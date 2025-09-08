iOS 26: هر آنچه که باید در مورد به‌روزرسانی آیفون، پیش از رویداد هفته آینده اپل بدانید

رویداد iPhone 17 اپل قرار است در روز سه شنبه، 9 سپتامبر برگزار شود. این بدان معناست که بالاخره باید اطلاعاتی در مورد پیش بینی شده ها به دست آوریم خط تولید iPhone 17 — از جمله iPhone 17 Air فوق العاده باریک — در کمتر از یک هفته. (در این بین، ما یک تفکیک داریم از نحوه تماشای رونمایی از آیفون 17.)

با فرض اینکه اپل به سنت خود پایبند باشد، این بدان معناست که ما نیز باید بتوانیم iOS 26 را حدود یک هفته پس از نمایشگاه نصب کنیم. اما لازم نیست برای آزمایش ویژگی‌های جدید صبر کنید، زیرا می‌توانید نسخه بتای عمومی 6 یا نسخه بتای توسعه‌دهندگان iOS 26 9 را که اخیراً منتشر شده است دانلود و نصب کنید. (پیش‌نمایش ما از انتشار نسخه بتای عمومی iOS 26 را برای اطلاعات بیشتر ببینید.) اولین چیزی که متوجه خواهید شد، زبان طراحی شفاف جدیدی است که اپل آن را Liquid Glass می‌نامد. این ظاهر شفاف را می توان در داخل برنامه ها و همچنین در صفحه قفل و صفحه اصلی خود پیدا کرد. این تحول یکی از چندین تغییر بزرگ است که در iOS، macOS، iPadOS و بقیه مجموعه نرم افزاری اپل ایجاد می شود

پس از وعده های بیش از حد در مورد برنامه های هوش مصنوعی در سال گذشته، اپل نقشه راه iOS خود را بیشتر بر بهبود کیفیت زندگی اساسی با iOS 26 متمرکز کرد. اضافات مفید متعددی به برنامه های تلفن و پیام ها اضافه شده است، به عنوان مثال: مدیران اپل توانایی حذف پیامک های ناخواسته یا فرستنده های ناشناس و گزینه ای برای نگه داشتن جای خود در یک تماس تلفنی را در زمانی که منتظر پاسخگویی نماینده هستید، تشریح کردند.

به نظر می رسد که پیشرفت های جدید اضافی با هر نسخه بتا ظاهر می شوند (یا حداقل به آن اشاره می شود)، مانند یک ویژگی ترجمه زنده AirPods و یک انیمیشن جهشی جدید در صفحه رمز عبور و در مرکز کنترل. برخی از این تغییرات قبلاً به نسخه بتای عمومی جداگانه منتقل شده اند. اکثر مدل‌های جدیدتر آیفون واجد شرایط دانلود iOS 26 هستند (هر دو نسخه بتا و نسخه نهایی). ما فهرستی کامل از ویژگی‌های جدیدی که در پاییز امسال ارائه می‌شوند را در زیر جمع‌آوری کرده‌ایم.

iOS 26 چیست؟

سیستم عامل فعلی آیفون iOS 18 است که اپل هنوز به طور فعال آن را به روز می کند - به عنوان مثال، نسخه 18.6.1 ماه گذشته منتشر شد تا عملکرد نظارت بر اکسیژن خون اپل واچ را برای کاربران خاص در ایالات متحده بازیابی کند. اخیراً، اپل iOS 18.6.2 را برای رفع آسیب‌پذیری مربوط به پردازش تصویر منتشر کرد. طبق گزارش MacRumors، اپل به طور رسمی از امضای iOS 18.6 دست کشیده است، به این معنی که به دلیل "بررسی تأیید نرم افزار در سمت سرور" دیگر نمی توان آن را روی آیفون شما نصب کرد. این زمانی کاملاً طبیعی است که نسخه‌های جدیدتر برای دانلود در دسترس باشند.

اما انتظار نداشته باشید که iOS 19 را ببینید. در عوض، اپل از قرارداد نامگذاری خود به iOS 26 می پرد. (همچنین انتظار می رود که اپل iOS 18.7 را همزمان با آن منتشر کند، طبق گفته MacRumors، برای رسیدگی به مسائل امنیتی.) این شرکت تصمیم گرفته است که شماره نسخه های iOS خود را با یک سیستم مبتنی بر سال هماهنگ کند، شبیه به سال مدل خودروها. بنابراین، در حالی که iOS و سیستم عامل های خواهر و برادرش در اواخر سال 2025 منتشر خواهند شد، همه آنها برای انعکاس سال آینده "26" تعیین شده اند.

