر اثر ۳۰۰۰ دلار دریافت خواهند کرد.