نحوه تماشای معرفی آیفون 17 توسط اپل در رویداد "حیرت انگیز" آن در 9 سپتامبر

اکنون سپتامبر است، و این معمولاً به معنای فصل آیفون است. مثل ساعت، به نظر می رسد اپل بار دیگر در نمایشگاه بعدی خود در هفته آینده، گوشی های هوشمند جدید را به نمایش می گذارد. رویداد آینده "حیرت انگیز" نامیده شده است، بنابراین امیدواریم چند اطلاعیه ای اعلام شود که شایسته این برچسب باشد. این نمایشگاه در 9 سپتامبر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت شرقی/10 صبح به وقت محلی آغاز می شود.

اگر می خواهید گوش دهید که تیم کوک و گروهش در مورد آیفون 17 احتمالی چه می گویند، می توانید این نمایش را در وب سایت اپل یا کانال یوتیوب تماشا کنید. ما همچنین پخش زنده را در زیر جاسازی کرده ایم تا بتوانید در حین تماشا، با وبلاگ زنده ما همراه باشید.

با توجه به اینکه فقط چند روز تا رویداد "حیرت انگیز" باقی مانده است، به نظر می رسد که ما قبلاً بینش های پیشرفته زیادی در مورد آنچه که مجموعه آیفون 17 در نظر دارد، به دست آورده ایم. اپل جنبه نرم افزاری معادله را با رونمایی از iOS 26 در WWDC در تابستان امسال معرفی کرد، و از آن زمان تاکنون بینش های کاملاً قابل اعتمادی در مورد سخت افزار به دست آورده ایم.

انتظار می رود رونمایی بزرگ یک گوشی هوشمند فوق سبک باشد که احتمالاً آیفون 17 Air نامیده می شود. این اولین کاربرد نامگذاری Air اپل برای موبایل خواهد بود، و زمانی که ما مارک گورمن از بلومبرگ را در پایان ماه اوت در پادکست Engadget داشتیم، او پیشنهاد کرد که اولین تکرار این گوشی هوشمند ممکن است با برخی از دردهای رو به رشد همراه باشد. ما همچنین انتظار داریم یک آیفون 17 پایه، یک آیفون 17 پرو و یک آیفون 17 پرو مکس را ببینیم.

فراتر از گوشی های هوشمند، رویداد "حیرت انگیز" می تواند شامل سه اپل واچ جدید و ایرپادز پرو به روز شده نیز باشد. گزارش های بلومبرگ حاکی از آن است که اپل چندین دستگاه دیگر نیز در دست ساخت دارد، از جمله یک ایرتگ جدید، اپل تی وی و آیپد پرو، اما مشخص نیست که آیا این دستگاه ها در این رویداد خاص ظاهر می شوند یا خیر. به هر حال، می توانید در 9 سپتامبر گوش دهید تا در مورد تمام محصولات جدیدی که عرضه می شوند، مطلع شوید.