بر اساس گزارشی که وبسایت «The Elec» منتشر کرده، سامسونگ در حال افزایش ظرفیت تولید خود برای تأمین تقاضای ادامهدار این محصول است. بهطور مشخص، این غول فناوری کرهای قصد دارد در ماه جاری میلادی، 60,000 دستگاه دیگر به خط تولید خود اضافه کند تا مجموع تولید این ماه به 260,000 دستگاه برسد. این افزایش تولید در حالی صورت میگیرد که آمار ماه اوت نیز بسیار فراتر از پیشبینیها بود. سامسونگ در ابتدا برای ماه اوت تولید 170,000 دستگاه را برنامهریزی کرده بود، اما در نهایت با تولید 430,000 دستگاه، این رقم را بیش از دو برابر افزایش داد. این روند صعودی پس از تولید انبوه 1.3 میلیون دستگاهی در ماه ژوئیه ادامه یافته است.
این افزایش تولید برای مدل فولد در تضاد کامل با وضعیت مدلهای دیگر این خانواده قرار دارد. طبق گزارشها، تولید دو مدل گلکسی زد فلیپ 7 و فلیپ 7 FE با کاهش مواجه شده است که نشان میدهد تمرکز و علاقهی بازار بیشتر به سمت مدل بزرگتر و کتابیشکل معطوف شده است. با توجه به این روند، انتظار میرود سامسونگ از برنامهی تولید اولیهی خود که 2.4 میلیون دستگاه بود، فراتر رود؛ رقمی که خود از کل فروش گلکسی زد فولد 6 در سال گذشته بیشتر بود. پیشتر نیز خود سامسونگ تأیید کرده بود که تقاضا برای گلکسی زد فولد 7 در بازار ایالات متحده نسبت به نسل قبلی خود با رشد 50 درصدی همراه بوده است. این آمار و ارقام نشان میدهد که جدیدترین پرچمدار تاشوی سامسونگ توانسته پس از چند دوره رکود، بار دیگر هیجان را به این بخش از بازار بازگرداند و جایگاه این شرکت را بهعنوان پیشتاز فناوریهای تاشو مستحکمتر کند.
منبع: 9To5Google
نوشته سامسونگ با تقاضای بیسابقهی گلکسی زد فولد ۷ روبرو شده است اولین بار در دیجیکالا مگ. پدیدار شد.
منبع متن: digikala