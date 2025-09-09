7 بهترین جاروبرقی شارژی برای سال 2025

یک جاروبرقی عصایی شارژی خوب به شما این آزادی را می‌دهد که بدون کشیدن کابل یا جستجوی نزدیک‌ترین پریز، از اتاقی به اتاق دیگر بروید. آنها سبک‌تر از یک جاروبرقی سیمی معمولی هستند و اغلب نگهداری آنها آسان‌تر است، و این باعث می‌شود برای کارهای سریع و همچنین تمیز کردن عمیق ایده‌آل باشند. بسیاری از بهترین جاروبرقی‌ها اکنون در طرح‌های بدون کیسه، با مکش قدرتمند و ویژگی‌های هوشمندی عرضه می‌شوند که تمیز کردن هر چیزی، از خرده‌های روی کف آشپزخانه گرفته تا گرد و غبار روی قفسه‌های بالا را ساده می‌کند.



برخی از مدل‌ها فراتر از راحتی اولیه می‌روند و دارای ویژگی‌هایی مانند داک‌های تخلیه خودکار هستند که زباله‌ها را مستقیماً به یک سطل بزرگ‌تر منتقل می‌کنند، بنابراین لازم نیست آنقدرها آن را خالی کنید. همچنین پیوست‌هایی را پیدا خواهید کرد که آنها را همه‌کاره‌تر می‌کنند و به شما امکان می‌دهند بدون تعویض دستگاه، از پله‌ها، مبلمان و حتی ماشین خود تمیز کنید. گزینه‌های محبوب مانند جاروبرقی‌های دایسون بر مکش قوی و فیلتراسیون پیشرفته تمرکز دارند، در حالی که سایر برندها عملکرد چشمگیری را با هزینه کمتری ارائه می‌دهند.



چه به چیزی سبک برای مرتب کردن روزمره نیاز داشته باشید یا یک مدل سطح بالا برای جایگزینی جاروبرقی اصلی خود، یک گزینه شارژی وجود دارد که متناسب با هر خانه و سبک تمیزکاری باشد. در این راهنما، به شما کمک می‌کنیم تعادل مناسبی از قدرت، ویژگی‌ها و ارزش را پیدا کنید.

عواملی که قبل از خرید جاروبرقی شارژی باید در نظر بگیرید

طراحی و ظرفیت سطل

اکثر مدل‌های شارژی که امروزه پیدا می‌کنید، دارای طرح‌های عصایی هستند، با دسته‌ای در بالا که به یک سطل زباله متصل است، که فضایی برای اتصال پیوست‌های مختلف در یک طرف دارد. این طرح‌ها نسبت به جاروبرقی‌های ایستاده قدیمی همه‌کاره‌تر هستند، زیرا در حالی که ممکن است بیشتر اوقات از پیوست عصایی بلند برای تمیز کردن کف‌های خود استفاده کنید، بسیاری از جاروبرقی‌های شارژی دارای پیوست‌های دیگری نیز هستند. برخی از آنها به شما امکان می‌دهند فضاهای صعب العبور مانند داخل ماشین خود را تمیز کنید، در حالی که برخی دیگر تمیز کردن مبلمان و تمیز کردن داخل شکاف‌ها را آسان‌تر می‌کنند.

برخی از جاروبرقی‌های شارژی مدرن نیز شامل ویژگی‌های کاربردی مانند دکمه روشن/خاموش هستند که برای دسترسی سریع در نزدیکی انگشت شست شما قرار می‌گیرد، یا یک چراغ LED یکپارچه که به شما کمک می‌کند گرد و غبار و زباله‌ها را در زیر مبلمان یا در گوشه‌های تاریک‌تر ببینید.

