یک افشای جدید از سوی منبعی معتبر به نام سانی دیکسون، طرفداران سامسونگ را با طرحی کاملاً غیرمنتظره برای سری گلکسی S26 مواجه کرده است. تصویری که از ماکت گلکسی S26 منتشر شده، نشان میدهد که حداقل یکی از مدلهای این خانواده، ظاهری بسیار نزدیک به طراحی شایعهشده برای آیفون 17 خواهد داشت. با توجه به سابقهی دقیق دیکسون در پیشبینی طراحی محصولات اپل و سامسونگ، این تصویر را میتوان با درجهی بالایی از اطمینان جدی گرفت.
در تصویر فاششده، سه دستگاه دیده میشود که گمان میرود مدلهای گلکسی S26، S26 اج و S26 اولترا باشند. این ترکیب مدلها، مهر تأییدی بر شایعاتی است که ادعا میکردند سامسونگ قصد دارد مدل «پلاس» را از خط تولید خود حذف و آن را با مدل «اج» جایگزین کند. در حالی که طراحی مدلهای پایه و اولترا با تغییراتی حداقلی و افزودن یک حلقهی کوچک به دور دوربینها همراه شده، این مدل S26 اج است که تمام توجهات را به خود معطوف کرده است.
طراحی این مدل با یک نوار دوربین سرتاسری و افقی، یک سنتشکنی بزرگ برای سامسونگ محسوب میشود. این سبک طراحی پیش از این به طور گسترده در رندرها و تصاویر مفهومی مربوط به آیفون 17 دیده شده بود. این همپوشانی در طراحی، سوالات زیادی را در مورد استراتژی آیندهی سامسونگ و احتمال نزدیک شدن زبان طراحی این شرکت به رقیب اصلی خود یعنی اپل ایجاد میکند. برای قضاوت نهایی باید منتظر رویدادهای رسمی هر دو شرکت ماند؛ رویداد اپل در هفتهی آینده و رویداد سامسونگ چند ماه دیگر برگزار خواهد شد.
در این فاصله، سامسونگ بیکار ننشسته و با رونمایی از دو محصول جدید، بازار را فعال نگه داشته است. معرفی گلکسی S25 FE، که ترکیبی از ظرافت و قدرت را در یک بستهی شبهپرچمدار ارائه میدهد، و همچنین تبلت قدرتمند گلکسی تب S11 اولترا، نشان میدهد که این شرکت کرهای همچنان به تنوعبخشی به سبد محصولات خود ادامه میدهد. این دستگاهها میتوانند تا زمان رونمایی از پرچمداران نسل بعدی، توجه کاربران و رسانهها را به خود جلب کنند و خلاء موجود در بازار را پر کنند.