رسماً، ما در حال حرکت به سمت iOS 26 هستیم. (اپل)

طراحی Liquid Glass چیست؟

بیایید صادق باشیم. از بین همه چیزهایی که امسال در WWDC اعلام شد، طراحی جدید Liquid Glass ستاره نمایش بود. صفحه اصلی و صفحه قفل آیفون تقریباً سال به سال یکسان به نظر می رسید - آخرین چیز هیجان انگیز (به نظر من) گزینه اضافه کردن زیبایی شناسی خود به صفحه اصلی با سفارشی کردن برنامه ها و ویجت ها بود. بنابراین دیدن ظاهر جدید صفحه اصلی و قفل، نشاط بخش است.

پس Liquid Glass دقیقاً چیست؟ اپل آن را یک "مواد نیمه شفاف جدید" می نامد، زیرا، خوب، برنامه ها و ویجت ها واضح هستند. با این حال، صفحه نمایش همچنان می تواند بسته به محیط اطراف، با حالت های تاریک و روشن سازگار شود. همچنین دکمه هایی با طراحی شناور جدید را در چندین برنامه مانند Phone و Maps مشاهده خواهید کرد. آنها طوری طراحی شده اند که نسبت به دکمه های فعلی کمتر حواس پرت کننده باشند، اما همچنان به راحتی قابل مشاهده هستند. در حالی که این تحول طراحی از زمان اعلام آن بحث برانگیز بوده است، برخی از جمله Devindra Hardawar از Engadget، این مسیر جدید را دوست دارند، حتی اگر تا حدودی یادآور طرح های Windows Vista Aero نیمه شفاف مایکروسافت از تقریباً بیست سال پیش باشد.

گفته می شود، از زمان انتشار iOS 26 beta 2، اپل قبلاً برخی از بازخوردهای کاربران را در طراحی گنجانده است و شفافیت را حداقل در برخی مکان ها کاهش داده است. و در حالی که به تکامل خود ادامه خواهد داد، کاربران اپل نمی توانند از آن فرار کنند: این شرکت می گوید Liquid Glass برای ایجاد انسجام بیشتر در همه پلتفرم های خود طراحی شده است. در اینجا نگاهی به این است که چگونه زیبایی شناسی نیمه شفاف با macOS Tahoe 26 جدید در دسکتاپ شما به نظر می رسد.

ویژگی های جدید و قابل توجه iOS 26 چیست؟

iOS 26 فهرست طولانی از ویژگی های جدید را دارد. از جمله ارزشمندترین آنها:

طراحی مجدد برنامه تلفن: در نهایت می توانید تمام مخاطبین، تماس های اخیر و پیام های صوتی را در یک صفحه مرور کنید. همچنین دارای ویژگی جدیدی به نام Hold Assist است که وقتی یک اپراتور پشت خط می‌آید به شما اطلاع می‌دهد تا از موسیقی آسانسوری اجتناب کنید و به سایر کارها ادامه دهید.

ترجمه زنده در تلفن، FaceTime و پیام ها: iOS 26 این امکان را فراهم می کند که از طریق تماس تلفنی یا پیام متنی با شخصی که به زبان دیگری صحبت می کند، مکالمه داشته باشید. ترجمه زنده مکالمه شما را در زمان واقعی ترجمه می کند، که در مثال هایی که اپل در طول ارائه خود به اشتراک گذاشت، منجر به برخی از تعاملات قطع و وصل می شود.

نظرسنجی در چت های گروهی: از مرتب سازی پیام ها در چت گروهی خود خسته شده اید؟ شما و دوستانتان به زودی می توانید نظرسنجی هایی را در پیام های گروهی برای تصمیم گیری در مورد چیزهایی مانند اینکه کدام نقطه برانچ را در آن غذا می خورید یا اینکه ماشین چه کسی را در سفر جاده ای می برید، ایجاد کنید.

فیلتر کردن فرستنده های ناشناس در پیام ها: اگر پیامک های ناخواسته در مورد عوارض پرداخت نشده یا سایر اخطارها دریافت نکرده اید، خوش شانس هستید. برای کسانی از ما که این پیام ها را دریافت کرده ایم، به زودی این پیام های آزاردهنده در یک پوشه جداگانه فیلتر می شوند.

هوش بصری: مشابه جستجوی معکوس تصویر گوگل، این ویژگی جدید به شما امکان می دهد هر چیزی را که روی صفحه آیفون شما است جستجو کنید. به عنوان مثال، اگر یک جفت کفش را دیدید که شخصی در یک عکس اینستاگرام پوشیده است، می‌توانید از آن عکس اسکرین شات بگیرید و از هوش بصری برای یافتن آن کفش ها (یا کفش های مشابه) به صورت آنلاین استفاده کنید.