هنگام انتخاب جاروبرقی شارژی، ارزش دارد که به حجم سطل توجه کنید. هرچه سطل بزرگ‌تر باشد، می‌تواند زباله‌های بیشتری را در خود جای دهد، اما ممکن است به معنای دستگاه سنگین‌تری نیز باشد. تمام جاروبرقی‌های شارژی که آزمایش کردیم، اندازه سطل بین 0.1 تا 0.8 گالن داشتند و همه آنها قادر بودند یک خانه کامل با یک حیوان خانگی (تقریباً 2000 فوت مربع) را در یک بار بدون نیاز به خالی شدن، تمیز کنند. اگر کوچکتر باشد، ممکن است مجبور شوید در طول هر جلسه تمیز کردن با خالی کردن مکرر مقابله کنید.

اگر طرح بدون کیسه را ترجیح می‌دهید، همه جاروبرقی‌های شارژی در این راهنما در این دسته قرار می‌گیرند، و نگهداری آنها را آسان‌تر و ارزان‌تر از مدل‌های کیسه‌دار می‌کند. برخی از مدل‌های شارژی نیز دارای بسته‌های باتری قابل جابجایی و تعویض هستند که بسیار کاربردی است. این بدان معناست که می‌توانید یک باتری جایگزین بخرید و آن را به راحتی نصب کنید، بدون اینکه نیاز به کمک حرفه‌ای داشته باشید. همچنین، این باتری‌های اضافی حدود 150 تا 200 دلار قیمت دارند - بله گران است، اما به اندازه خرید یک جاروبرقی شارژی کاملاً جدید هزینه ندارد.

حالت‌های مکش و قدرت

قدرت مکش جاروبرقی شارژی معمولاً بر حسب وات هوا (AW) اندازه‌گیری می‌شود، اما برخی از آنها را خواهید دید که قدرت موتور را بر حسب وات (W) ذکر می‌کنند. به طور معمول، هرچه وات هوا یا موتور بالاتر باشد، قدرت مکش قوی‌تر است و عملکرد تمیزکاری بهبود یافته‌ای را ارائه می‌دهد. و اغلب قدرت متناسب با قیمت است - جاروبرقی‌های شارژی گران‌تر تمایل به داشتن قدرت مکش قوی‌تری دارند. یک قاعده کلی این است که کسانی که حیوانات خانگی عجول یا کودکانی دارند که کثیف‌کاری می‌کنند، از یک جاروبرقی عصایی شارژی با قدرت مکش قوی‌تر از حد متوسط سود می‌برند.

اکثر جاروبرقی‌های عصایی شارژی دارای دو حالت قدرت مختلف خواهند بود: یک حالت قدرت "عادی" یا پیش‌فرض که قدرت مکش را با عمر باتری متعادل می‌کند، و همچنین یک حالت "حداکثر" یا قوی‌تر که قدرت مکش را یک درجه افزایش می‌دهد. برخی از جاروبرقی‌ها، مانند جاروبرقی‌های دایسون، نیز دارای یک حالت "اکو" هستند، یا حالتی که زمان کار را بر قدرت اولویت می‌دهد.

جدا از حالت‌های قدرتی که می‌توانید خودتان انتخاب کنید، برخی از جاروبرقی‌های شارژی به طور خودکار قدرت موتور را بسته به نوع کف تشخیص داده شده یا میزان کثیفی در مسیر خود تنظیم می‌کنند. این نه تنها سهولت استفاده را بهبود می‌بخشد، بلکه اطمینان می‌دهد که جاروبرقی تا حد امکان کارآمد کار می‌کند.

اگر آلرژن‌ها در خانه شما نگران کننده هستند، به دنبال مدل‌های مجهز به فیلترهای HEPA باشید، که برای به دام انداختن گرد و غبار ریز، گرده و سایر ذراتی که می‌توانند بینی و ریه‌های حساس را تحریک کنند، طراحی شده‌اند.

