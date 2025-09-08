خودروهای برقی پورشه و آئودی اکنون می توانند در هر سوپرشارژر تسلا در آمریکای شمالی شارژ شوند

از 9 سپتامبر، پورشه و آئودی آخرین برندهای غیر تسلا خواهند بود که از شبکه سوپرشارژر استفاده می کنند. این دو خودروساز اعلام کردند که برخی از مالکان آنها آداپتورهایی دریافت خواهند کرد که به آنها اجازه می دهد از طریق پورت NACS شارژ کنند، که تسلا آن را توسعه داده و به روی سایر خودروسازان باز کرده است. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که گروه فولکس واگن، که مالک پورشه و آئودی است، اعلام کرد که سازگاری NACS را برای فولکس واگن، آئودی، پورشه و Scout Motors در دسامبر 2023 پیاده سازی خواهد کرد.

پورشه / اشتون استن

پورشه پذیرش NACS خود را با یک "راه اندازی نرم" آغاز می کند، جایی که صاحبان فعلی مدل های Taycan و Macan Electric باید یک آداپتور NACS به DC رایگان را با برنامه My Porsche رزرو کنند تا به شبکه Supercharger تسلا متصل شوند. به گفته پورشه، در طول این مرحله اولیه، رانندگان خودروهای برقی پورشه سازگار باید از برنامه تسلا در Superchargers استفاده کنند، اما در نهایت می توانند با برنامه My Porsche در "ماه های آینده" شارژ کنند. مانند پورشه، آئودی آداپتور با برند خود را دریافت می کند که با گزینه های مدل سال 2025 جدیدتر، از جمله Q6 e-tron، A6 Sportback e-tron و e-tron GT ارائه می شود. قابل توجه است که آئودی اعلام کرد که Q4 e-tron در حال حاضر به Superchargers تسلا دسترسی نخواهد داشت.

برای پورشه، هر Taycan و Macan Electric از مدل سال 2026 به بعد شامل یک آداپتور NACS رایگان خواهد بود. با این حال، خودروهای برقی پورشه از مدل سال 2024 یا قدیمی‌تر باید آداپتور را از فروشگاه آنلاین یا نمایندگی‌های پورشه خریداری کنند که 185 دلار قیمت خواهد داشت. پورشه و آئودی همچنین در حال کار بر روی به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری هستند تا Superchargers تسلا را در سیستم‌های ناوبری خود نشان دهند. با وجود اینکه پورشه و آئودی اکنون به شبکه Supercharger دسترسی پیدا کرده اند، سایر شرکت های تابعه گروه فولکس واگن، از جمله لامبورگینی و بنتلی، هنوز متعهد به پذیرش NACS نشده اند.