زبانه های عکس ها برگشته اند: برای هر کسی که از تغییرات سال گذشته در برنامه عکس ها ناامید شده است، خوشحال خواهید شد که بدانید زبانه های شما در حال بازگشت هستند. کتابخانه و مجموعه ها فضاهای جداگانه خود را خواهند داشت، بنابراین لازم نیست بی نهایت پیمایش کنید تا آنچه را که به دنبالش هستید پیدا کنید.

به‌روزرسانی‌های برنامه دوربین: پیمایش در برنامه Camera باید در iOS 26 ساده‌تر باشد، زیرا همه دکمه‌ها و منوها در مکان‌های مناسب قرار دارند - کشیدن کمتر، عکس‌برداری بیشتر. به علاوه، یک ویژگی جدید وجود دارد که به شما می گوید لنز شما نیاز به تمیز کردن دارد یا خیر.

ویژگی "ایمنی ارتباطات" FaceTime: به نظر می رسد یک افزودنی جدیدتر به iOS 26 ویژگی "ایمنی ارتباطات" FaceTime است که در صورت شناسایی برهنگی، ارتباطات را متوقف می کند. به نظر می رسد این ویژگی یک ویژگی ایمنی کودک است که از تشخیص روی دستگاه استفاده می کند، بنابراین هرگونه مسائل مربوط به حریم خصوصی مبتنی بر ابر را برطرف می کند.

گزینه های جدید صفحه قفل: صفحه قفل آیفون در iOS 26 قابل تنظیم تر می شود، با یک ساعت جالب تر، جلوه های تصویر زمینه سه بعدی، ویجت های بیشتر و گزینه های حالت فوکوس بهتر.

تنظیمات زنگ هشدار جدید: دیگر با تنظیمات تعویق 9 دقیقه ای در هشدارهای خود گیر نمی کنید. در عوض، این امکان را خواهید داشت که زمان تعویق خود را از یک دقیقه تا 15 دقیقه تغییر دهید.

تصاویر صفحه نمایش متفاوت به نظر می رسند: هنگام گرفتن اسکرین شات، چندین ویژگی جدید را مشاهده خواهید کرد، از جمله "برجسته کردن برای جستجو"، گزینه جستجوی تصویر خود در گوگل و ChatGPT برای هر سؤالی که در مورد تصویر دارید وجود دارد.

Hold Assist اپل برای آن سرویس های مزاحمی که شما را برای 10 دقیقه یا بیشتر معلق می گذارند، مفید خواهد بود. (اپل)

تغییرات جدید در iPadOS 26

هنگامی که صحبت از به روز رسانی های بزرگ به میان می آید، آی پد شما عقب نمانده است. در اینجا آنچه که پاییز امسال ارائه می شود.

چند وظیفه ای و پنجره بندی واقعی: وقتی جدیدترین به روز رسانی را دانلود می کنید، می توانید چندین برنامه را به طور همزمان روی صفحه نمایش خود اجرا کنید. پس از باز کردن یک برنامه، آن به طور معمول روی صفحه نمایش شما ظاهر می شود، اما می توانید اندازه آن را تغییر دهید و آن را در سراسر صفحه نمایش خود حرکت دهید تا فضایی برای برنامه های دیگر ایجاد شود. این ویژگی اختیاری است، بنابراین اگر آن را دوست ندارید، می توانید آن را خاموش کنید.

به روز رسانی بصری: همراه با سایر سیستم عامل های جدید، iPadOS 26 با زیبایی شناسی Liquid Glass ارائه می شود. این ظاهر جدید در صفحه قفل و صفحه اصلی و همچنین منوهای کشویی ظاهر می شود.

نوار منوی جدید: هنگامی که صفحه نمایش خود را به پایین بکشید، نوار منوی جدید با گزینه هایی مانند File، Edit، Windows و موارد دیگر ظاهر می شود. اگر به دنبال چیز خاصی هستید، یک گزینه جستجو نیز وجود دارد.

فراتر از اینها نیز چیزهای بیشتری وجود دارد، بنابراین حتماً برداشت‌های اولیه ما از iPadOS 26 را بررسی کنید.

AirPods چطور؟

AirPods نیز با iOS 26 به روز می شوند. در اینجا برخی از عملکردهای قابل توجه تر آورده شده است.

ضبط صدای پیشرفته: اپل این را ضبط صدای "با کیفیت استودیو" می نامد، و با آن، وضوح بیشتری را در محیط های پر سر و صدا متوجه خواهید شد.