نوع کف

بهترین جاروبرقی‌ها در دسته شارژی قادر خواهند بود هر نوع کف استاندارد را تمیز کنند - چوب سخت، کاشی، فرش و هر چیز دیگری در این بین. همانطور که قبلاً ذکر شد، برخی حتی می‌توانند نوع کف را تشخیص دهند و قدرت مکش را بر این اساس تنظیم کنند. با این اوصاف، هنوز ارزش دارد که در مورد انواع کفپوش‌هایی که در خانه خود دارید فکر کنید. اگر عمدتاً فرش دارید، ممکن است بخواهید یک جاروبرقی شارژی با قوی‌ترین مکشی که می‌توانید تهیه کنید در نظر بگیرید، زیرا شکاف‌ها و سوراخ‌های بیشتری برای جمع شدن زباله‌ها در فرش وجود دارد.

عمر باتری

بدیهی است که عمر باتری مهم است زیرا احتمالاً می‌خواهید بیش از یک اتاق را در یک نوبت تمیز کنید. تمام جاروبرقی‌های شارژی که آزمایش کردیم، حداقل 40 دقیقه عمر باتری در حالت تمیز کردن استاندارد داشتند. من هر کدام را با تمیز کردن هر سه طبقه خانه خود (بالا، پایین و زیرزمین) با یک بار شارژ و با روشن بودن دستگاه در حالت استاندارد ("خودکار") آزمایش کردم و هیچ‌کدام از آنها قبل از اینکه بتوانم طبقه سوم را تمام کنم، خاموش نشدند. با این اوصاف، اگر بین حالت‌های قدرت جابجا می‌شوید، عمر باتری اضافی می‌تواند مفید باشد، زیرا برنامه‌های "حداکثر" یا پرقدرت انرژی بیشتری مصرف می‌کنند.

سبک پایه

اکثر جاروبرقی‌های عصایی شارژی با نوعی پایه یا نگهدارنده عرضه می‌شوند که دستگاه در زمانی که از آن استفاده نمی‌کنید، در آن قرار می‌گیرد. پایه‌های دیواری رایج‌ترین هستند، اما برخی دارای پایه‌های ایستاده هستند که در آن جاروبرقی را قرار می‌دهید و شارژ می‌کنید. فضایی را در خانه خود در نظر بگیرید که می‌خواهید جاروبرقی شارژی در آن قرار گیرد، زیرا باید پریز یا منبع تغذیه دیگری در نزدیکی آن داشته باشد.

برخی از جاروبرقی‌های شارژی سطح بالا دارای پایه‌های تخلیه خودکار هستند که تقریباً مانند مواردی هستند که با جاروبرقی‌های روباتیک گران قیمت همراه هستند. پس از تمیز کردن و برگرداندن جاروبرقی به پایه، به طور خودکار سطل گرد و غبار را به یک سطل گرد و غبار بزرگ‌تر خالی می‌کند که می‌توانید در صورت نیاز به خالی کردن آن، از پایه جدا کنید. این برای هر کسی که نگران آلرژن‌ها است عالی است، زیرا فقط باید سطل گرد و غبار بزرگ‌تر را هر ماه یا دو ماه یکبار خالی کنید، و تماس خود را با گرد و غبار و زباله‌ها کاهش دهید.

ویژگی‌های "هوشمند"

بله، برخی از جاروبرقی‌های شارژی دارای ویژگی‌های "هوشمند" مانند Wi-Fi و اتصال برنامه هستند. اما قبل از اینکه به سراغ آنها برویم، بیایید در مورد مزایای اضافی پراکنده در میان این دستگاه‌ها صحبت کنیم. برخی از مدل‌ها، مانند جدیدترین مدل‌های دایسون، شامل حسگرهای ذرات هستند که به شما نشان می‌دهند چند قطعه زباله با اندازه‌های مختلف را در زمان واقعی مکش می‌کنند. به عنوان مثال، دایسون یک حسگر آکوستیک پیزو است که اندازه و فرکانس ذرات را تشخیص می‌دهد و این اطلاعات را روی صفحه LCD جاروبرقی نمایش می‌دهد. حسگر iLoop Tineco مشابه است، قدرت مکش خودکار جاروبرقی‌های خود را کنترل می‌کند و یک دایره روی صفحه نمایش را با تمیز کردن کامل یک منطقه از قرمز به آبی تغییر می‌دهد.

