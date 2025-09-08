نینتندو در پرونده شکایت 2 میلیون دلاری علیه وب سایت محبوب مادینگ سوییچ پیروز شد

نینتندو به تازگی یک نبرد بزرگ دیگر را در جنگ طولانی خود علیه دزدی دریایی برده است. در اوایل تابستان امسال، یک دادگاه فدرال ایالات متحده به نفع نینتندو در یک پرونده شکایت علیه رایان دالی و وب سایت Modded Hardware رای داد. این سایت به دلیل فروش دستگاه هایی که به کاربران امکان می دادند از محافظت های دزدی دریایی نینتندو عبور کنند، از جمله فلش کارت محبوب MIG Switch که به خریداران اجازه می دهد بازی های رسمی نینتندو را بدون نیاز به کارتریج فیزیکی انجام دهند، شناخته شده بود. علاوه بر اینکه دالی ملزم به پرداخت 2 میلیون دلار به نینتندو است، این شکایت وی را ملزم می کند که وب سایت را تعطیل کند و دامنه را به عنوان بخشی از یک دستور دائمی فراگیر به نینتندو واگذار کند.

این دستور همچنین دالی را از هرگونه مشارکت آتی در دستگاه هایی که از محافظت های نینتندو عبور می کنند، منع می کند، از جمله ایجاد، فروش، کمک به، میزبانی سایر وب سایت های مرتبط یا سرمایه گذاری در سایر مشاغلی که در محصولات مشابه فعالیت می کنند. در حالی که فلش کارت های MIG می توانند به عنوان پشتیبان برای بازی های فیزیکی خریداری شده قانونی استفاده شوند، اما بیشتر برای دزدی دریایی از عناوین رسمی نینتندو سوییچ استفاده می شد. نینتندو به طور پیوسته با مادها و ابزارهای دزدی دریایی مبارزه کرده است، از جمله اینکه اخیراً این قدرت را به خود داده است که سوییچ هایی که بازی های دزدی دریایی روی آنها دارند را خراب کند.

نینتندو در اقدام قانونی علیه کسانی که از سیاست های سختگیرانه آن سرپیچی می کنند، غریبه نیست. در مارس سال گذشته، نینتندو شکایتی را علیه سازندگان شبیه ساز Yuzu ثبت کرد. این شکایت به سرعت حل و فصل شد و تیمی که پشت شبیه ساز نینتندو سوییچ بود، موافقت کرد که 2.4 میلیون دلار بپردازد. مانند شکایت علیه دالی، تیمی که پشت Yuzu بود مجبور شد وب سایت خود را تسلیم کند و برای همیشه از انجام هر گونه فعالیتی که قوانین نینتندو را دور می زند، خودداری کند.