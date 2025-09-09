حفره نمایشگر آیفون ۱۷ پرو کوچک‌تر از نسل قبلی خواهد بود

البته با توجه به فقدان سابقه‌ی معتبر برای این منبع، این اطلاعات با تردید جدی همراه است. با این وجود، این ادعا در راستای مجموعه‌ای از شایعات قبلی قرار می‌گیرد که همگی به کوچک‌تر شدن داینامیک آیلند در نسل آیفون 17 اشاره داشتند، هرچند در جزئیات با یکدیگر اختلاف نظر داشتند. یکی از این شایعات که توسط تحلیلگری به نام جف پو مطرح شد، پیش‌بینی می‌کرد که این کاهش اندازه تنها در مدل گران‌تر، یعنی آیفون ۱۷ پرو مکس، رخ خواهد داد.

در همین راستا، یک افشاگر دیگر به جزئیات فنی اشاره کرده و مدعی شده بود که اپل با استفاده از فناوری «متالنز» برای Face ID، اجزای فرستنده و گیرنده را ادغام می‌کند. این رویکرد مهندسی می‌تواند به کوچک‌تر شدن ماژول‌ها و در نتیجه، کاهش فضای اشغال‌شده توسط داینامیک آیلند منجر شود. در مقابل این نظریه‌ها، برخی گزارش‌ها این تغییر را برای کل سری آیفون 17 پیش‌بینی کرده بودند، در حالی که برخی دیگر معتقد بودند این تحول تا زمان عرضه‌ی آیفون 18 پرو به تعویق خواهد افتاد.

جدا از بحث سخت‌افزار، شایعه‌ای دیگر به بازنگری در رابط کاربری داینامیک آیلند در آیفون 17 اشاره می‌کند، اما جزئیات دقیقی از این تغییرات نرم‌افزاری در دست نیست. داینامیک آیلند از زمان رونمایی در آیفون 14 پرو در سال 2022، هیچ تغییری در طراحی فیزیکی خود نداشته است. بنابراین، هرگونه تغییر در آن یک تحول مهم محسوب می‌شود. همه‌ی این گمانه‌زنی‌ها با برگزاری رویداد «Awe dropping» اپل در روز سه‌شنبه، 9 سپتامبر، به پایان خواهد رسید و اطلاعات رسمی منتشر خواهد شد.

منبع: MacRumors