جاروبرقی‌های شارژی پیشرفته‌تر نیز ممکن است دارای برنامه‌های همراه باشند که مواردی مانند سطح باتری، وضعیت فیلتر و گزارش‌های تمیز کردن را نشان می‌دهند. این یک سطح اضافی از راحتی است، اما به هیچ وجه ضروری نیست. بر خلاف بهترین جاروبرقی‌های روباتیک، یا حتی بهترین جاروبرقی‌های روباتیک ارزان قیمت، که برای تنظیم برنامه‌های تمیز کردن، کنترل دستی دستگاه‌ها و موارد دیگر به برنامه‌های خود متکی هستند، جاروبرقی‌های شارژی که خودتان کار می‌کنید واقعاً به Wi-Fi یا اتصال برنامه نیازی ندارند.

قیمت

قیمت جاروبرقی‌های عصایی شارژی از 150 دلار تا بیش از 1000 دلار متغیر است. بهترین آنها برای اکثر مردم در میانه، در محدوده 400 تا 700 دلار قرار دارند. متوجه خواهید شد که بیشتر انتخاب‌های ما در انتهای بالاتر این محدوده قرار دارند، اما دلیل خوبی دارد: ماشین‌های گران‌تر تمایل به داشتن قدرت مکش بیشتری دارند، که به این معنی است که زمان کمتری برای رفتن به همان نقاط بارها و بارها تلف می‌شود. اما آیا این بدان معناست که همه به ممتازترین جاروبرقی شارژی نیاز دارند؟ قطعا نه. ما انتخاب‌های برتر را در نقاط قیمتی مختلف ارائه کرده‌ایم که باید برای افراد با بودجه‌ها، سبک زندگی، اندازه‌های خانه و موارد دیگر مختلف به خوبی کار کنند.

نحوه آزمایش جاروبرقی شارژی

Engadget آزمایشگاه اختصاصی ندارد که بتوانیم در آن جاروبرقی‌های شارژی را آزمایش کنیم، اما من از هر مدل در خانه خود برای هفته‌ها استفاده کردم. من آنها را روی کفپوش‌های چوبی و کاشی‌کاری شده، و همچنین فرش‌های کم پرز کشیدم. و اولین دور من شامل تمیز کردن هر سه طبقه خانه من با یک بار شارژ باتری بود. من همان کار تمیز کردن را تا حد امکان انجام دادم، اما همچنین به طور متناوب یک طبقه را در صورت نیاز تمیز کردم، یا کثیفی‌های جدا شده مانند خرده‌ها، ریختن خاک گربه و دسته‌های موی حیوانات خانگی را جمع کردم. در طی تمیز کردن‌های متعدد با هر مدل، من یادداشت کردم که دستگاه چقدر صدا دارد، مانور دادن در اطراف خانه من چقدر آسان است، جمع کردن قطعات زباله‌های بزرگ چقدر آسان است (یا اگر به جای آن آن را در اطراف کف من هل می‌داد) و اینکه آیا گرم یا داغ می‌شوند.

سایر جاروبرقی‌های عصایی شارژی که آزمایش کردیم

LG CordZero Q3

CordZero Q3 با قیمت 329 دلار یک جاروبرقی کاملاً توانا است که دارای شروع با یک دکمه، دو حالت قدرت دستی، فناوری مکش قابل تنظیم که فرش‌ها و کفپوش‌های سخت را تشخیص می‌دهد و یک سر تمیز کننده مجهز به LED است که به شما کمک می‌کند تمام کثیفی‌های روی کف‌های خود را بهتر ببینید. اما در نهایت در مقایسه با انتخاب‌های برتر ما فقط خوب است. این منحصر به فردترین جاروبرقی شارژی یا قدرتمندترین آن نیست، حتی اگر برای انجام کار برای بسیاری از افراد کافی باشد. بزرگترین نارضایتی من از آن این است که باید آن را با استفاده از پایه موجود شارژ کنید (که واقعاً زمانی بهترین کار را انجام می‌دهد که روی دیوار نصب شده باشد - در غیر این صورت فقط ناخوشایند است) و روان‌ترین هندلینگ را ندارد.

