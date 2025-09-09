OpenAI به دنبال ساخت تراشه اختصاصی در سال ۲۰۲۶ است

این نخستین بار نیست که اخباری مبنی بر تلاش OpenAI برای ساخت تراشههای اختصاصی منتشر میشود. در سال 2023، خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که OpenAI در حال بررسی امکان ساخت تراشههای هوش مصنوعی خود است. این تصمیم پس از آن مطرح شد که سم آلتمن، مدیرعامل OpenAI، کمبود پردازندههای گرافیکی (GPU) را عامل اصلی مشکلات مربوط به سرعت و پایداری APIهای شرکت خود عنوان کرده بود. رویترز پیشتر نیز گزارش داده بود که OpenAI برای توسعهی محصول اختصاصی خود هم با برادکام و هم با شرکت تولید نیمههادی تایوان (TSMC) در حال همکاری است. با این حال، گزارش جدید فایننشال تایمز به این موضوع اشاره نکرده است که آیا همکاری OpenAI با TSMC همچنان ادامه دارد یا خیر.
پس از عرضه مدل GPT-5، سم آلتمن از تغییراتی خبر داد که OpenAI برای پاسخگویی به «افزایش تقاضا» در حال اجرای آنهاست. او علاوه بر اولویتبندی کاربران پولی ChatGPT، اعلام کرد که OpenAI قصد دارد ناوگان محاسباتی خود را «طی 5 ماه آینده» دو برابر کند. تولید تراشههای اختصاصی به این شرکت کمک میکند تا با هرگونه کمبود احتمالی GPU در مسیر دو برابر کردن ناوگان محاسباتی خود مقابله کند و همچنین میتواند منجر به صرفهجویی قابل توجهی در هزینهها شود. به گفتهی فایننشال تایمز، تراشههای هوش مصنوعی سفارشی که با عنوان «XPU» شناخته میشوند، مانند نمونهای که OpenAI در حال توسعهی آن است، در نهایت سهم بزرگی از بازار هوش مصنوعی را به خود اختصاص خواهند داد. در حال حاضر، انویدیا همچنان نام برجستهی این صنعت باقی مانده و اخیراً اعلام کرده که درآمدش در سهماههی دوم منتهی به 27 ژوئیه، نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56 درصد افزایش یافته است.
