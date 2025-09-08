امتیازهای بازی Silksong به دلیل ترجمه‌های گیج‌کننده، برای بازیکنان چینی عمدتاً منفی شده است

برای بیشتر بازیکنان Hollow Knight: Silksong، مبارزات چالش‌برانگیز و مبارزات با باس‌ها سخت هستند. با این حال، یک لایه پیچیدگی دیگر برای هر کسی که در حال انجام دنباله بازی به زبان چینی ساده‌شده است وجود دارد: ترجمه‌های عجیب و غریب. در صفحه فروشگاه Steam آن، Silksong در حال حاضر دارای رتبه "عمدتاً مثبت" در بین نظرات به همه زبان‌ها است. هنگامی که بررسی‌های چینی ساده شده را فیلتر می کنید، بازی به سبک Metroidvania به "عمدتاً منفی" سقوط می کند.

شکایت‌های زیادی در مورد سخت بودن بیش از حد Silksong و پاداش ندادن کافی وجود دارد، اما مشکلات ترجمه یک موضوع رایج در بین بررسی‌های چینی ساده شده است. در بررسی‌ها و نظرات، بازیکنان ترجمه‌ها را با ترکیبی ناهماهنگ از چینی باستانی و مدرن مقایسه کردند. Tiger Tang، که روی ترجمه چینی ساده شده یک بازی RPG مستقل به نام OMORI کار می کرد، در X نوشت که "ترجمه مانند یک رمان Wuxia خوانده می شود به جای اینکه لحن بازی را منتقل کند"، با اشاره به ژانر ادبی که هنرهای رزمی را به تصویر می کشد و اغلب در چین باستان می گذرد.

خبر خوب این است که تیم سازنده Silksong از مشکلات ترجمه آگاه است، همانطور که توسط متیو گریفین، که بازاریابی و انتشار بازی را بر عهده دارد، اشاره شده است. گریفین در X نوشت که تیم از "مشکلات کیفی در ترجمه فعلی چینی ساده شده" آگاه است و "در حال کار برای بهبود ترجمه در هفته های آینده است." هنگام نگاهی به Hollow Knight اصلی، نظرات به طور چشمگیری مثبت هستند، حتی هنگام نگاهی به نظرات چینی ساده شده. با این حال، Silksong یک تیم دو نفره را برای محلی سازی چینی خود معرفی می کند، در حالی که نسخه اصلی دارای شش نفر بود.