Dyson Gen 5 Detect

Dyson Gen 5 Detect دارای شروع با یک دکمه و قدرت مکش قوی‌تر از انتخاب برتر ما است، اما در غیر این صورت بسیار مشابه است. با این حال، از آنجایی که Gen 5 Detect با قیمت 950 دلار گران‌تر است (اگرچه تخفیف‌هایی را در دایسون آنلاین دریافت می‌کند)، V15 Detect همچنان ارزش بیشتری را برای پول شما ارائه می‌دهد. Gen 5 Detect احتمالاً برای کسانی که جدیدترین دایسون را می‌خواهند، یا اهمیت می‌دهند که یک دستگاه مقاوم‌تر در برابر آینده دریافت کنند، بهترین است، زیرا فقط سال گذشته منتشر شد.

Shark Detect Pro

Shark Detect Pro ارزش زیادی را برای پول ارائه می‌دهد، اما در نهایت به لطف قدرت مکش قوی‌تر Tineco، توسط Tineco Pure One Station 5 برای جایگاه دوم ما شکست خورد. نکته مهم برای Detect Pro این است که یک پایه تخلیه خودکار را در قیمت 450 دلاری خود قرار می‌دهد که بسیار کاربردی است. پس از هر تمیز کردن، به طور خودکار محتویات جاروبرقی را در سطل بزرگ‌تر در پایه می‌ریزد، و شما فقط باید هر ماه یا بیشتر ظرف پایه را خالی کنید. Detect Pro کار خوبی در تمیز کردن کثیفی‌ها در انواع مختلف کفپوش انجام داد، و بسته به میزان زباله‌ها و اینکه کف‌های سخت یا فرش شده را تمیز می‌کنید، به طور خودکار قدرت مکش را تنظیم می‌کند. با این حال، استفاده از آن به اندازه هر یک از انتخاب‌های برتر ما روان نیست و سر تمیز کننده اصلی آن کمی بلند است، و استفاده از آن را برای تمیز کردن زیر مبلمان کم ارتفاع دشوار می‌کند.

سوالات متداول جاروبرقی عصایی شارژی

باتری جاروبرقی شارژی چقدر دوام می‌آورد؟

اکثر جاروبرقی‌های شارژی حداقل 30 تا 40 دقیقه با یک بار شارژ کار می‌کنند، اما می‌توانید جاروبرقی‌های شارژی با عمر باتری تا 60 یا 70 دقیقه نیز پیدا کنید. تولیدکنندگان عمر باتری تخمینی را برای هر مدل مشخص می‌کنند، و آنها معمولاً بر اساس استفاده از حالت قدرت استاندارد جاروبرقی برای کل زمان کار است. اگر بین حالت‌ها جابجا می‌شوید یا ترجیح می‌دهید از یک برنامه پرقدرت‌تر برای مکش بهتر استفاده کنید، باتری را سریع‌تر تخلیه خواهید کرد.

آیا جاروبرقی‌های شارژی می‌توانند به اندازه جاروبرقی‌های سیمی قدرتمند باشند؟

جاروبرقی‌های شارژی در مقایسه با مدل‌های سیمی کمی قدرت کلی را فدا می‌کنند، اما این بدان معنا نیست که نمی‌توانند به همان خوبی از پس کثیفی‌های روزمره برآیند. اگر قدرت مکش بزرگترین نگرانی شماست، توصیه می‌کنیم برای یک جاروبرقی شارژی پرقدرت و سطح بالا هزینه کنید، زیرا به طور معمول، هرچه جاروبرقی شارژی گران‌تر باشد، مکش قوی‌تر است. همچنین، جاروبرقی‌های شارژی در مقایسه با مدل‌های سیمی از نظر وزن و راحتی برتری دارند: جاروبرقی‌های شارژی بسیار سبک‌تر از همتایان سیمی خود هستند، و شما هرگز نگران قرار دادن یا درگیری با سیم در هنگام تمیز کردن اتاق نشیمن خود نخواهید بود.

