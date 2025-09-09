اگر آیفون ۱۷ ProMotion نداشته باشد، آیفون ۱۲ خود را ارتقا نخواهم داد

در سال ۲۰۲۰، من یک iPhone 12 خریدم تا جایگزین Pixel 3 قدیمیام شود، و تقریباً پنج سال بعد، هنوز از همان دستگاه استفاده میکنم زیرا به خوبی کار میکند و اپل هنوز ویژگیای را که من بیشتر از همه در یک آیفون معمولی میخواهم، یعنی: یک نمایشگر ProMotion، ارائه نکرده است. اگر با اصطلاحات بازاریابی این شرکت آشنا نیستید، ProMotion روشی است برای توصیف یک نمایشگر با نرخ تازهسازی بالا.
اپل ProMotion را با iPhone 13 Pro معرفی کرد. از آن زمان، هر مدل Pro دارای یک نمایشگر با نرخ تازهسازی ۱۲۰ هرتز با قابلیت کاهش مقیاس تا ۱ هرتز برای عملکرد همیشه روشن بوده است. این برای بازی و استفاده روزمره عالی است. نرخ تازهسازی بالاتر باعث میشود هر تعاملی در صفحه لمسی آیفون روانتر به نظر برسد و حس بهتری داشته باشد. در واقع، نمایشگرهای با نرخ تازهسازی بالا یک ویژگی بسیار محبوب هستند که اکثر سازندگان اندروید شروع به ارائه آنها در دستگاههای سطح پایه خود کردهاند، اما هنوز چیزی است که برای به دست آوردن آن در آیفون باید ۱۰۰۰ دلار هزینه کنید.
اگر از من بپرسید، این یک مشکل برای اپل است. نزدیکترین زمان به ارتقا، در سال ۲۰۲۳ بود، زمانی که iPhone 15 را عرضه کرد، که اولین مدل معمولی بود که پس از معرفی در iPhone 14 Pro، بریدگی نمایشگر Dynamic Island این شرکت را در خود جای داد. در نهایت، حتی iPhone 15، با نمایشگر، دوربین و شارژ USB-C بهتر، برای متقاعد کردن من به جدایی از iPhone 12 کافی نبود، زیرا مدل جدید شامل صفحه نمایش ProMotion نبود. تصور میکنم من تنها کسی نیستم که آیفون قدیمی خود را به همین دلیل نگه داشته است.
در این مرحله، استراتژی قطرهچکانی اپل به طرز دردناکی از رقبای خود عقب مانده است. در سال ۲۰۲۲، زمانی که تحلیلگر نمایشگر، راس یانگ، درست پیشبینی کرد که کل آیفون ۱۵ دارای نمایشگرهای Dynamic Island خواهند بود، گفت که این شرکت احتمالاً تا سال ۲۰۲۴ حداقل ProMotion را به آیفونهای معمولی خود نخواهد آورد. او زمانبندی را به زنجیره تأمینی نسبت داد که "نمیتوانست" از این ویژگی در تلفنهای مقرون به صرفهتر اپل پشتیبانی کند. اینکه این موضوع درست بود یا نه، نمیدانم. در سال ۲۰۲۰، همان سالی که اپل آیفون ۱۲ با قیمت ۷۹۹ دلار را عرضه کرد، گوگل Pixel 5 با قیمت ۷۰۰ دلار را روانه بازار کرد که دارای OLED ۹۰ هرتزی بود.
به هر حال، به نظر میرسد که انتظار طولانی من در شرف پایان است، به طوری که هر چهار مدل آیفون ۲۰۲۵ - آیفون ۱۷، ۱۷ پرو، ۱۷ پرو مکس و آیفون ۱۷ ایر جدید - قرار است نمایشگرهای ۱۲۰ هرتزی را ارائه دهند. برای من، این سالی است که من ارتقا میدهم، اما تعجب میکنم که این برای آینده خط تولید آیفون چه معنایی دارد.
اگر بخواهم حدس بزنم، تصمیم اپل برای به تعویق انداختن ProMotion به آیفون معمولی بیشتر به این دلیل بود که این شرکت میخواست به مردم دلیلی بدهد تا برای یک مدل Pro هزینه بیشتری بپردازند تا محدودیتهای یکی از بزرگترین و کارآمدترین زنجیرههای تأمین روی کره زمین. اگر شایعات پیش از انتشار درست از آب درآیند، آیفون ۱۷ آیفون پرو را در وضعیت ناخوشایندی قرار خواهد داد. با از بین رفتن ProMotion به عنوان یک ویژگی متمایز و شایعه ساخته شدن Pro و Pro Max از آلومینیوم، دلایل زیادی برای انتخاب مدلهای گرانتر وجود ندارد، مگر اینکه یک دوربین تله فوتو یا یک نمایشگر بزرگتر در مورد Pro Max بخواهید.
گمان میکنم این آخرین سالی باشد که ما یک آیفون پرو را میبینیم، حداقل در قالبی که اکنون میشناسیم. هنگامی که ادیتور ارشد، Devindra Hardawar، و من فرصتی پیدا کردیم تا در یک قسمت اخیر از پادکست Engadget با مارک گورمن از بلومبرگ صحبت کنیم، او اشاره کرد که اپل قصد دارد تمام تلاش خود را روی آیفون ایر متمرکز کند. در ابتدا، ممکن است فقط یک دوربین و عمر باتری بدتر از خواهران و برادران خود ارائه دهد، اما گورمن گفت که اپل مطمئن است که میتواند این قطعات را در طول زمان کوچکتر کند و ایر را با دستگاههای فعلی خود برابر کند.
به عبارت دیگر، آیفون ایر ممکن است در حال حاضر یک پروژه جانبی باشد، اما تصور آیندهای که در آن به پرچمدار این شرکت تبدیل شود، آسان است. شاید این فقط یک آرزو باشد، اما من امیدوارم که اپل برای آیندهای برنامهریزی کند که در آن ایر و آیفون معمولی ویژگیهای مشابهی را ارائه دهند، اما این شرکت برای دریافت آنها در بستهبندی شیکتر، هزینه بیشتری دریافت کند.