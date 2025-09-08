سلول‌های بنیادی انسانی در فضا سریع‌تر پیر می‌شوند، یافته‌های یک مطالعه

در حالی که دانشمندان هنوز در تلاش برای درک اثرات یک سفر طولانی به فضا بر بدن انسان هستند، تحقیقات در سال‌های اخیر نشان داده است که فضانوردان ممکن است تغییرات چشمگیری را تجربه کنند هم در سطح فیزیولوژیکی و هم در سطح روانی. در آخرین مطالعه که توسط تیمی در دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو رهبری شد، محققان علائمی از پیری تسریع شده را در سلول‌های بنیادی انسانی یافتند که تقریباً یک ماه را در فضا گذراندند.

این تحقیق بر روی سلول‌های بنیادی و پیش‌ساز خونساز (HSPCs) متمرکز بود که در تشکیل خون و سلول‌های ایمنی بسیار مهم هستند. سلول‌های بنیادی با استفاده از نانوبیوراکتورهای ویژه توسعه‌یافته برای نظارت بر آنها، برای اقامت 32-45 روزه به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده شدند. مجموعه دیگری در زمین در مرکز فضایی کندی باقی ماند. سلول‌هایی که به ایستگاه فضایی بین‌المللی رفتند، مجموعه‌ای از تغییرات را نشان دادند، از جمله کاهش توانایی‌های خودنوسازی، حساسیت بیشتر به آسیب DNA و التهاب در میتوکندری. با این حال، به نظر نمی‌رسید که آسیب دائمی باشد. این تیم خاطرنشان می کند که این تغییرات حداقل تا حدی پس از حذف سلول ها از محیط فضایی معکوس شدند.

کاترینا جیمسون، مدیر موسسه سلول‌های بنیادی سنفورد در دانشگاه کالیفرنیا سن دیگو، در بیانیه‌ای گفت: «فضا آزمایش استرس نهایی برای بدن انسان است. این یافته‌ها از اهمیت حیاتی برخوردارند زیرا نشان می‌دهند که عوامل استرس‌زای فضا - مانند بی‌وزنی و تشعشعات کیهانی کهکشانی - می‌توانند پیری مولکولی سلول‌های بنیادی خون را تسریع کنند. درک این تغییرات نه تنها به ما اطلاع می دهد که چگونه از فضانوردان در طول ماموریت های طولانی مدت محافظت کنیم، بلکه به ما کمک می کند تا پیری انسان و بیماری هایی مانند سرطان را در اینجا روی زمین مدل سازی کنیم."