کنترل از راه دور دوربین: با استفاده از این، می توانید فقط با یک فشار روی AirPods خود یک عکس بگیرید یا ضبط ویدیو را شروع و متوقف کنید. هنگام گرفتن عکس، قبل از اینکه آیفون یا آی پد شما عکس را بگیرد، یک شمارش معکوس سه ثانیه ای دریافت خواهید کرد.

ویژگی ترجمه زنده: در حالی که به طور رسمی اعلام یا تأیید نشده است، به نظر می رسد که ترجمه زنده که مدت ها شایعه شده بود برای AirPods می تواند با iOS 26 ارائه شود. شواهد از یک دارایی سیستم مشاهده شده در iOS 26 beta به دست می آید که حرکتی را نشان می دهد که با فشار دادن هر دو ساقه گوشی به طور همزمان ایجاد می شود. این عکس همچنین کلماتی را به چندین زبان مختلف نشان می دهد.

نظارت بر ضربان قلب (در حال حاضر شایعه): مارک گورمن از بلومبرگ معتقد است که اپل امسال ایرپادز پرو جدیدی را عرضه خواهد کرد که می تواند نظارت بر ضربان قلب داشته باشد. این با برنامه Health اپل و سایر برنامه های تناسب اندام که ضربان قلب را ردیابی می کنند کار می کند.

سیری در یک الگوی تعلیق است. اپل قبلاً مشخص کرده است که دستیار صوتی هوشمندتر آن - که ابتدا در WWDC 2024 وعده داده شده بود - تا زمانی نامشخص در "سال آینده" به تعویق افتاده است، بنابراین نباید انتظار تغییرات عمده ای در نسخه های بتای فعلی داشته باشید. اما گزارش هایی وجود دارد مبنی بر اینکه اپل قصد دارد با قرار دادن آن بر اساس مدل های هوش مصنوعی شخص ثالث مانند ChatGPT OpenAI یا Claude Anthropic، پیوند مغزی بزرگتری به سیری بدهد، که می تواند سال 2026 را به یک سال محوری تبدیل کند. همچنین گفته می شود این شرکت در حال کار بر روی یک "ربات چت هوش مصنوعی" است که رقیب ChatGPT باشد.

کدام آیفون ها می توانند به iOS 26 ارتقا پیدا کنند؟

چند مدل آیفون که نسخه فعلی iOS را اجرا می کنند - iPhone XR، XS و XS Max - با آخرین ارتقا سازگار نخواهند بود. اما هر آیفونی از سال 2019 یا بعد از آن برای iOS 26 واجد شرایط خواهد بود:

iPhone SE (نسل دوم یا بالاتر)

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

در اینجا چهار مدل احتمالی iPhone 17 ذکر نشده اند که تقریباً مطمئناً در سپتامبر معرفی و منتشر می شوند.

نحوه نصب نسخه بتا iOS 26

نسخه بتای عمومی iOS 26 اکنون برای دانلود از طریق برنامه نرم افزاری بتای اپل در دسترس است. اگر هنوز عضو نیستید، برای امتحان کردن تمام آخرین ویژگی ها باید ثبت نام کنید. فقط به beta.apple.com مراجعه کنید و با شماره تلفن یا آدرس ایمیل خود ثبت نام کنید. رایگان است.

پس از ورود، می توانید با رفتن به Settings > General > Software Update و انتخاب iOS 26 public beta آن را نصب کنید.

یک نکته احتیاطی: با آیفون اصلی خود ثبت نام نکنید مگر اینکه با خطرات ناشی از استفاده از سیستم عاملی که نهایی نشده است مشکلی نداشته باشید.

نسخه نهایی iOS 26 چه زمانی منتشر خواهد شد؟

iOS 26 پاییز امسال به طور عمومی منتشر خواهد شد. معمولاً در ماه سپتامبر، در عرض یک هفته پس از رویداد iPhone اپل از راه می رسد. سال گذشته، در 16 سپتامبر - دقیقاً یک هفته پس از معرفی سری iPhone 16 - برای کاربران آیفون عرضه شد. از آنجایی که رویداد iPhone 17 امسال در 9 سپتامبر برگزار می شود، ممکن است دانلودها در 16 سپتامبر به تلفن های ما برسد.

اگر بیشتر به ویژگی‌های هوش مصنوعی اپل علاقه دارید، در اینجا هر چیزی که اپل در طول WWDC برای iOS، macOS و موارد دیگر فاش کرد آورده شده است. همچنین، بررسی کنید که چگونه تصاویر صفحه نمایش iOS 26 می توانند پیش نمایشی جذاب از بازنگری سیری به تعویق افتاده اپل باشند.

