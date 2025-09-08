یکی از مهمترین بهروزرسانیهای فنی این نسل، افزودن آهنرباهای سازگار با استاندارد Qi2 است. این قابلیت که عملکردی مشابه MagSafe اپل دارد، امکان اتصال مغناطیسی لوازم جانبی و شارژرهای بیسیم را فراهم میکند. هرچند این ویژگی در ظاهر رندرها مشخص نیست، اما وجود اطلاعات مربوط به محل قرارگیری آهنرباها در فایلهای CAD، حضور آن را با اطمینان بالایی تأیید میکند. این اقدام، اکوسیستم لوازم جانبی سامسونگ را به شکل چشمگیری گسترش خواهد داد.
این طراحی جدید با ابعاد دقیق دستگاه نیز همراه شده است. گفته میشود گلکسی S26 اج با ابعاد 158.4 در 75.7 در 5.5 میلیمتر عرضه خواهد شد که آن را به محصولی باریکتر از گلکسی S25 اج تبدیل میکند. این کاهش ضخامت در حالی رخ میدهد که شایعات از بهبود عمر باتری خبر میدهند. با این حال، نقطهی قابل تأمل، برآمدگی ماژول دوربین است که ضخامت آن به 10.8 میلیمتر میرسد. این حجم از برآمدگی، تقریباً معادل ضخامت خود بدنه است و میتواند تجربهی کار با دستگاه روی سطوح صاف را تحت تأثیر قرار دهد.
در این گزارش همچنین به شایعات نامگذاری اشاره شده است. ظاهراً این مدل قرار است جایگزین گلکسی S26 پلاس در ترکیب محصولات سامسونگ شود. برای مدتی کوتاه، همین افشاگری با این ادعا منتشر شده بود که نام دستگاه «گلکسی S26 پرو» است و یک نسخهی پایهی دیگر نیز وجود خواهد داشت؛ اما این اطلاعات به سرعت اصلاح شد. گزارشهای پیشین نیز حاکی از آن بودند که مدل پایهی امسال، همان نسخهی پرو خواهد بود و سامسونگ در حال تغییر استراتژی نامگذاری خود است.
