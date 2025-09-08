تیم Ivalice Chronicles مجبور شد کد منبع اصلی Final Fantasy Tactics را از ابتدا بازسازی کند

تیم Square Enix پشت Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles فقط نقشه‌ی اصلی RPG استراتژی نمادین را دوباره تنظیم نکردند، بلکه به گفته‌ی بلومبرگ مجبور شدند زحمت بازسازی کد منبع را از ابتدا بکشند. کازوتیو ماهیرو، کارگردان بازی در مصاحبه با جیسون شریر از بلومبرگ، روند دشوار طراحی The Ivalice Chronicles را توضیح داد که قرار است در پایان ماه منتشر شود.

به گفته‌ی بلومبرگ، ماهیرو و تیمش هنگام کار بر روی بازسازی، متوجه شدند که باید کد منبع را از نو بسازند، زیرا به دلیل شیوه‌های غیراستاندارد صنعت در دهه‌ی 90 از بین رفته بود. هنگام ترجمه Final Fantasy Tactics از ژاپنی به انگلیسی برای انتشار جهانی، شرکت کد نسخه اصلی ژاپنی را بازنویسی می‌کرد. برای ماهیرو، این بدان معنا بود که تیم باید یک بازسازی اساسی انجام می‌داد و با بازی کردن بازی اصلی که در سال 1997 منتشر شد، مشورت با دیسک اصلی بازی و نگاه کردن به نسخه 2011 به نام Final Fantasy Tactics: The War of the Lions، کد منبع را از نو ایجاد کند. به گفته‌ی بلومبرگ. ماهیرو همچنین در پنل PAX West 2025 گفت که این تیم اطلاعات از دست رفته زیادی را از پایگاه‌های داده‌ی ساخته شده توسط طرفداران به دست آورده است.

ماهیرو با افشای تصمیمات بیشتری در پشت صحنه برای The Ivalice Chronicles، به بلومبرگ درباره بحث پیرامون Count Cidolfus Orlandeau گفت. این شخصیت که بیشتر با نام Cid و با لقب شایسته Thunder God Cid شناخته می‌شود، در اواخر بازی به شما ملحق می‌شود، اما بسیاری از طرفداران از این که او بسیار قدرتمند است شکایت داشتند. ماهیرو به جای ضعیف کردن Cid، به بلومبرگ گفت که حفظ سطح قدرت این شخصیت به همان شکل، بهتر نشان‌دهنده داستان خواهد بود، زیرا "نقش او در داستان این است که شخصیتی بسیار قدرتمند باشد که به گروه شما می‌پیوندد." ماهیرو به بلومبرگ گفت که تیم برای رفع هرگونه نگرانی در مورد بیش از حد قوی بودن Cid، تصمیم گرفته است شخصیت‌های دیگر را نیز تقویت کند تا تعادل برقرار شود. با نگاهی به آینده، ماهیرو همچنین به بررسی دنباله‌ها برای فرنچایز Final Fantasy Tactics یا حتی بازی‌های کاملاً جدید در ژانر RPG استراتژی، با توجه به موفقیت The Ivalice Chronicles، اشاره کرد، به گفته‌ی بلومبرگ.