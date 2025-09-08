زاکربرگ در حالی که میکروفونش روشن بود به ترامپ گفت "مطمئن نبودم" چقدر قول بدهم که برای هوش مصنوعی در ایالات متحده هزینه کنم

مارک زاکربرگ قطعاً در رابطه خود با رئیس جمهور دونالد ترامپ راه زیادی را پیموده است. تقریباً دقیقاً یک سال پس از اینکه رئیس جمهور مدیرعامل متا را به زندان تهدید کرد، این دو در کنار هم در یک شام در کاخ سفید، در کنار بسیاری از مدیران عامل فناوری دیگر، نشستند.

تقریباً سه دوجین مدیر عامل و مدیر اجرایی حاضر، به نوبت ترامپ را ستایش و از او تشکر کردند. اما نظرات زاکربرگ به ویژه قابل توجه بود. در یک لحظه که به طور گسترده در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشته شد، ترامپ رو به زاکربرگ می کند و می پرسد "شما چقدر هزینه می کنید، بگویید، طی چند سال آینده؟" زاکربرگ پاسخ داد که "احتمالاً چیزی شبیه این خواهد بود، نمی دانم، حداقل 600 میلیارد دلار تا [20]28 در ایالات متحده." به نظر می رسید ترامپ موافق است. "این خیلی زیاده، ممنون مارک، از داشتن شما خوشحالم."

اما لحظه ای که میکروفون روشن بین این دو ضبط کرد، به ویژه گویا بود. زاکربرگ، رو به ترامپ، عذرخواهی می کند و می گوید "متاسفم، من آماده نبودم ... مطمئن نبودم می خواهید با چه شماره ای پیش بروید."

می توانید تمام این لحظه را در کلیپ زیر تماشا کنید:

در حالی که زاکربرگ سال گذشته را صرف تلاش برای جلب نظر ترامپ کرده است، تعاملات آنها نشان می دهد که این تلاش ها چقدر نتیجه داده است. یک سال پیش، رئیس جمهور وقت بنیانگذار فیس بوک را به زندان تهدید می کرد. اکنون، پس از اهدای 1 میلیون دلار به مراسم تحلیف او، تغییر سیاست های متا و رد DEI، اضافه کردن یک حامی طرفدار ترامپ به هیئت مدیره خود، پرداخت 25 میلیون دلار برای حل و فصل یک شکایت چهار ساله و چندین جلسه خصوصی، به نظر می رسد که این دو اختلافات را برطرف کرده اند. نه تنها زاکربرگ قول می دهد مبالغ هنگفتی را در زیرساخت های هوش مصنوعی در ایالات متحده هزینه کند، بلکه ظاهراً تأیید می کند که ترامپ با شماره خاصی موافق است.

مدیر عامل متا بعداً به لحظه میکروفون روشن در یک پست در تردز پرداخت. او گفت که "کاملاً ممکن است ما حتی بیشتر سرمایه گذاری کنیم" و اینکه او رئیس جمهور را در مورد هزینه های بالقوه متا تا سال 2028 و "پایان دهه" توجیه کرده است.

او نوشت: "مطمئن نبودم او در مورد کدام شماره سوال می کند، بنابراین من فقط شماره پایین تر را تا سال 28 به اشتراک گذاشتم و بعداً با او توضیح دادم."

