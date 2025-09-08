جزئیات قیمتگذاری آیفون ۱۷ ایر طبق پیشبینی ترندفورس به شرح زیر است: نسخهی پایه با 256 گیگابایت حافظه 1099 دلار، نسخهی میانی با 512 گیگابایت حافظه 1299 دلار و قدرتمندترین نسخه با 1 ترابایت حافظه 1499 دلار قیمت خواهد داشت. این اولین باری نیست که به افزایش حافظهی پایهی مدلهای پرو به 256 گیگابایت اشاره میشود، اما اطلاعات دقیق مربوط به قیمتگذاری آیفون 17 ایر کاملاً جدید است. این پیشبینی در حالی مطرح میشود که شرکت «جیپی مورگان» پیشتر در گزارشی قیمت پایهی این مدل را بین 899 تا 949 دلار تخمین زده بود که تا 150 دلار ارزانتر از تحلیل ترندفورس است.
در بخش دیگری از این گزارش، به مشخصات فنی سایر اعضای خانوادهی آیفون 17 نیز پرداخته شده است. انتظار میرود مدل استاندارد آیفون 17 با همان قیمت 799 دلاری و حافظهی پایهی 128 گیگابایتی، مشابه نسل قبل خود یعنی آیفون 16، عرضه شود. در مقابل، هر دو مدل آیفون 17 پرو و آیفون 17 پرو مکس با حافظهی پایهی 256 گیگابایتی به فروش خواهند رسید و در ظرفیتهای مشابه، افزایش قیمتی بین 50 تا 100 دلار را تجربه خواهند کرد.
از نظر سختافزاری، گزارش ترندفورس شایعات قبلی را تأیید میکند که بر اساس آن، مدلهای آیفون 17 و آیفون 17 ایر به تراشهی جدید A19 اپل مجهز خواهند شد، در حالی که مدلهای پرو از نسخهی قدرتمندتر آن یعنی تراشهی A19 Pro بهره خواهند برد. در زمینهی حافظهی رم نیز یک ارتقای قابل توجه رخ خواهد داد؛ مدلهای ایر، پرو و پرو مکس همگی با 12 گیگابایت رم عرضه میشوند که نسبت به 8 گیگابایت نسل فعلی پیشرفت چشمگیری محسوب میشود. مدل استاندارد آیفون 17 اما همچنان با 8 گیگابایت رم باقی خواهد ماند. یک ویژگی مهم دیگر، استفاده از نمایشگر 120 هرتزی ProMotion در تمام مدلهای سری آیفون 17 است.
ترندفورس پیشبینی میکند که مجموع فروش سری آیفون 17 نسبت به نسل قبلی خود 3.5 درصد افزایش یابد و مدلهای پرو همچنان اصلیترین عامل فروش باقی بمانند. اپل احتمالاً در رویداد «Awe dropping» در تاریخ 9 سپتامبر از این خانواده رونمایی و در روز جمعه، 19 سپتامبر، عرضه را آغاز خواهد کرد.
