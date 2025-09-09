این پوکه بال نوازش کردنی یک اسباب بازی به سبک تاماگوچی با بیش از 150 پوکمون در داخل است و من الان به آن نیاز دارم

شرکت اسباب‌بازی‌سازی ژاپنی Takara Tomy در حال عرضه یک اسباب‌بازی حیوان خانگی مجازی پوکه بال است تا بتوانید رویای خود را برای حمل پوکمون مورد علاقه‌تان در همه جا با خود تحقق بخشید. نمی‌دانم چگونه این یکی از دید من پنهان ماند وقتی در پایان ماه آگوست اعلام شد (شاید به این دلیل که تمام توجه من به تاماگوچی پارادایس بود) اما اکنون که آن را دیده‌ام، باید آن را داشته باشم. در حالی که به نظر می رسد این محصول فقط در ژاپن عرضه می شود، صفحه محصول نشان می دهد که یک گزینه زبان انگلیسی در منو خواهد داشت. پیش‌سفارش‌ها باز هستند (اگرچه در حال حاضر در آمازون ژاپن به فروش رفته‌اند) و طبق گزارش Essential Japan، این دستگاه در 11 اکتبر ارسال می‌شود.

قیمت این اسباب بازی 7480 ین یا حدود 51 دلار است - اما از فکر کردن به اینکه این عدد با احتساب تعرفه ها چقدر افزایش می یابد، به خود می لرزم. طبق فهرست، هفت پوکمون همکار وجود دارد که می توانید از آنها مراقبت کنید: پیکاچو، ایوی، اسپیگاتیتو، فوئکوکو، کوکسلی، لوکاریو و سیلوئون. و اگر دستگاه را نوازش کنید، آنها واکنش نشان خواهند داد. همچنین 150 پوکمون دیگر برای تعامل وجود دارد، اگرچه مشخص نیست که دامنه این تعاملات فراتر از نبردها (و... شستشو؟) باشد. صرف نظر از این، امیدوارم ووپر یکی از آنها باشد.