آیا جاروبرقی‌های شارژی در از بین بردن موی حیوانات خانگی موثر هستند؟

بله، جاروبرقی‌های شارژی می‌توانند به خوبی از پس موی حیوانات خانگی برآیند، اما توصیه می‌کنیم برای دریافت بهترین نتیجه، مدلی با قدرت مکش قوی تهیه کنید. همچنین عاقلانه است که یک مدل با سطل بزرگ‌تر تهیه کنید، زیرا موی حیوانات خانگی می‌تواند به سرعت سطل‌های کوچک‌تر را پر کند، که ممکن است شما را مجبور کند قبل از اتمام کار، تمیز کردن را متوقف کنید تا جاروبرقی را خالی کنید.

بهترین روش‌ها برای نگهداری از جاروبرقی شارژی چیست؟

نگهداری از جاروبرقی شارژی بسیار آسان است و به سالم نگه داشتن آن کمک می‌کند. ابتدا، حتماً سطل گرد و غبار را مرتباً خالی کنید - اجازه ندهید بیش از حد پر شود، زیرا این می‌تواند بر مکش تأثیر بگذارد. بسیاری از مدل‌ها دارای فیلترهای قابل شستشو هستند، بنابراین هر چند هفته یکبار آنها را بشویید (برای جزئیات خاص دفترچه راهنما را بررسی کنید) و قبل از قرار دادن آنها در جای خود، بگذارید کاملاً خشک شوند.

در مرحله بعد، نگاهی به رول برس بیندازید - مو و زباله‌ها ممکن است به مرور زمان در آنجا گره بخورند. اکثر جاروبرقی‌ها جدا کردن رول برس را آسان می‌کنند، بنابراین می‌توانید با قیچی هرگونه گره خوردگی را ببرید. اگر جاروبرقی شما دارای باتری قابل تعویض است، سعی کنید اجازه ندهید خیلی اوقات کاملاً خالی شود، زیرا این می‌تواند عمر آن را کاهش دهد. یک دستمال کشیدن سریع قسمت بیرونی و پیوست‌های جاروبرقی نیز همه چیز را تازه نگه می‌دارد.

در آخر، مراقب سنسورها و نقاط اتصال شارژ باشید، زیرا گرد و غبار نیز می‌تواند در آنجا جمع شود. یک دستمال کشیدن ملایم با یک پارچه خشک هر از گاهی این کار را انجام می‌دهد.

آیا می‌توان از جاروبرقی‌های شارژی برای تمیز کردن پرده‌ها و روکش‌ها نیز استفاده کرد؟

جاروبرقی‌های شارژی به طرز شگفت‌انگیزی همه‌کاره هستند، و بسیاری از آنها دارای پیوست‌هایی هستند که به طور خاص برای سطوحی مانند پرده‌ها، روکش‌ها و حتی تشک‌ها طراحی شده‌اند. حالت جاروبرقی دستی، که در مدل‌های شارژی رایج است، تمیز کردن این مناطق را آسان می‌کند. به دنبال یک برس نرم یا یک ابزار روکش در پیوست‌های جاروبرقی که در نظر دارید باشید - به از بین بردن گرد و غبار و موی حیوانات خانگی بدون آسیب رساندن به پارچه‌ها کمک می‌کند. برای پرده‌ها، اگر جاروبرقی شما دارای حالت‌های قابل تنظیم است، استفاده از تنظیمات مکش کمتر ایده خوبی است. این از کشیده شدن پارچه به داخل نازل جلوگیری می‌کند.

