سرویس ابری مایکروسافت پس از گزارش هایی از قطع کابل ها در دریای سرخ، دوباره برقرار شد

مایکروسافت اعلام کرد که Azure cloud platform آن پس از حادثه قطع کابل های زیردریایی که در روز شنبه رخ داد، به حالت عادی بازگشته است. این غول فناوری گزارش داد "کابل های فیبر زیردریایی" در دریای سرخ در صبح روز شنبه، سرویس Azure را در سراسر خاورمیانه مختل کرد و منجر به "افزایش تاخیر" بالقوه برای کاربران شد. مایکروسافت گفت که مشکل تاخیر تا عصر شنبه حل شد و توانست ترافیک Azure را از طریق مسیرهای دیگر هدایت کند.

مایکروسافت دلیلی برای قطع کابل های زیردریایی ارائه نکرد. این کابل ها در کف اقیانوس قرار دارند و نقش مهمی در انتقال حجم عظیمی از داده ها در سراسر جهان ایفا می کنند. در حالی که لنگر انداختن کشتی ها می تواند گاهی اوقات به کابل های زیردریایی آسیب برساند، در گذشته شرایط عمدی تری نیز وجود داشته است. در سال 2024، دولت به رسمیت شناخته شده بین المللی یمن ادعا کرد که جنبش حوثی این کشور مسئول قطع کابل ها در دریای سرخ بوده است. در حالی که مایکروسافت موفق شد سرویس خود را برای آخرین قسمت در همان روز بازیابی کند، همچنین خاطرنشان کرد که قطع کابل های زیردریایی "می تواند زمان بر باشد" و "به طور مداوم مسیریابی را نظارت، متعادل و بهینه می کند تا تاثیرات منفی بر مشتریان را در این میان کاهش دهد."