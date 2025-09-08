کنترلر Ultimate 2 شرکت 8BitDo برای سوییچ 2 فقط با قیمت 54 دلار به فروش می رسد

8BitDo برخی از لوازم جانبی مورد علاقه ما را برای بازی می سازد و هم اکنون می توانید یکی از کنترلرهای Nintendo Switch 2 آن را با کمترین قیمتی که تا به حال دیده ایم تهیه کنید. یک معامله در آمازون 14 درصد از قیمت معمول 70 دلاری کنترلر 8BitDo Ultimate 2 را کاهش می دهد و آن را به 60 دلار می رساند - و با کوپنی که می توانید قبل از پرداخت اعمال کنید، کمی بیشتر به 54 دلار کاهش می یابد. این تخفیف فقط برای گزینه رنگ سفید اعمال می شود.

کنترلر بلوتوث Ultimate 2 یکی از بهترین لوازم جانبی سوییچ 2 در بازار است. (همچنین با رایانه شخصی سازگار است). این کنترلر دارای جوی استیک های TMR برای حساسیت و دوام بیشتر است و دارای سوئیچ های حالت ماشه ای برای جابجایی بین ماشه های اثر هال خطی و ماشه های لمسی غیرخطی است. این یک گزینه عالی برای کسانی است که یک کنترلر به سبک Xbox را ترجیح می دهند. Ultimate 2 روی یک پایه شارژ همراه شارژ می شود و هنگام برداشتن آن به طور خودکار به کنسول متصل می شود.

همچنین با استفاده از نرم افزار Ultimate قابل تنظیم است، بنابراین می توانید نقشه برداری دکمه ها، حساسیت جوی استیک و ماشه، لرزش و موارد دیگر را تنظیم کنید. سه پروفایل سفارشی ارائه می دهد تا بتوانید تنظیمات مختلف را ذخیره کنید. همچنین می توانید جلوه های بصری را تغییر دهید. کنترلر Ultimate 2 دارای حلقه های RGB در اطراف جوی استیک ها با حالت های نورپردازی متعدد برای انتخاب، از جمله حالت حلقه آتش، ردیابی نور و رنگین کمان است. همچنین می توانید رنگ ها را با نرم افزار Ultimate بیشتر تنظیم کنید.

این یک کنترلر همه کاره است که ارزش زیادی برای پول شما ارائه می دهد. اگر به فکر تهیه یک کنترلر شخص ثالث خوب برای سوییچ 2 جدید خود بوده اید، نمی توانید با Ultimate 2 اشتباه کنید.

آخرین تخفیف های فناوری و توصیه های خرید را در X دنبال کنید.